La ruta de la mota en Cámara de Diputados, aún sin consenso

Después de la ley de industria eléctrica, la cannabis será el siguiente debate agendado ante el pleno de la Cámara de Diputados. El tema viene desde 2019 y en este momento es resultado de la minuta que envió el Senado (noviembre 2020) para legislar el tema en términos medicinales y de consumo.

Sin embargo, las Comisiones Unidas de Justicia y Salud -que dictaminarán el tema en San Lázaro- podrían determinar dejar la minuta a un lado y por el contrario, dictaminar sobra las iniciativas presentadas por diputados; pues consideran que el Senado no se ajustó a los criterios que la Corte para modificar cinco artículos de la ley de Salud; por lo que le requirió normar a fin de no violar el libre desarrollo de la personalidad de quienes consumen esta planta.

Martha Tagle, diputada por Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión de Salud, afirmó a La Silla Rota que hay tres iniciativas (de Mario Delgado, Verónica Juárez y ella). "La Junta de Coordinación Política propuso votar el tema la próxima semana, pero aún no hay un proyecto de dictamen. Se instaló un grupo de trabajo que no se ha reunido; sólo ha habido sesiones técnicas para analizar algunos comentarios del Ejecutivo".

En su opinión, el dictamen que generen (preferentemente por consenso) debe priorizar los derechos humanos pues consideró que la minuta del Senado sobrerreguló el tema. "Habla de penalizar más a los usuarios y eso no es legalización. Me parece muy alejado de la realidad; incluso complica la parte medicinal. La minuta del senado no atiende los cuatro artículos que ponderó la Corte, por lo que creo que debemos desecharla porque hay un problema de origen", dijo. En los parlamentos abiertos sobre el tema realizados en diciembre, expertos señalaron que la minuta confunde la marihuana y su elemento activo.

Este tema debió quedar legislado en San Lázaro durante el 2020; sin embargo las negociaciones por el paquete presupuestal, contagios y los retrasos en sesiones presenciales a causa de la pandemia, llevaron a que la presidenta de la Mesa Directiva, la priista Dulce María Sauri, solicitase a la Corte una ampliación del plazo. Este le fue concedido al 30 de abril como fecha límite. De ahí que el Congreso pretenda agilizar la discusión y votación del tema antes de que inicien formalmente las campañas electorales para los comicios más grandes de la historia en México que se llevarán a cabo el 6 de junio.

Mediáticamente el debate se ha centrado sobre el aumento al gramaje de la portación de cannabis. Pero Tagle considera que esa, no es la clave del tema. "El punto es que siguen haciendo la última persecutorio", afirmó. "Te puede agarrar un policía y te va al ministerio público por llevar un cigarro o 100; ellos sólo verificarán qué cantidad traes con base en una tabla. Eso abre la puerta a una extorsión y eventualmente terminarás en la cárcel por posesión cuando se supone que el consumo no está penalizado", precisó.



Destacó que la minuta del Senado carece de tres ángulos:



1. El THC debe ser re catalogado, de una sustancia de altos impactos psicoactivos; a una sustancia con amplias propiedades terapéuticas.

2. Eliminar el THC de la tabla de posesión.

3. Y eliminar la acción penal del Ministerio Público para evitar la criminalización.

La presión para legislar el tema para enfermos

Ana Ruth García, integrante de la Comisión de Justicia y diputada por el PT, señaló que grupos sociales a favor del uso del tetrahidrocannabinol están al pendiente del tema.

"Me parece que es más la presión de la sociedad sobre el tema, no por su uso lúdico, sino bajo un contexto de farmacodependencia y también de quiénes lo requieren como tema medicinal para mitigar efectos de enfermedades degenerativas o calidad de vida en enfermedades terminales", explicó.

Refirió que hay un predictamen; pero nada definitivo. "En ambas comisiones el ánimo ha permeado y ha habido consenso, pero falta ver qué dice la comisión de salud", dijo. Adelantó que por ser un tema polémico (en caso de que la minuta del Senado no sea modificada) el gramaje de posesión podría aumentar a 28 gramos; y que eso implicaría cambiar el tema de la portación ilegal.

"Algunos legisladores han considerado que esto va más allá de lo deseable para no estimular su consumo en la calle. Es uno de los puntos álgidos que habrá en la discusión", dijo. "En los parlamentos hubo de todo, especialistas que señalaron que la medicina no se fuma y otros que sí se necesita para vivir con dignidad. Así que habrá que buscar el justo equilibrio y como es un trabajo de comisiones unidas, tan importante lo que considere la Comisión de Justicia como lo que opine la Comisión de Salud en términos médicos".