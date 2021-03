La sombra de los abusos policiales: maltrato, nula capacitación y austeridad

"El 65% de los policías estatales dice que no está bien preparado en el nuevo sistema de justicia penal, 52 % no sabe dar primeros auxilios, 45 % no tiene conocimientos para recibir una denuncia, 29 % no tiene capacitación en perspectiva de género y 19 % no tiene conocimiento de uso de la fuerza, en este último yo creo que son más, habrá que hacer nuevas encuestas para saber qué es lo que entienden por uso de la fuerza", señaló Morera.