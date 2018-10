La vez que "El Chapo" financió campañas políticas en México

REDACCIÓN 29/10/2018 05:27 p.m.

Rosa Isela Guzmán Ortiz, hija de Joaquín "El Chapo" Guzmán, aseguro al diario The Guardian, aseguró que capo financió campañas políticas en México y por eso lo dejaron escapar de prisión, además que estuvo dos veces en Estados Unidos mientras estaba prófugo.

Guzmán Ortiz dijo que el capo había planeado pasar las riendas del Cártel de Sinaloa a Iván Archivaldo, su hermano e hijo del capo, pero fue traicionado por Ismael "El Mayo" Zambada y por el gobierno mexicano, el cual rompió un acuerdo para proteger a "El Chapo".

"Sí, [había] un acuerdo que no respetaron. Ahora que lo atrapan dicen que es un delincuente, un matón. Pero eso no decían cuando pedían dinero para sus campañas. ¡Son unos hipócritas!"

Guzmán Ortiz, de 39 años de edad, hizo estas afirmaciones en una serie de entrevistas, con la previa autorización de su padre en marzo de 2016.

"El Chapo" fue capturado en enero de 2016, después de siete meses de fuga, y enviado de regreso a la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, la misma prisión de la que se escapó en julio de 2015. Un año después fue extraditado a Estados unidos y en noviembre iniciará en Nueva York el juicio en su contra.

Rosa Isela Guzmán Ortiz aseguró que poco después de que "El Chapo" concediera una entrevista a la estrella de Hollywood, Sean Penn, él logró esquivar su cacería con la complicidad de funcionarios mexicanos corruptos y evadió los controles fronterizos de Estados Unidos para llegar a California, pese a ser uno de los fugitivos más buscados del mundo.

También acusó a políticos mexicanos de aceptar sobornos de su padre, y dijo que a cambio, los funcionarios permitieron sus fugas de dos de los penales de máxima seguridad en México.

"Mi papá no es un criminal. El gobierno es el culpable," le dijo a The Guardian en 2016.

Es la primera vez que la hija del capo ha hablado con los medios de comunicación. The Guardian ha visto varios documentos que confirman su identidad, entre ellos su certificado de nacimiento y su identificación oficial.

La identidad de Guzmán Ortiz también fue confirmada por Francisco Villa Gurrola, un pastor evangélico de la ciudad natal del "Chapo", en Badiraguato, Sinaloa. El pastor es un amigo cercano de María Consuelo Loera, la madre de 87 años del capo.

Guzmán Ortiz dijo que su padre cruzó la frontera a finales de 2015 para visitar a sus familiares y ver la casa de cinco recámaras y un enorme jardín que compró para ella y sus cuatro hijos. Guzmán Ortiz concedió la entrevista a condición de que la ubicación de la casa no fuera revelada.





"El dinero me lo depositó mi papá en una cuenta bancaria con un abogado y tiempo después llegó a ver la casa, su casa. Ha venido dos ocasiones."

Se niega a especificar cómo cruzó de ida y vuelta esa frontera tan fuertemente resguardada, diciendo únicamente que: "Lo mismo me pregunto yo, créame."

"El Chapo" tiene otros lazos familiares en los Estados Unidos. Su tercera esposa, la ex reina de belleza Emma Coronel, es una ciudadana estadounidense y en 2011 dio a luz a sus hijas gemelas, en el sur de California.

En ese entonces, "El Chapo" había estado fugitivo por más de una década. En aquellos años, el entonces presidente Felipe Calderón especuló que el narcotraficante podría estar escondido al norte del país.

"No está en territorio mexicano, supongo que ´El Chapo´ está en los Estados Unidos," dijo al diario The New York Times.

José Reveles, autor de una serie de libros sobre el narcotráfico, dijo que "nada es imposible", que el Cártel de Sinaloa es la organización pionera en el uso de túneles sofisticados para el contrabando de cargamentos de droga hacia Estados Unidos.

"Todo indica que ´El Chapo´, sí pudo visitar Estados Unidos porque tiene una gran capacidad intelectual, tiene operadores muy capacitados y expertos en hacer túneles, según informes de la secretaría de la Defensa y la Procuraduría de México," dijo Reveles.

El ascenso de "El Chapo", de un simple vendedor de naranjas al multimillonario que canaliza grandes cantidades de marihuana, cocaína y otras drogas a los Estados Unidos, según la revista Forbes, ha sido durante mucho tiempo objeto de intensa especulación.

La explicación de Guzmán Ortiz fue que su padre compró protección al más alto nivel, a través de reuniones con políticos mexicanos y sus representantes.

"Sólo sé que mi padre le dijo a su abogado que le entregara unos cheques al representante de campaña [de un destacado político], y le pidió que lo respetara."

Guzmán Ortiz dijo que la familia estaba considerando hacer públicas las copias de los cheques, junto con los nombres de los políticos que aceptaron su apoyo.

Guzmán Ortiz no es el único miembro de la familia de "El Chapo" que ha tenido contacto con los medios de comunicación, lo que sugiere un intento del capo de contar su versión de los hechos o ejercer presión sobre las autoridades de México.

"El Chapo" Guzmán ganó fama no sólo en México sino en todo el mundo, debido a sus fugas de los penales de máxima seguridad: en 2001 escapó del penal de Puente Grande, Jalisco, supuestamente escondido en un cesto de ropa para lavandería; y en julio de 2015, abandonó el Altiplano por un túnel de 1.5 kilómetros de longitud hacia una casa abandonada, cerca del municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.





