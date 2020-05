La Villita de Chicago, morir lejos del México lindo y querido

"Ayer sacaron un cuerpo en una bolsa en la 28/Spaulding. Aunque no han confirmado la causa, La Villita es la comunidad latina con más muertes de coronavirus en Illinois" escribió en la red social Facebook, el administrador de la cuenta La Villita, Chicago. Es real. Migrantes mexicanos que dejaron México para alcanzar el sueño americano, han muerto en este barrio por covid-19. Las cifras oficiales emitidas hace unas horas indican que aquí hay mil 663 casos confirmados por contagio.

El tema ha cobrado relevancia para la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot (de origen afroamericano). Las estadísticas concentran el número global de defunciones por entidad; y en Chicago la cuarta parte de los decesos por covid es de 283 muertos, de los cuales el 25.2 por ciento son latinos. Y aunque el número oficial de decesos por covid en La Villita no se ha dado a conocer de manera específica, se estima que, por ahora, sea un promedio de 40.

"Descanse en paz. Y sabemos que los latinos no creemos que exista el virus creemos que no nos va a pasar", respondió Teresa Rodríguez al post de Facebook. "Pero hay veces que nosotros los hispanos no tenemos cuidado y no seguimos las reglas en cuidarnos en las tiendas andan sin cubrirse y para acabarla hasta con sus niños, pero en fin hay es cosa de cada quien", opinó Guadalupe DZ. "Pero no entienden. Yo el domingo pasé por la 31 y el parque con niños jugando sin tapabocas como si nada y mucha gente caminando en la 26", narró Anne Muñoz.

La Villita, un barrio de extensión similar a la alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX, es considerado casi en su totalidad mexicano pues ahí residen connacionales originarios principalmente de Michoacán, Durango, Zacatecas y Jalisco. En el recuerdo quedaron los desfiles del 16 de septiembre en la calle 26 también conocida como calle de "Los Tigres del Norte" en honor al grupo musical. Qué decir de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe o su Feria del Mole. No, las calles hoy se miran vacías y sus comercios cerrados como el restaurante La Catedral, la florería La Orquídea o la casa de novias Crystal´s Bridal. Todos negocios mexicanos.

¿Cómo fue que el covid golpeó la vida aquí? Javier Salas, mexicano, profesor, periodista y locutor de radio en Chicago cuenta esta historia a La Silla Rota. "La principal razón es que la mayoría de los enfermos son trabajadores esenciales en restaurantes, hoteles, servicio público y muchos de ellos no tuvieron acceso a gel antibacterial, cubrebocas y guantes. Las campañas de prevención para el coronavirus fueron más en comunidades que hablan inglés; los medios de comunicación, en mi opinión, no cumplieron con la comunicación constante de prevención y de tomar en serio la situación en idioma español. Se dedicaron más a dar entretenimiento y lo estamos pagando ahora con esos números".

"La alcaldesa Lightfoot reconoció esta mañana que el problema es enorme en la comunidad latina, pero en Chicago el 80 por ciento somos mexicanos así que al hablar de latinos ¡Están hablando de nosotros! el resto son centroamericanos. La curva de contagios en nuestra comunidad no ha bajado, al contrario, sigue subiendo en los barrios más mexicanos: La Villita y Cicero", explica.

En la última semana una historia cobró fuerza al ser palpable la escasez de pollo y carne roja. La causa, fueron las empacadoras Tyson y Smithfield Food que registraron hasta mil trabajadores contagiados por covid. "¿Y adivina la mayoría de donde son?", cuestiona Javier, "¡Casi todos mexicanos! Porque los forzaron a trabajar sin equipo de protección personal y llevaron el contagio a su comunidad. Eran trabajadores esenciales que nadie protegió, la mayoría indocumentados que no dejaron de trabajar porque sabían que los correrían".

Alessandra Martínez, mexicana, originaria de Monterrey y comunicadora trabaja en el centro de La Villita. Y así narró el otro lado de esta historia. "Los paisa, los mexicanos, somos los que trabajamos aquí; pero hay muchas gangas (pandillerismo), bandas de personas, puros malosos de chinacos (mexicanos y latinos)", describe.

Nos morimos en este barrio simple y sencillamente, hay que decirlo también, por ignorancia y por necesidad. La gente trabajadora no puede parar como prestadores de servicios (repartidores de comida, lava coches, hacemos limpieza), porque hacemos lo que el americano no va a hacer. Muchos piensan que la pandemia viene valiendo gorro comparado con el hecho de no tener qué comer porque no hay ayuda del gobierno. Pero también muchos no se quieren cuidar. Entré a una tienda y estábamos todos protegidos, menos nuestra gente que no sigue reglas y lineamientos. Les preguntas por qué y responden que son rebeldes al capitalismo, que el covid es una falacia, un mito que se inventaron para controlarnos, manipularnos ¡A mí estos gringos no me van a manipular! Te dicen ¡Pura ignorancia! Y los únicos que estamos perdiendo somos nosotros porque nos estamos muriendo

Javier Salas complementa esa visión. "Independientemente del covid, es una constante la ignorancia de muchas familias por falta de educación. Es gente que no ve televisión ni lee noticias; solo lee lo que encuentra en Facebook. Hay quienes te dicen que el virus es una cuestión política, que los chinos nos quieren conquistar o que Trump pagó para que esto ocurriera", enlista.

Alessandra añade otro factor negativo entre los mexicanos de La Villita y Chicago. "Lo digo molesta porque me molesta que sea así. Trump por todos lados nos mete el pie ¿Qué le pasa? Pero pese a ello, este país está invirtiendo bien cabrón para sacarnos a todos. Hay asociaciones y organismos privadas que viven de apoyos del gobierno y son ellos quienes nos están buscando parta ayudarnos ¡Te lo prometo! No te condicionan papeles ni el ID, solo te piden aplicar ¿Y qué ocurre? En la escuela están regalando desayunos (fruta, sándwich, jugo, leche) y la gente no va por ellos; independientemente del virus la gente no sale por ignorancia y flojera, quieren que se los lleven hasta sus casas".

La iglesia "Amor de Dios" dejó constancia en Facebook, del dicho de Alessandra. Por ejemplo, el primero de mayo brindó los siguientes apoyos. "Estaremos repasando 100 leches para bebé, 100 paquetes de toallitas húmedas para bebé, 200 cajas de cereal, 200 paquetes de 'animalitos', y más. Deben demostrar tarjeta de WIC o un comprobante oficial para su bebé. 24 y Sawyer". Difícil saber en este momento cuántos mexicanos acudieron a recibir su ayuda.

"Por eso las mismas escuelas comenzaron a hacer entregas por casas", continúa Alessandra. "Nos están haciendo ya pruebas gratis a todos para saber si somos o no portadores de coronavirus; pero también por ignorancia no las toman. Salen sin protegerse y sin proteger a los niños. Nos va a cargar la fregada si seguimos así", sentencia.

Aunado a ello, Javier Salas cuestiona el papel que jugó el consulado mexicano. "Se tomó tan en serio la cuarentena, que no salió a proteger a la comunidad por eso fueron rebasados porque nunca hubo un plan, una estrategia. México presume que somos héroes por la cantidad de remesas que les llegaron en marzo ¡Uy mandaron este dineral!, dicen. Pero no fue porque trabajemos más en la pandemia ¡Si no hay empleo! Hubo remesas porque quienes sí recibimos estímulo económico del gobierno norteamericano, lo enviamos para allá. Pero esperen los números de abril para ver la baja de remesas", adelanta. "No nos pueden llamar héroes y pensar que podremos enviar dinero para siempre".

(María José Pardo)