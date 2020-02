La verdad detrás de #LordMeBajo, pasajero que abandonó avión donde viajaba AMLO

Francisco Javier Quiroz Sandoval abordó, junto con su familia, el vuelo 507 de la Ciudad de México a Villahermosa, Tabasco, sin embargo, cuando se percató que en el mismo avión viajaría el presidente Andrés Manuel López Obrador, se bajó del aeronave junto con su familia.

El hecho fue captado en video y difundido en redes sociales, en la grabación, Francisco Javier argumentó que se bajaba del avión por cuestiones de seguridad.

?? #Video "Es inseguro, viajar con el presidente, es inseguro para mi familia", dijo un padre de familia que al abordar vuelo 507 decidió bajarse porque viajaba @lopezobrador_



Video de @noemiza pic.twitter.com/EPqver1cv0 — La Silla Rota (@lasillarota) January 31, 2020

Durante el fin de semana pasado, el caso fue tendencia en redes sociales y Quiroz Sandoval apodado como #LordMeBajo.

Entonces, comenzaron a surgir varias acusaciones en su contra: primero el diputado federal por el PT, Gerardo Fernández Noroña aseguró que Francisco Javier era auditor externo de Aeroméxico.

Francisco Javier Quiroz Sandoval es auditor externo de @Aeromexico y la Vanesa, encima hizo el burdo montaje de retener más tiempo el avión por cuestiones de seguridad. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) February 1, 2020

Mientras que Simón Levy, exsubsecretario de Turismo, lo acusó de tener varias acusaciones penales en su contra. A este señalamiento se sumó la senadora de Morena, Citlalli Hernández.

Puedes decididamente bajarte de un ?? pero -te bajas mucho más rápido- cuando #LordMeBajo sabe que estuvo preso y le van a descubrir su montaje mediático

A la mala no se gana lo que en la realidad no se obtiene a la buena.

Aquí su expediente judicial ???? https://t.co/hGkESRHAgl pic.twitter.com/gKHKOz58tE — Simón Levy (@SimonLevyMx) February 1, 2020

Ah, ya entendí.

El señor se bajó por pudor.



¿Cómo iba a viajar en un avión con un presidente honesto si él trae tantas investigaciones?



Un sector de la derecha está fuera de sí: lucran políticamente con la salud, con la seguridad y ahora esto, otro montaje... https://t.co/0W24Fidy5H — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) February 1, 2020

A cuatro días de los hechos, Francisco Javier Quiroz Sandoval rompió el silencio y, a través de su cuenta de Twitter, aclaró los señalamientos en su contra.

Primero, le aclaró a Fernández Noroña que no era auditor externo en Aeroméxico, ni que le regalan los viajes, razón por la que muchos argumentaron se bajó como sin nada del vuelo.

Luego, rechazó a Levy y a Hernández que tuviera acusaciones penales en su contra, pues a quienes ellos se referían tenía el apellido invertido, Sandoval Quiroz, y era acusado de secuestro en el Estado de México.

"¡Vaya momento para volver a Twitter! Lo hago para aclarar que NO trabajo para Aeroméxico, ni me regalan vuelos. Tampoco tengo antecedentes penales (Simon Levy, Citlalli Hernández y de una vez Fernández Noroña). Podré ser #LordMeBajo, pero la 4T no podría caer más bajo".

¡Vaya momento para volver a Twitter!



Lo hago para aclarar que NO trabajo para @Aeromexico ni me regalan vuelos. Tampoco tengo antecedentes penales (@SimonLevyMx,

Cenadora @CitlaHM y de una vez @fernandeznorona).



Podré ser #LordMeBajo, pero la 4T no podría caer más bajo. — Francisco Javier Quiroz Sandoval (@FJQuirozS) February 3, 2020

Posteriormente, Quiroz Sandoval escribió que si López Obrador no quiere usar el Avión Presidencial, que no lo haga, pero que tiene otros aviones para escoger en cual viajar y reiteró que es irresponsable e inseguro viajar en vuelos comerciales.

"Si López no quiere usar el Avión Presidencial por la razón que sea, tiene muchos otros de dónde escoger. Me parece irresponsable vulnerar la seguridad de ciudadanos en vuelos comerciales".

Si López no quiere usar el #AviónPresidencial por la razón que sea, tiene muchos otros de dónde escoger. Me parece irresponsable vulnerar la seguridad de ciudadanos en vuelos comerciales. https://t.co/jjlGkK0yOK pic.twitter.com/xxJguIm1SP — Francisco Javier Quiroz Sandoval (@FJQuirozS) February 3, 2020

Francisco Javier es auditor, pero no de Aeroméxico, sino de Mazars Group.

También es contador egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.