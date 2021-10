La UNAM no está al servicio de los poderes públicos: Narro Robles

José Narro Robles, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), respondió a los señalamientos hechos por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su gestión al frente de la máxima casa de estudios y aseguró que ésta "no está al servicio de los poderes públicos".

"La UNAM es una institución al servicio de la sociedad, no está al servicio de un sector, no está al servicio de los poderes públicos, no está al servicio de un gremio, no. La UNAM solo está al servicio del país", enfatizó en entrevista con La Silla Rota.

Narro Robles renunció al PRI –el partido en el que militó por 46 años–, en junio de 2019, por desacuerdos con la forma en que se llevó a cabo la elección interna del tricolor. Antes de eso, fungió como rector de la Universidad Nacional y director de la Facultad de Medicina de la UNAM.

"Como ciudadano, tengo mis derechos políticos preservados. Como autoridad universitaria, nunca hice actos de proselitismo para un partido, Milité y fui integrante del Revolucionario Institucional, pero cuando fui autoridad académica, tomé la distancia que se requiere", aseguró.

La mañana de este viernes, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador arremetió en contra de la Universidad Nacional, asegurando que "fue sometida por el pensamiento neoliberal", igual que otras. "Todas las universidades", fue lo que dijo.

"Es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos. Ejemplos hay muchos, imagínense un rector –que todavía tiene mucha influencia–, Narro, se va de secretario de Salud y en ese tiempo habla de los ´ninis´, de los jóvenes, un ex rector de la UNAM".

En llamada telefónica con La Silla Rota, Narro Robles defendió que la Universidad de México es "una institución de libertades", que le ha cumplido al país formando "recursos humanos de alto nivel".

"En el terreno de las preferencias personales, pues perdón, pero cada quien tiene una forma de ver. Cada quien quiere afiliarse, incorporarse, militar en algún partido político, pues lo puede hacer y cada quien puede ser capaz de decir ´hasta aquí´, que fue lo que yo hice. Milité cuando creí que debía hacerlo y renuncié cuando lo creí conveniente".

José Narro destacó que "no hay manera de ocultar" los logros y los avances que la Universidad Nacional le ha dado a México. Además, dijo, la institución nunca ha seguido corrientes ni líneas de pensamiento.

"A lo largo de más de un siglo, antes y ahora, (la UNAM) se caracteriza por la calidad académica y el sentido social, el compromiso con la sociedad, la vocación, que quiere decir que no sigue una corriente, una línea de pensamiento, sino al contrario, hacer un abordaje integral de los problemas y permitir en su seno la múltiple expresión de las ideas".

El ex secretario de Salud afirmó que México necesita una convocatoria a la unidad y "no de motivos para el enfrentamiento, no de razones para la división y la fractura". "Lamento que no tengamos esa convocatoria y más bien se registren razones para la divergencia, para la división, para la polarización y para los desencuentros".