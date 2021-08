La SFP obliga al ISSSTE a transparentar gastos para insumos covid por 42 mdp

De acuerdo con los hallazgos de la SFP, no hay documentos que comprueben la distribución de los artículos adquiridos a las unidades del ISSSTE. (Cuartoscuro)

La aplicación de agua y líquidos de color, en lugar de gel; desconocimiento de los lugares sanitizados, contratos inexistentes, así como ignorancia de las instalaciones a donde que fueron a parar los insumos comprados para la contingencia de covid-19, por más de 42 millones de pesos, forman parte de las inconsistencias que la Secretaría de la Función Pública (SFP) identificó en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) durante el primer año de la contingencia sanitaria en México.

A través de una auditoría efectuada a la Subdirección de Administración y Subdirección de Finanzas, la SFP determinó distintas irregularidades en las compras y seguimiento de los servicios y productos adquiridos en siete contratos, efectuados en 2020.

Las anomalías fueron detectadas durante la revisión al dinero que se pagó por cubetas de gel antibacterial, guantes de látex, líquido sanitizante; por servicios de limpieza y seguridad en las instalaciones del instituto, cubrebocas de la marca 3M, así como mascarillas protectoras reusables con filtro y logotipo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

La primera observación está relacionada con la compra de 50 cubetas de gel antibacterial (de 20 litros cada una), 638 cajas de guantes de látex y 500 botes de líquido sanitizante, por un costo de 749 mil 500 pesos, con el proveedor Guillermo Espinoza Guzmán.

De acuerdo con los hallazgos de la SFP, no hay documentos que comprueben la distribución de los artículos adquiridos a las unidades del instituto. Además, en tres contratos más, para la adquisición de cuatro mil 730 cubrebocas; tres mil 600 botes de spray desinfectante; y 940 botes de toallitas sanitizantes, no hay documentos del contrato efectuado y se desconoce a quién o quienes les fueron entregados.

"Incumplimiento normativo, falta de supervisión y control por parte del administrador del contrato conforme lo señalado en el anexo-técnico, opacidad en la investigación de mercado, falta de control en la entrega recepción de la garantía de cumplimiento, falta de controles en el registro de los contratos por parte de la Subdirección de Asuntos Jurídicos".

SANITIZARON EDIFICIOS CERRADOS

En una segunda observación, la Secretaría de la Función Pública determinó que el ISSSTE contrató el servicio de limpieza y seguridad con la empresa DGR Promedics S.A. de C.V., por más de 34 millones 223 mil pesos.

Según los contratos SA-AD-08-01/2020 y SA-AD-08-01/2020-CM-01/2020, los convenios se efectuaron para llevar a cabo la limpieza de las instalaciones por la contingencia originada por el virus covid-19, sin embargo, la Subdirección de Administración y Subdirección de Finanzas desconoce los lugares que se desinfectaron.

Las inconsistencias identificadas por la SFP determinaron que la institución no conoce los "metros cúbicos reales sanitizados por inmueble, conforme al sistema de semáforo por regiones que evalúa semanalmente el riesgo epidemiológico; cantidades recibidas de tapetes sanitizantes, líquido sanitizante y gel antibacterial, por mes a nivel nacional; -desconocimiento de- si los 80 tapetes por inmueble en el anexo técnico son entrega única o entrega mensual".

"El área no proporcionó la evidencia de los metros cúbicos reales sanitizados por inmueble, así como, reporte alguno de los inmuebles, oficinas o metros cúbicos que no fueron sanitizados, ya que algunos inmuebles se encontraban cerrados conforme a lo reportado por la Subdirección de Atención a Acreditados".

Al detallar las irregularidades en la contratación del servicio de limpieza, la SFP determinó que tampoco hay evidencia de los horarios de trabajo de los empleados de la empresa DGR Promedics S.A. de C.V. Además, no es posible determinar los protocolos aplicados, ya que, durante los ocho meses de servicio en que se prestó el servicio, nunca se detectó a una persona con síntomas o contagiada de covid.



"El prestador de servicios no registró su asistencia, nombre o firma, horario de entrada y salida; el anexo técnico establece que el horario de entrada es de 8:00 am a 14:00 en los Departamentos de Vivienda, por lo que se deja sin evidencia el cumplimiento del horario establecido. No cuentan con nombre y firma del Coordinador de actividades en materia de Vivienda que evidencie el servicio recibido".

APLICARON AGUA EN VEZ DE GEL

Durante la revisión a los contratos SA-AD-08-01/2020 y SA-AD-08-01/2020-CM-01/2020, la Secretaría de la Función Pública determinó que no hay evidencia de que los empleados del DGR Promedics S.A. de C.V., aplicarán gel antibacterial para combatir al virus covid-19 entre los empleados.

En las observaciones hechas por la SFP, la institución menciona que no hay evidencia de que se entregó la marca de gel cotizada, ya que en la revisión hecha (a través de fotografías), se observan botellas de agua y líquidos de diferentes colores.

"Respecto al líquido sanitizante no hay evidencia que demuestre que se entregó la marca cotizada, ya que en la revisión de la evidencia fotográfica proporcionada por el área fiscalizada se muestra; botellas de agua, líquidos de diferente color y tamaño, y conforme al anexo técnico de se debió entregar solución sanitizante 1 litro Tipo Ixobac concentrado".

En la misma auditoría la SFP la institución menciona que durante las revisiones se determinó que, el personal asignado para la toma de temperatura es mínimo al convenio pactado.

"La plantilla laboral no la presentó en papel membretado. Sin firma de la persona que acredita la información. En la plantilla solo mencionan a una persona para la toma de temperatura y sanitización y conforme al anexo técnico señala que deberán ser 4 técnicos por edificio capacitados para llevar a cabo la sanitización".

MÁS IRREGULARIDADES

Este fin de semana, La Silla Rota dio a conocer que el ISSSTE alquiló mil 692 computadoras, entre enero de 2020 y junio de 2021, por un monto de 167 millones de pesos, equipos que desconoce a quienes se les asignaron, así como la ubicación de los mismos.

A través de una auditoría, efectuada a la Subdirección de Planeación e Información, Administración y Finanzas del ISSSTE, la Secretaría de la Función Pública determinó que el contrato SPI-INN-11-01/2020-P, con la empresa Soluciones Tecnológicas Especializadas S.A. de C.V. para el arrendamiento de las computadoras, no se efectuó en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

No solo eso, sino que el propio Instituto ha reconocido que, en algunos de sus nosocomios, no ha brindado la atención requerida y de calidad, por la falta de insumos.

A finales de Julio, el Hospital Regional del ISSSTE "Adolfo López Mateos" estuvo a punto de negar la atención médica por falta de insumos básicos. Su director, Valentín Herrera, reconoció que la atención a los derechohabientes era "incompleta y poco profesional" y que la misma ponía en riesgo la vida de los pacientes.

A mediados de junio, La Silla Rota documentó otra auditoría practicada al ISSSTE desde la Secretaría de la Función Pública, donde esta última identificó inconsistencias en la adquisición de equipo e insumos contra la covid-19 ,por más de mil 700 millones de pesos.

De acuerdo con esa auditoría de la SFP, las irregularidades se detectaron a través de 31 contratos, firmados con distintas empresas, entre los meses de marzo y agosto de 2020.