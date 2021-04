La salud de AMLO: entre estampitas, fuerza moral y la inmunidad del pueblo

"Su capacidad (del presidente) de respuesta inmunológica positiva, rápida y buena, que no fue gratuita, no la compró, se la regaló la población cuando los visitó durante no sé cuántas veces ha recorrido el país y ahí ha tenido contacto con la gente, con los alimentos y reforzó su inmunidad, producto del desarrollo que le dieron sus padres, eso es así de sencillo", dijo Alcocer.