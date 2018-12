La reforma energética no se cancela: AMLO

REDACCIÓN 06/12/2018 07:33 a.m.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este jueves la terna que enviará al Senado de la República para elegir al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que sustituirá a José Ramón Cossío.

Los nominados por el mandatario mexicano son la abogada Loretta Ortiz, la licenciada Celia Maya García y el doctor Juan Luis González Alcántara.

"Eso lo van a decidir los senadores, yo presento la terna, todos cumplen legalmente, les tengo confianza por eso los estoy proponiendo, es gente honesta, son abogados de primer orden los tres (...) los senadores libremente lo van a decidir", dice López Obrador respecto a que si no vulnera la autonomía de la SCJN.

La reforma energética no se cancela

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no cancelará la reforma energética para demostrar a sus adversarios que "no actuamos de manera autoritaria, que no somos dictadores, caciques y que respetamos la ley"

En una nueva conferencia matutina, el tabasqueño indicó que no le van a dar "el gusto de que crean que somos autoritarios, que nos comparan con dirigentes de otros países y toda esa propagando chafa, vulgar y corriente. Afortunadamente la gente en el país dijo ´basta'".

Sin embargo, manifestó que la reforma energética ha sido un fracaso y que esperará a "un ofrecimiento de disculpa al pueblo de México. Porque bombardearon con opiniones que la reforma energética iba a ser la salvación de México y fue un rotundo fracaso (...) Decía que para estos días se iban a producir 3 millones de barriles y se está extrayendo un millón 600 mil barriles".

La agenda del fin de semana

- Viernes

Conferencia matutina.

Viaja a Nayarit.

- Sábado

Asiste a Chiapas a la toma de protesta de Rutilio Escandón en la gubernatura de estado.

Irá a la presa Mal Paso, en Raudales, para presentar el programa para la generación de energía eléctrica.

- Domingo

Irá a Dos Bocas, Tabasco, donde se construirá la nueva refinería, para dar a conocer el plan para la refinación de petróleo, la rehabilitación de la refinería y la creación de la nueva.





