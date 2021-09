La vida interna del PAN cobró tintes priistas, acusa Gustavo Madero

El Partido Acción Nacional (PAN) no es coherente con los valores democráticos que pregona y tiene tintes priistas, declaró el senador y expresidente nacional del partido, Gustavo Madero en entrevista con La Silla Rota.

"Tendría que ser un partido más de centro, un partido que viva en carne propia los principios que sostiene de ser democrático

Ahorita obviamente no está teniendo una vida democrática interna. La fórmula priista de tener una sola planilla a la reelección del partido, eso no es democracia y eso se da en muchos comités estatales también; señaló Madero en el contexto de la próxima elección general del partido.

Madero es parte de los senadores que decidieron separarse de las bancadas de sus partidos en el Senado y formar un nuevo grupo parlamentario que actualmente exige ser reconocido como tal.

Sin embargo, la presidenta de la cámara alta, Olga Sánchez Cordero ha afirmado que no está a discusión su reconocimiento como tal debido a que los tiempos legislativos en los que podrían haber sido considerados, ya pasaron.

Gustavo Madero fue parte de las voces críticas que dentro del panismo cuestionaron la visita que hizo Santiago Abascal, presidente del partido ultraderechistas y fascista español VOX, a diversos legisladores para que firmaran la Carta de Madrid.

Sin embargo, Madero aclara que no es la única diferencia que tiene con el Partido blanquiazul.

"Fue otra mancha en el tigre, pero no fue eso, es en general, creo que estamos fallando en el debate parlamentario y en la estrategia parlamentaria para construir una alternativa para la gente", explica Madero.

El senador manifiesta estar preocupado por el futuro electoral de su partido pues, considera, la alianza establecida con el PRD y el PRI, no hubo los resultados esperados y los partidos de la alianza perdieron la gran mayoría de las elecciones.

"Mi diferencia con la dirigencia es que no reconoce estos retrocesos y se muestra autocomplaciente e insiste en su reelección y en su no cambio de estrategia y eso me preocupa rumbo a 2024", afirmó el senador.

La distancia entre Madero y el actual presidente del partido, Marko Cortés, es ampliamente conocido y de acuerdo con el legislador se debe a que él considera que el partido debe migrar hacia una agenda más de centro que de derecha.

" Necesitamos un PAN más de centro, más cercano a la gente, más popular, más sensible a los temas sociales", afirmó el senador.

En relación con el nuevo grupo parlamentario afirmó que surgió a partir de las ideas de los senadores que lo componen, sobre la necesidad de contar con un partido que sea similar a los de las democracias europeas y que en México se traduciría como lo mejor de Morena y lo mejor del PAN.

"Es una agenda democrática, defensora de los derechos humanos, de la división de poderes, de los organismos autónomos, de la economía social y lo estaremos traduciendo en productos legislativos", explicó el senador.

También reconoció que por ahora su principal objetivo es ser reconocidos como bancada con autonomía de estructura y presupuestaria.