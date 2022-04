La ruta de la reforma eléctrica en Semana Santa

La Cámara de Diputados de México discutirá durante la Semana Santa la reforma constitucional sobre el sector energético, luego de que la Suprema Corte diera su respaldo al nuevo modelo que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El viernes pasado, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía citaron para el próximo lunes 11 de abril a las 11:00 horas para reanudar la revisión de la iniciativa de reforma energética.

Aprobaron que el próximo martes y miércoles de la siguiente semana habrá sesión para discutir y votar la reforma eléctrica.

Lo anterior pese a que hace dos meses, cuando avalaron el calendario legislativo, determinaron que del 11 al 15 de abril no sesionarían por ser Semana Santa.

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Energía sesionarán para avalar el lunes el proyecto de dictamen que presentaron esta semana.

Éste sólo tuvo cambios en redacción y orden con respecto la iniciativa del presiente Andrés Manuel López Obrador.

El diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT), señaló que el martes 12 de abril, en Semana Santa, "se abrirá una sesión a las 10 de la mañana", se dará publicidad a la iniciativa y se cerrará la sesión.

Explicó que de inmediato "se convoca a la siguiente, que será una sola sesión, con los recesos que sea necesario, hasta culminar la discusión de la reforma constitucional en materia eléctrica".

OPOSICIÓN, POR EL VOTO EN CONTRA

Sin embargo, este domingo, mientras se realizaba la jornada de revocación de mandato, el Consejo Político Nacional del PRI ordenó a las y los legisladores federales de este instituto político a votar en contra de la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y estableció que "no vamos a aprobar una reforma que produzca energía costosa, que atente contra los mexicanos, contra su bolsillo, contra su salud y contra el medio ambiente".

En su mensaje ante el CPN, Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor puntualizó que el actual es un momento histórico, y el partido no va a acompañar ninguna reforma regresiva para el país, y advirtió que es una postura en la que los priistas van juntos. "No hay divisiones en la bancada", dijo.

Desde el viernes, diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano ya se decían listos para acudir a San Lázaro la próxima semana y votar en contra de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

CONFIRMAN EN DIPUTADOS SESIÓN EN SEMANA SANTA

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados confirmó que la cámara baja sesionará en Semana Santa para impulsar la reforma eléctrica constitucional del presidente López Obrador.

En la reunión de la Jucopo, se aprobó la propuesta de ir a dos sesiones de Pleno el próximo martes 12 de abril, para discutir el dictamen constitucional en materia Eléctrica.

En la sesión del 12 de abril se publicará en la Gaceta Parlamentaria el dictamen oficial y ese mismo día iniciará su debate en el pleno.

Mientras tanto, los coordinadores parlamentarios de las fracciones PRI, PAN y PRD reafirmaron que votarán en contra de ésta y rechazaron los calificativos del mandatario en el sentido de que cualquier voto contra su propuesta significa ser traidor a la patria.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, el priista Rubén Moreira, aseguró que las 12 propuestas que presentaron el lunes en propuesta conjunta tiene más ventajas y para fortalecer la CFE. Y adelantó que no pueden sumar éstas a la reforma del presidente porque son totalmente diferentes.

"La forma en la cual está planteada la iniciativa del señor presidente de la República no permite que se incorpore la nuestra, es más, no permite que se discuta lo nuestro", dijo.

También rechazó que los legisladores de oposición se les califique de "traidores"; por el contrario, dijo, es nacionalista. "Me sé de memoria la vida de Lázaro Cárdenas, Adolfo López Mateos, de Mujica que yo soy de Coahuila, la tierra donde se hizo la Revolución. Pero ese no es el tema. El tema no es polarizar a la nación".

"¿Entonces la lealtad a la patria es la lealtad a lo que diga una persona? No es así" afirmó el coordinador panista Jorge Romero. "Perdón por el pecado de tener una propuesta distinta a la del presidente", agregó.

Aseguraron que su propuesta es la mejor para el país y que no permitirán que se les amedrente. Reiteraron que ninguno de los legisladores de estas bancadas votará a favor de la propuesta, como asegura Morena; y agregaron que su voto será "por convicción".

El coordinador perredista Luis Espinosa Cházaro rechazó que puedan avalar una reforma en la que el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, determine cómo se debe regular el sector.

Morena convocó a conferencia de prensa en unas horas para anunciar qué adiciones hará al dictamen de reforma eléctrica, con base en la propuesta de Va por México.

MORENA AFIRMA INTEGRAR 9 DE 12 PROPUESTAS DE OPOSICIÓN

Más tarde, Morena anunció que acompañará 9 de las 12 propuestas de la contra reforma eléctrica de Va por México; y que enviarán una carta al titular del Ejecutivo para comunicarle al respecto. Sin embargo, aunque la coalición oficialista dijo que solo será una comunicación, diputados de oposición señalaron que eso significa que le pedirán permiso al presidente para incluir dichos puntos en el dictamen.

El lunes las comisiones unidas de Energía y Puntos Constitucionales citarán a sesión de trabajo para abordar el tema y el martes discutirán el tema en el pleno.

LOS PUNTOS QUE ACOMPAÑARÍA MORENA

Ignacio Mier refirió que solo las propuestas 6 y 7 y 10 se encuentran en proceso de revisión por razones técnicas.

El punto 6 se refiere a dar autonomía a la Comisión Reguladora de Energía; el 7, la rectoría del sector eléctrico por el Estado; y el 10 señala perfeccionar el otorgamiento de permisos para dar seguridad jurídica.

El resto, dijo, hay plena coincidencia. El coordinador Ignacio Mier detalló que ya fue incluido en el dictamen elevar la energía como un derecho humano y que lo extenderán al artículo 4 constitucional.

Precisó que la baja de tarifas eléctricas se extenderá al bombeo agrícola y pago por alumbrado público para que 2 mil 046 ayuntamientos se vean beneficiados "porque los recibos son impagables". Y enlistó que los gobiernos municipales adeudan 13 mil millones de pesos en ese rubro.

"Destaca el municipio de Gómez Palacio con más de 800 millones de pesos y Acapulco con más de 750 millones"; y justificó que por esa razón sus autoridades no pueden garantizar avances en materia de seguridad.

Finalmente, la bancada oficialista celebró su versión del fallo de la Corte sobre la LIE y afirmó que el Poder Judicial la declaró constitucional.