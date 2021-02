La tendencia de la CNDH es revivir la "verdad histórica": Vidulfo

CIUDAD DE MÉXICO.- Vidulfo Rosales, abogado asesor de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, consideró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) busca revivir la “verdad histórica”, la cual fue presentada por la PGR en noviembre de 2014 y que planteaba que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula, después de haber sido privados de su libertad, el 26 de septiembre de ese año.

“Donde nosotros mostramos desacuerdo con la comisión es que 19 restos puedan pertenecer a normalistas, eso no, no hay identificación ni rastros que correspondan a estudiantes, hay 19 restos ahí colocados. Ahí fue claro el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y que fueron colocados, y también que no hay pruebas que hayan sido incinerados en distintos momentos”, dijo en entrevista telefónica con La Silla Rota.

“Que ha habido incendios en la zona también, el Equipo argentino lo dijo, que ha habido un basurero activo desde 2007 y que ha habido incendios de distintas dimensiones pero no hay pruebas de que en esas fechas”.

La CNDH presentó el 28 de noviembre el informe de violaciones graves de derechos humanos en el caso Iguala, donde informó que la Procuraduría General de la República desestimó el hallazgo de 38 porciones de petrosas, huesos del oído, que podrían ser de 19 personas, y en la reconstrucción de los hechos aseguró que entre 25 a 28 estudiantes fueron trasladados a Cocula, con lo que retoma parte de las conclusiones de la PGR sobre el destino de los normalistas.

Rosales recordó que la CNDH presentó previamente el informe a los padres de los 43, quienes mostraron su desacuerdo con ese punto, y le recordaron a la comisión las conclusiones del EAAF. El propio ombudsperson reconoció que hubo recelo de los padres sobre el informe.

“Se tensionó en establecer que fueron 19 restos y la tendencia de que pudieran pertenecer a estudiantes, ahí los padres fueron claros de que científicamente no está probado, no hay identificación de ADN que establezca pertenece a los estudiantes. El EAAF ya lo había dicho e incluso descartó que algunos fueran de ellos por la edad.

Lo otro que discutieron fuerte es que no está probado que hubo un incendio el 26 o 27 de septiembre de 2014, ellos dicen que sí. Los padres le dijeron a la CNDH que no llevaron a un especialista de fuego a la zona.

No fue el único punto donde estuvieron en desacuerdo. Rosales señaló que desde la CNDH se insistió en la posibilidad de que gente de la Normal estuviera involucrada con el narcotráfico y que había gente armada en un camión.

“Incluso la PGR nunca pudo probar que vinieran armados”, recordó.

Destacó que una de las aportaciones de la CNDH con la investigación que derivó en la recomendación 15VG/2019 a 16 autoridades de los tres niveles, es que da cuenta de la participación de más autoridades en la agresión ocurrida esa noche del 24 de septiembre de 2014 contra los normalistas de Ayotzinapa.

“Por ejemplo la policía federal ministerial, estatales, y de ahí en fuera lo que señala es lo que ha dicho como el Equipo Argentino de Antropología Forense”.

