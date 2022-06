"La transformación avanza", gobernadores de Morena celebran triunfos electorales

Los gobernadores y gobernadoras de Morena, dieron a conocer en sus redes sociales un comunicado del partido en el cual celebran los resultados de las elecciones estatales realizadas el domingo cinco de junio y denuncian la violencia que se vivió en varias entidades.

Dicha información señala que, tras la votación, los estados de Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas se integran al movimiento Juntos Hacemos Historia donde se busca dejar atrás el régimen de corrupción.

Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también compartió dicha información en su cuenta de Twitter con lo cual se unió a las celebraciones tras dicha jornada electoral.

"La transformación avanza en todo el país", señaló Sheinbaum Pardo a través de sus cuentas oficiales en donde compartió la anterior información.

"La transformación avanza en todo el país"

Asimismo, el texto con fecha del cinco de junio apunta que hubo compra de votos por parte de otros partidos además de violencia e intimidación en diversos puntos del país.

"No podemos dejar de mencionar la compra de votos, violencia e intimidación que marcaron las jornadas electorales en municipios de Tamaulipas, Aguascalientes y Durango", apunta el comunicado.

De igual forma se señaló que la jefa de gobierno y los gobernadores de la Cuarta Transformación reafirman su compromiso con el plan de trabajo encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

"Reafirmamos nuestro convencimiento de que nuestra Nación avanza en la dirección correcta y nuestra convicción de seguir gobernando bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar a nuestro pueblo", concluye el informe.

CAO