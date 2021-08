La SEP y la cronología de su fallida carta-compromiso

La Secretaría de Educación Pública (SEP) difundió oficialmente la carta compromiso de corresponsabilidad para padres para el retorno a clases presenciales desde el jueves 12 de agosto, y ante las críticas la misma autoridad decidió que no será obligatoria para nadie.

El presidente Andrés Manuel López volvió a hacer referencia a la carta de corresponsabilidad y en su conferencia matutina nuevamente señaló a los medios de comunicación, a quienes calificó de "adversarios" y dijo que crean redes y se copian entre ellos.

La Silla Rota es uno de los medios que el presidente López Obrador señaló por replicar la carta de corresponsabilidad; sin embargo, este portal solamente publicó el documento oficial que la misma SEP proporcionó.

El jueves 12 de agosto, alrededor de las 7:50 horas, la secretaria de Educación, Delfina Gómez, presentó en la mañanera el decálogo para el regreso a clases del próximo 30 de abril.

En la conferencia, frente al presidente, Gómez dijo que los padres tendrían que firmar una carta de corresponsabilidad para que los niños regresen de manera presencial a las aulas. La Silla Rota publicó a las 8:19 horas un tuit con un video de la declaración.

"Por otro lado también el que lleven a cabo lo que es la carta compromiso, la carta de aceptación, precisamente, en dónde autorizan que el pequeñito puede estar dentro de lo que es la parte de la asistencia a la escuela", dijo Gómez.

"Por otro lado también el que lleven a cabo lo que es la carta compromiso, la carta de aceptación, precisamente, en dónde autorizan que el pequeñito puede estar dentro de lo que es la parte de la asistencia a la escuela", dijo Gómez.

Los padres de familia deberán firmar la carta compromiso donde aceptan que sus hijos vayan a clases presenciales, además deberán enviarlos con cubrebocas y gel, informó la titular de la SEP, Delfina Gómez.

Ese mismo día comenzó a circular en redes sociales una versión de la carta de corresponsabilidad que la SEP posteriormente definió como "documento de trabajo".

A las 15:30 horas del jueves, La Silla Rota preguntó a la SEP si ese "documento de trabajo" era la carta compromiso que tendrían que firmar los padres de familia.

La Secretaria de Educación Pública informó a este medio que esa no era la carta y proporcionó el documento oficial, el cual informó que ya se podía publicar.

La Silla Rota publicó hasta entonces, con base en la carta oficial de la SEP, la nota sobre las características y contenido de la carta de corresponsabilidad para el regreso a clases.

El viernes 13 de agosto la SEP difundió nuevamente la misma carta acompañada de un comunicado en el que se menciona que "el regreso a clases es un acto de corresponsabilidad que compete a todos".

Al mediodía de ese viernes, la carta de corresponsabilidad también se difundió a través del chat oficial de la Oficina de Presidencia.

El presidente López Obrador puso el tema sobre la mesa el martes 17 de agosto, cuando dijo en su conferencia que la carta de corresponsabilidad no es obligatoria y que no se le consultó para emitirla.

"Y acerca de la carta, pues también, no es obligatoria. Si van los niños a la escuela y no llevan la carta, no le hace. Es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal. Entonces, ¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta?

"Pues no, fue una decisión abajo. Si me hubiesen consultado hubiese dicho: no, somos libres, prohibido prohibir; pero todavía tenemos que ir limpiando del gobierno de estas concepciones burocráticas, autoritarias y desde luego, terminar de limpiar el gobierno de corrupción y de ineficiencias, demoras".

"Si me hubiesen consultado hubiera dicho que no", dice López Obrador sobre la carta compromiso que la SEP pide a los padres de familia para este regreso a clases.

Al día siguiente, en la sección "¿Quién es quién en las mentiras?", Elizabeth García Vilchis presentó un listado de medios de comunicación que publicaron la carta de corresponsabilidad de la SEP, que en realidad era el "documento de trabajo".

García Vilchis incluyó a La Silla Rota entre los medios que la publicaron, aunque el portal solo publicó la carta oficial que proporcionó la SEP.

Criticó que a partir de la publicación de estas notas se desató un debate sobre la corresponsabilidad del gobierno sobre la seguridad de los niños en el regreso a clases.

Cabe mencionar que el "documento de trabajo" y la carta de corresponsabilidad de la SEP tienen casi el mismo contenido, la única diferencia es que en la oficial se eliminó una segunda página en la que los padres daban fe de que sus hijos llegaron sin síntomas de covid a la escuela.





(Luis Ramos)