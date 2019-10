La UNAM nunca se va a someter a consignas políticas: Angélica Cuéllar

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no puede estar supeditada a un cambio de gobierno, y aunque puede trabajar con cualquier gobierno de cualquier ideología, nunca se someterá a ninguna consigna política, afirmó la aspirante a ocupar la rectoría de la máxima Casa de Estudios, Angélica Cuéllar.

La también directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales dice en entrevista con La Silla Rota que como parte de la autonomía universitaria, que este 2019 cumple 90 años, la libertad de cátedra y de investigación están garantizadas en la UNAM y también la libertad frente a los gobiernos.

“Nosotros somos autónomos, podemos trabajar con cualquier gobierno de cualquier partido, con cualquiera ideología. Lo que no vamos a hacer nunca es someternos a ninguna consigna de carácter ideológico o político. Tiene que haber una relación sana de poder a una institución madura que ha crecido, madurado y que tiene un gran prestigio y debe seguir siendo así y de ser la autonomía en ese sentido. También que tiene que ser la Universidad la que sabe y discute cómo se asignan los recursos que nos da el Estado. Es la UNAM la que decide los montos que se van a asignar a las diferentes tareas que tiene la universidad”.

#VIDEO Angélica Cuéllar, directora de la FCPyS, aseguró que, si ella llega a la Rectoría de la UNAM, nunca permitirá que la Universidad se someta a consignas políticas https://t.co/STYUG3XzXU pic.twitter.com/VBXJhKefyM — La Silla Rota (@lasillarota) October 9, 2019

Cuéllar, quien es egresada de la facultad que ahora dirige, quien ahí cursó su maestría y también su doctorado de sociología, es una de las tres aspirantes a ocupar la rectoría, junto con el actual rector, Enrique Graue Wiechers y el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar Ugarte. En caso de ser elegida por la Junta de Gobierno, se convertiría en la primera rectora de la UNAM.

Explica que en el Plan de Trabajo que presentó ante la Junta de Gobierno propone que la estrategia de seguridad para la universidad sea coordinada en el entorno de las instalaciones universitarias con autoridades de investigación como la procuraduría capitalina e internamente se haga trabajo de prevención.

Sobre el tema de derogar el examen de admisión, su postura es que no debe hacerse y plantea que aunque se hiciera el tema es que ya no puede crecer la matrícula.

También se muestra preocupada por el crecimiento de las escuelas de Estudios Superiores en los estados, que considera dentro de poco serán insostenibles y propone que entre los gobiernos estatales, el federal y la Universidad se sostengan dichas instituciones.

Prudente, dice que en caso de llegar a la rectoría no partirá de cero, e incluso reconoce el trabajo de Graue al frente de la UNAM.

En la UNAM no se va a empezar de cero, no tenemos esa cultura de empezar de cero y tirar todo a la basura

SOY DIRECTORA Y SOY MUJER

Cuéllar describe los motivos para lanzarse a buscar la rectoría. Su trayectoria como académica durante casi cuatro décadas, que le permite conocer a la UNAM, y su propio desempeño como directora en la Facultad de Ciencias Políticas.

“Me anima que soy universitaria con una trayectoria ininterrumpida de 39 años. Me anima saber que esa trayectoria me respalda, conozco, la universidad, que he estado en diversos cuerpos colegiados, conozco la vida interna de la universidad, sus reglas y que en los últimos tres años me he desarrollado de una manera satisfactoria, buena en la dirección de la facultad de Ciencias políticas y sociales".

“En mi gestión se han hecho cosas importantes y además tengo un amplio respaldo de mi comunidad y hablando con colegas de otras áreas, no necesariamente de ciencias sociales, muchos de ellos me dijeron que sería muy oportuno que con mi trayectoria y el conocimiento que tengo de la universidad lanzara mi candidatura y con otro plus, que soy directora y soy mujer".

-¿Eso sería inédito?

-Al frente de la rectoría sí sería inédito, que hayan buscado la rectoría no sería la primera. He tenido colegas muy brillantes que han intentado llegar y no lo lograron.

-¿Quienes la apoyan, algún grupo, su facultad, quienes se han acercado?

-De la facultad muchos profesores de asignatura y de tiempo completo de carrera y tengo un equipo de trabajo, porque hacer un plan de trabajo para la UNAM no es una tarea sencilla. Es un equipo que se ha formado por profesores de gran capacidad y trayectoria en todas las áreas de conocimiento de la facultad, comunicación, administración pública, obviamente de sociología, antropología, relaciones internacionales que se han sumado a este proyecto y también un grupo de jóvenes académicos, personas de carrera que se han sumado a mi plan de trabajo.

Pero tuve la enorme satisfacción el jueves –3 de octubre- que presenté a grandes líneas mis ejes de trabajo que había profesores de otras entidades como la Ibero por ejemplo y que había profesores de otras facultades de economía, filosofía, eso me anima a que puedo lograr consensos de la comunidad.

-¿Qué propuestas incluye su plan de trabajo para la UNAM que enfrenta retos de narcomenudeo, en la nueva relación con el gobierno, los temas de sobrecupo?

-El tema de seguridad es uno de los ejes transversales del plan de trabajo y pienso encabezar el diseño de una estrategia más en términos de prevención y como debemos tener diagnósticos muy claros de los entornos de las entidades que forman la UNAM. El entorno que tenemos alrededor de Ciudad Universitaria es muy diferente al de las Facultades de Escuelas Superiores, al de las prepas, colegios de ciencias y humanidades y a las Enes, entonces se debe trabajar con estrategia muy fina de diagnosticar nuestro entorno inmediato.

Después ir diseñando estrategias con las autoridades a todos los niveles de las alcaldías hasta los altos mandos de la ciudad de México para hacer de manera conjunta y coordinada una estrategia de prevención, primero para que los entornos de nuestras entidades mejoren. En las entidades de la UNAM no hay policía, hay vigilancia civil que forma parte de los trabajadores de la UNAM, el sector administrativo y no hay cuerpos de policía pero debemos construir estas estrategias y construir en la comunidad la cultura de autocuidarse

-¿Se ha descuidado este tema?

-No, de ninguna manera. Los rectores que han estado al frente de la universidad para todos ha sido un tema muy importante y se han hecho estrategias, pero quiero poner una diferencia en hacer una estrategia de seguridad, sin quitar que cuando veamos algún delito se hace una denuncia o cuando veamos una persona de narcomenudeo, igual se atiende pero sí tratar de hacer un diagnóstico, una estrategia más fina que tenga por delante el tema de la prevención. Eso en cuanto a la seguridad. A ver en la universidad no es que no se haya hecho nada, no voy a partir de cero porque se ha hecho mucho y respeto mucho el trabajo de los rectores que me anteceden, si es que yo llego a la Rectoría, obviamente reconocer eso. No sé si voy a llegar, eso lo decide la Junta.

“El otro tema que mencionaba, la relación con el nuevo gobierno, eso tiene que ser una relación institucional. De hecho la universidad nacional tiene muchos proyectos de colaboración con el presidente de la república, no directamente con él pero sí con distintas secretarias de Estado donde se hacen proyectos, evaluaciones porque la universidad es un enorme crisol de conocimientos, tanto de ciencia básica como aplicada, entonces hay una relación constante, esa relación tendrá que ser institucional, que nos beneficie a las dos partes y yo como titular, si es que llego a la rectoría, tendré que tener una relación institucional y respetuosa con las personas que haya que tratar para que avancen los proyectos que a las dos partes nos convengan”.

-¿Sobre derogar el examen?

-A los tres nos entrevistaron sobre este tema y los tres coincidimos en que no vamos a quitar el examen de selección. Mi punto de vista es que quitando el examen de selección no aumenta la matrícula en automático. ¿Por qué? Porque no tenemos cupo. Quitas el examen y lo que haces es que bajas el nivel académico pero no aumentas la matrícula. No aumenta quitando el examen de selección ni quitando el pase reglamentado del bachillerato. Lo que hay que hacer es poner acento en el bachillerato, tratar de ver dónde están nuestros problemas, subir el nivel académico y continuar con el examen de selección para los jóvenes que vienen de otros sistemas de bachillerato, que son incorporados. Quitando el examen no es la varita mágica que aumenta la matrícula.

“La universidad ha aumentado año con año el número de estudiantes pero ya no podemos crecer más, no tenemos en dónde. En el caso de mi facultad ya no hay dónde poner otro ladrillo para hacer otro edificio y tener más aulas, ya no hay espacio para hacer eso. Se puede crecer, sí, pero con un buen diseño de educación a distancia utilizando de una manera creativa las nuevas tecnologías y poniendo atención ya sea en la formación de calidad y en un modelo que nos garantice elevar la eficiencia terminal. Lo que tiene ahora la educación a distancia en la universidad es que no tenemos una eficiencia terminal. O no acaban o no se titulan, tendremos que diseñar un modelo que permita que haya una educación a distancia de calidad con nueva tecnología pero también que permita que haya una salida de los egresados ya con su título, su grado”.

Menciona otro crecimiento de la UNAM, las Enes, escuelas de estudios superiores en distintos estados. Asegura que conoce la de Mérida, Yucatán, y propone un modelo diferente, con participación en el gasto de parte de gobiernos de los estados y el federal y la aportación de la UNAM con sus recursos humanos, planes de estudio, métodos, capacitación, pero ya no la erogación económica.

“Va a llegar un momento en que va a hacer inmanejable si seguimos poniendo Enes en toda la república, esto va a ser inmanejable”, advierte.

AUTONOMÍA DEBE SER EL MOTOR

-¿Sobre el presupuesto, cuál es su postura?

-Hasta ahora no nos han tocado. El presupuesto del año pasado al principio salió rebajado, se reconoció luego luego, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un error, se subsanó. Lo que sé hasta dónde va, no es oficial, es que no ha habido recorte, un pequeño aumento que corresponde a la inflación, hasta ahora el presupuesto no ha sido tema.

“Otro tema importante es la autonomía. Tiene que seguir siendo el motor de la universidad en varios niveles. Uno la autonomía de la universidad para hacer la investigación y la libertad de cátedra. Libertad de investigación y de cátedra son el sino de la universidad, es ejercer nuestra autonomía con enorme responsabilidad como universitarios y con sentido ético porque todo el conocimiento que se genera en una universidad le sirve a la sociedad. Conservar como lo hemos hecho hasta ahora la libertad de cátedra y de investigación.

“Otra es la libertad frente a los gobiernos, sea quien sea. Ni una entidad académica con tal madurez como es la universidad nacional en ningún momento puede estar supeditada a un cambio de gobierno o de signo político”.

Además de la autonomía, Cuellar expone en la entrevista que otro tema incluido en su plan de trabajo entregado a la Junta de Gobierno es el de género que busca apuntalar las políticas de género que permitan haya equidad entre hombres y mujeres de la universidad.

Hay muchas experiencias en el mundo, formas de ir haciéndolo y se puede construir espacios importantes donde se vayan erosionando estas prácticas de inequidad de género y permitan que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en el espacio universitario

-¿Ve usted, con las manifestaciones de universitarias, un problema de acoso dentro de la UNAM?

-Por supuesto. El acoso está en la sociedad y no hablo solo de la sociedad mexicana, hablo en el mundo. Últimamente en Argentina, en España, los feminicidios de ex parejas o parejas que asesinan a mujeres es algo verdaderamente escandaloso. El problema no es mexicano, es mundial. Entonces obviamente que la universidad como parte de la sociedad tiene un problema donde ha habido acoso. Tenemos hoy el protocolo de género que se hizo en la oficina del doctor Graue, de la abogada general y que es eso, un protocolo que nos sirve para tomar acciones frente a un caso de acoso, cómo se denuncia, cómo se validan las pruebas, cómo se procede y se da atención y seguimiento a la víctima. Ahora tenemos un protocolo muy útil para visibilizar. ¿Se puede perfeccionar? Claro, todo en la vida es perfeccionable. Un universitario nunca te va a decir que esto se terminó, que este es el punto final, el espíritu científico es estar perfeccionando y estar dudando de lo que acabas de concluir. Es lo mismo con los protocolos de género, se van a seguir perfeccionando y si llego, busco tener una política de transversalidad donde estas políticas que facilitan la equidad se fortalezcan en todos los niveles de la universidad.

-¿En ese sentido se le debe justicia a alguna de estas víctimas, está el caso de Lesvy, la chica del CCH que murió por una bala que no se sabe de dónde salió? ¿Hace falta que se esclarezcan estos casos o se les haga justicia y las que denuncian acoso del maestro?

-Con lo que dices acoso del maestro se ha hecho, se aplica. Lo he hecho en la facultad y se procede incluso a la rescisión del contrato, si llega la falta a ese nivel. Lo he llevado con toda responsabilidad, porque también hay que hacerlo con absoluta responsabilidad, transparencia y ética. El caso de Lesvy se esclareció, se pidió incluso una disculpa pública donde fueron compañeras universitarias. Aquí hay un tema importante que la UNAM no controla, qué son las investigaciones de la Procuraduría de la ciudad. La universidad nacional no es ministerio público, no es una agencia del ministerio público.

“No realiza investigación porque no es parte de la universidad, no podemos hacer un ejercicio de investigación, para eso están las autoridades y cada quien hace su tarea y lo que le toca. En el caso de Lesvy se reconocieron las faltas en la investigación y se ofrecieron disculpas. Por supuesto estoy porque se pidan disculpas no solo en el caso de Lesvy, en el caso de las atrocidades de violaciones de derechos humanos".

Claro que estoy por eso, formo parte del consejo consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces soy una convencida de que los derechos humanos hay que respetarlos de mujeres, de hombres, de todos, es un principio ético de vida, respetar la dignidad del hombre, de la mujer, del ser humano

LA ENTRADA DE LA POLICÍA ES IMPENSABLE

-¿Ve intromisión de grupos políticos en la UNAM, se dice que influye el grupo de los médicos, donde dicen está José Narro, el ex rector, y que hay otros grupos de Morena? Por otra parte, ¿considera que debe entrar la policía cuando hay violencia, aunque la autonomía lo impida?

-La entrada de la policía es impensable, por eso hay cuerpos internos e instrumentos internos. Que no entre la policía no significa que haya impunidad en la universidad, porque hay protocolos, comisiones de seguridad, seguridad misma de la UNAM. El hecho que haya delito, robo, violación, lo que sea, narcomenudeo, no significa que haya impunidad. Se va a las instancias pertinentes que sí, no están en la universidad, no somos agencia del MP, no somos procuraduría, no realizamos investigaciones porque no son nuestra competencia pero sí realizamos estos protocolos para que alguien que cometió un delito sea llevado ante la autoridad competente. El hecho de que no entre la policía no significa que haya impunidad, ahí sí quiero ser absolutamente clara, una cosa no va pegada con la otra.

“Y de que hay grupos en la universidad, la universidad es eso, es universal, hay todas las preferencias ideológicas y políticas, y qué te voy a decir de mi facultad de ciencias políticas y sociales. En mi equipo más cercano de colaboradores que me ha ayudado a hacer este plan de trabajo que voy a presentar a la Junta de Gobierno cuando me citen, hay un académico que tiene militancia reconocida en Movimiento Ciudadano, otro que fue reconocido por su militancia en el PRI, otro que estuvo en Morena, hay otros del PAN y otros que como yo no tenemos militancia en ningún partido, que somos de la facultad, que estudiamos la política, los partidos. Lo que quiero decir es que la universidad, dada su característica de universalidad y de ideas, ahí florecen todas las flores y jardines. Ahí no hay una censura ideológica, ‘ah tu eres del partido B, no vas conmigo porque eres del partido A’”.

Entrevistada el 5 de octubre, un día después de que estudiantes reabrieron las instalaciones de la Facultad que habían tomado para conmemorar el 2 de octubre, se le pregunta sobre qué hacer con los cierres como la que hizo un grupo de protestar porque el ex candidato a la presidencia del partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, iba a participar en la facultad en un seminario de ciencia política.

“Vamos punto por punto, si hay un delito hay que proceder en consecuencia. Es diferente a que grupos de estudiantes manifiesten sus ideas, para la universidad eso se escucha cotidianamente, es parte de la vida universitaria. En el caso de que toman instalaciones, esto fue un cierre pactado, hubo una asamblea estudiantil y decidieron cerrar por los cinco años de Ayotzinapa y los 51 del 2 de octubre".

“Lo de Anaya te voy a platicar cómo fue. No había habido ruido en las redes, el doctor Anaya está contemplado en el diplomado, donde está contemplado todo el crisol político e ideológico del país porque el diplomado es política contemporánea en México. Cuando se hizo la mesa de diálogo a la que acudí con estudiantes el 10 de septiembre, con jóvenes que llevaban sus ejes, que querían instalar mesas de trabajo y que después ya no se hizo, pero ese fue el acuerdo del 10 de septiembre. En los ejes de trabajo nadie aludió la presencia de un político en activo como es Ricardo Anaya, como es Javier Corral que es el gobernador constitucional de Chihuahua, como Beatriz paredes del PRI, la diputada Sauri Riancho también del PRI, o Alejandro Chanona de Movimiento Ciudadano. O sea hay de todo porque los seminarios son de política contemporánea en México".

“Cuando se llegó al diálogo del 10 de septiembre donde los estudiantes querían en unos casos información, en otros les propuse instalar mesas de trabajo con diversos temas: democratización, transparencia, cómo se arman los diplomados , cómo se ejercen los recursos extraordinarios donde hay absoluta transparencia, entonces ese día tengo el documento firmado, se acordó en el futuro hacer mesas de trabajo, se puso la fecha 20 de septiembre, pero no acudieron entonces no hubo tal, ahí se quedó esa historia”.

-¿Sobre el auditorio Che Guevara tiene propuesta?

-El Che Guevara es otro asunto más delicado. Sin violencia y sin intervención de la policía lo que se puede hacer con el acuerdo de las autoridades de las alcaldías y de la ciudad de México, es detectar quiénes son los grupos que han invadido, privatizado un espacio de la comunidad universitaria para sus usos particulares. Con una estrategia fina ir desmantelando estos grupos, sin el uso de la violencia y con el acuerdo puntual y una fina estrategia con las autoridades, con el fin de que en un periodo, no te puedo decir cuándo, no tengo esa información fina, se pudiera recuperar ese recinto emblemático de la Facultad de Filosofía y Letras, de la comunidad universitaria en su conjunto, sin el uso de la fuerza.

NO ES CONTIENDA

-¿Cómo convencer a la Junta de que su propuesta es la mejor?

-Yo voy a ir a la junta a la cita que ellos marcan para el interrogatorio que ellos hacen. Tengo argumentos, mi plan de trabajo es viable, es objetivo, propone poner acento, priorizar y organizar cosas, no se va a empezar de cero. En la UNAM no se va a empezar de cero, no tenemos esa cultura de empezar de cero y tirar todo a la basura.

“A mí no me gusta llamarle contienda. Es un proceso universitario, no es una elección con partidos políticos. Es un proceso universitario que se enriquece con la participación de académicos que hemos decidido dar con nuestra mirada nuestro punto de vista a la forma en que podemos enriquecer a la institución. La Junta de Gobierno va a evaluar el plan de trabajo, la entrevista y va a valorar la trayectoria, currícula y la trayectoria y va a tomar la decisión”.

-¿Ve al doctor Graue con ventaja porque algunos personajes lo han apoyado?

-No, la Junta de Gobierno está formada por gente muy acuciosa y responsable y va a tomar en cuenta la forma en que la comunidad va a manifestarse y hablar por los candidatos, eso sí lo toman en cuenta, pero además va a tomar en cuenta el plan de trabajo, el desempeño que hemos tenido, en este caso iríamos dos directores y el rector, entonces seguramente van a valorar lo que hemos hecho los tres en nuestros espacios, nuestras trayectorias y desenvolvimiento institucional. No te puedo decir que alguien lleve la ventaja. Yo soy científica, si te digo algo es porque tengo los datos, porque investigué, construí los datos. No tengo ninguna información de orden científico que pueda decir que alguien lleva la mano porque esta decisión la valora la Junta, ya empezaron las auscultaciones. Ellos harán sus deliberaciones y valoraciones. Yo no tengo ningún dato si alguien va primero o después.

-¿Cómo evalúa la gestión de Graue?

-Ha hecho cosas importantes, ha sido un rector que se ha comprometido con su comunidad en muchos espacios. Tengo buena relación con él, es un rector que está pendiente de lo que los directores vamos a contarle y en muchas ocasiones a pedirle apoyo, en mi caso he recibido un trato cordial y he recibido apoyo.

“Yo tengo otra mirada, claro, soy socióloga, de ciencias sociales, soy mujer y que bueno que haya distintas miras en la universidad y que la Junta de Gobierno tenga distintas opciones para la valoración y decida".

-¿Cuando fue estudiante a la fecha ha cambiado mucho la universidad?

-Sí, por supuesto. Por ejemplo las nuevas tecnologías. Antes nos íbamos a encerrar a las bibliotecas. Ahora los chicos van con el Ipad, a la computadora, han cambiado muchísimas cosas, la forma de comunicarnos es otra pero sigue siendo el lugar más hermoso para trabajar, yo no he trabajado en otro sitio.

MJP