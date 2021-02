La travesía en busca de una prueba diagnóstica de coronavirus

“En el Instituto Nacional de Pediatría sí me dijeron que no tenían kits de prueba y se tardaron 2 horas en que llegara un infectologo a decirme que no era candidata porque me pasé un día del período de incubación. Sin contar que mis síntomas comenzaron 12 días después de haber estado en Londres. Pero al no ser un país foco, descartan la prueba”, dijo molesta.