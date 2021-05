La tragedia en el Metro, nueva causa de choque entre políticos

"Los partidos por eso son partidos políticos, no son partidos morales", aseguró un experto consultado por La Silla Rota. (Archivo)

El colapso de un tren en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que ya dejó a 25 personas fallecidas, se ha desenvuelto en un choque entre líderes políticos, nacionales y del centro del país, a solo un mes de las elecciones del 6 de junio.

Especialistas consultados por La Silla Rota coincidieron en que las declaraciones que se dieron, desde Palacio Nacional y otros frentes políticos, corresponden a un uso electoral de la tragedia, aunque son discursos que los políticos utilizan siempre.

“Estamos en un contexto de elecciones y obviamente los partidos políticos opositores a Morena van a buscar generar, como ya lo hizo el PAN, cuestionamientos en torno a muchos temas, al mantenimiento, a la construcción, al mantenimiento”, dijo Gustavo López Montiel, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey.

Víctor Alarcón Olguín, profesor investigador de la UAM-Iztapalapa, aseguró que la respuesta de los partidos políticos, ante la tragedia, siempre debe ser la de exigir cuentas a los gobiernos, independientemente del momento político que viva el país.

"De otra forma se hace el juego de decir que el PAN tiene razón o que Morena tiene razón, y no. Aquí el asunto es obtener justicia y eso es cuestionar al funcionario público que no está haciendo bien su trabajo. No importando el partido que sea”, declaró.

Al día siguiente del colapso del tren, que corría entre las estaciones Olivos y Tezonco de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, diputados locales del PAN acudieron a la zona del siniestro para incitar a los familiares de las víctimas a denunciar a Claudia Sheinbaum, les presentaron su propuesta de denuncia.

En el momento que los legisladores se acercaron a las víctimas, los familiares de Brandon Giovanny Hernández Tapia, de 12 años, comenzaron a gritarles que ellos querían conocer el paradero del pequeño y no saber sobre la denuncia. La respuesta de los panistas fue que los acompañarían a interponer la denuncia contra Claudia Sheinbaum.

El presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, anunció que solicitarán el desafuero de la jefa de Gobierno, si ella y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, no renuncian a sus cargos, afirmando que deberían hacerlo mientras se desarrolla la investigación, y así evitar que sean “juez y parte”.

"Los partidos por eso son partidos políticos, no son partidos morales. Por tanto, se tienen que pronunciar sobre todos y cada uno de los acontecimientos de la vida pública, y si esa vida pública afecta a la condición o a la situación que viven los ciudadanos, los partidos están en su derecho de emitir un juicio.

"Si estuviera gobernando el PAN, seguramente estaríamos reaccionando igual y Morena estaría reaccionando en el mismo sentido, igual hubiera recomendado realizar la denuncia. En el fondo, es correcto que, si en un momento dado un niño o una persona pierde la vida, alguien tiene que responsabilizarse de ese evento", dijo Víctor Alarcón.

Contrario a la opinión del especialista, el presidente Andrés Manuel López Obrador recriminó, durante su conferencia matutina, que haya partidos políticos que busquen "sacar raja" del accidente ocurrido en el metro.



"Como estamos en tiempos de campaña, ayer fueron del partido conservador al sitio, hasta la misma gente los rechazó, esas son actitudes muy irresponsables, no es para sacar raja, aprovecharse de la tragedia, pero el amarillismo en los medios, nacionales e internacionales, es inevitable", dijo en referencia a los panistas Andrés Atayde, Christian Von Roerich, Héctor Barrera, Orlando Garrido y Federico Döring.

Ante los cuestionamientos directos y la solicitud de explicaciones a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard sobre el incidente, ambos funcionarios deslindaron tener responsabilidad en lo ocurrido y apelaron a los resultados de las investigaciones que se desenvuelvan durante los próximos meses, una de las cuales realizará una empresa internacional.

La jefa de Gobierno aseguró, en la conferencia matutina del martes, que “el Metro es un transporte seguro y no se puede establecer ninguna responsabilidad hasta las investigaciones de los especialistas”. Ahí mismo, Marcelo Ebrard recalcó que no teme ser acusado de responsabilidad por el suceso pues ha actuado con integridad, afirmó.

Ebrard detalló que “la entrega definitiva” de la obra terminada al gobierno de Ciudad de México ocurrió en julio de 2013, varios meses después de que dejó el cargo cuando ya habían sido las votaciones que declararían electo a Miguel Ángel Mancera.

El senador del PRD únicamente publicó un mensaje, en sus redes sociales, donde declaró que lamentaba lo ocurrido y que esperaría las investigaciones.

“Mi pésame y solidaridad con las familias de las personas que perdieron la vida y de las lesionadas en la línea 12. Estaré atento a los peritajes que determinen lo ocurrido en este hecho”, afirmó.

Gustavo López aseguró que el acceso a la justicia para los afectados por el accidente también puede llegar a ser afectado positiva o negativamente por la cercanía de las elecciones.

“El acceso a la justicia va a depender de las acciones de las autoridades. Por ejemplo, puede darse el caso, como ha ocurrido en otros momentos, que estas acciones sean tardadas en alguna medida para que no haya mucho más ruido en el contexto de la elección.

“O puede darse el caso como intentó hacer la jefa de Gobierno con la idea de hacer un peritaje independiente con una empresa internacional que, a final de cuentas, busque generar legitimidad en torno a las acciones que la autoridad realice”, explicó.

Hasta el momento, familias de las 25 personas fallecidas denunciaron falta de organización y apoyo en la entrega de los cuerpos; y cercanos a los más 80 heridos han acusado falta de instrumentos para la atención de sus familiares. Entre tanto, los políticos mexicanos continúan con sus declaraciones.

