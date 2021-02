La reacción de Emma Coronel al enterarse de Agustina, la amante de “El Chapo”

Los más de mil 500 audios que el FBI consiguió del Cártel de Sinaloa exponen las entrañas del Cártel de Sinaloa, particularmente de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, de quien ha salido detalles sobre su vida tanto criminal como privada.

Durante el juicio en Brooklyn, Nueva York, se han compartido llamadas entre “El Chapo” y su esposa, Emma Coronel; así como un video de Guzmán Loera interrogando a un sicario de “Los Zetas” torturado y amarrado a un poste.

Ahora, los fiscales neoyorquinos presentaron pruebas aún más personales de “El Chapo”: su infidelidad.

El líder del Cártel de Sinaloa es conocido por ser un mujeriego, varias son las mujeres con las cuales ha sido vinculado, sin embargo, la esposa “oficial” de “El Chapo” siempre ha sido Coronel Aispuro.

El agente del FBI Stephen Marston fue quien obtuvo las llamadas con ayuda de Christian Rodríguez, un experto en información tecnológica colombiano quien fue el que creó la red privada de telecomunicaciones del cártel.

Martson fue el mismo que presentó a Agustina Cabanillas Acosta, la amante de Guzmán Loera en cuestión.

En las llamadas intervenidas por el FBI, la conversación entre Agustina y Joaquín es muy cariñosa. Ella lo llama “amor”, él le dice que es “la persona más importante para ella”.

Para “El Chapo” fue embarazoso escuchar los mensajes que se había enviado con su amante, más cuando Emma Coronel estaba presente en la audiencia, siento testigo de cómo su esposo le había sido infiel.

El capo criminal durante el juicio siempre buscaba mucho a Coronel, le sonreía, le mandaba besos al aire y hacía demás gestos solo para intercambiar miradas, ahora no lo fue.

Durante el relato de la infidelidad de “El Chapo”, el veía fijamente al agente del FBI, así como a los fiscales. Tampoco se mostró interés de Emma Coronel de buscar a Guzmán Loera.

Guzmán Loera había puesto un software espía en el teléfono de Agustina, mismo que fue descubierto por la propia amante.

Al saberse espiada, Cabanillas Acosta no detuvo los insultos contra Guzmán Loera, calificándolo como un idiota y diciendo que es mucho más inteligente que él.

Guzmán Loera utilizaba a Cabanillas Acosta como mensajera para arreglar ofertas de drogas, según detalló el FBI.

Incluso en uno de las llamadas, ambos discuten sobre envíos de droga a Estados Unidos, también abordaron la compra de productos químicos de China y Alemania, así como la adquisición de drogas provenientes de Belice. Ella fue detenida en febrero de 2012.

Al terminar la audiencia de este miércoles, Emma Coronel salió de la sala de forma veloz, sin hacer contacto con la prensa. La esposa de "El Chapo" regularmente abandona el juicio con un paso tranquilo y dejándose tomar fotos por la prensa.

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán le pidió a su esposa Emma Coronel zapatos de talla 7, pantalones, y hasta tinte para su bigote, el 22 de febrero del 2012, día que escapó a una redada que autoridades mexicanas y estadounidenses hicieron a su casa de Cabo San Lucas.

“Todo ocurrió muy rápido”, supuestamente le escribió por mensaje de texto Guzmán a Coronel tras explicarle que vio a policías golpeando la puerta de una casa vecina y se vio forzado a salir a toda prisa.



Oh querido eso es horrible”, le respondió Coronel, según leyó en inglés un agente del FBI mientras testificaba en el juicio a Guzmán que se celebra en Brooklyn.

El agente, Stephen Marston explicó que el encargado de las comunicaciones internas del cartel de Sinaloaentregó esos mensajes de texto entre ‘El Chapo’ y su esposa a las autoridades estadounidenses. El ingeniero técnico, un colombiano llamado Cristian Rodríguez, colaboró de forma secreta con las autoridades estadounidenses desde el 2011 hasta el 2013.

Pero no todo pudo ser tan inocente como eso. “Emma, la esposa, estaba tan en el negocio de ‘El Chapo’ que a menudo le daría su teléfono a su padre, que era uno de los lugartenientes de ‘El Chapo’. Él y el padre utilizaron los teléfonos de Emma para planear el tráfico de drogas de ligas mayores. Increíble”, cuenta Alan Feuer, quien cubre el juicio para el diario The New York Times.

“Los textos son alucinantes. En un momento, la pareja está hablando sobre lo lindas que son sus hijas gemelas y hablando de las enchiladas de Emma, y al siguiente hablan de si los soldados de ‘El Chapo’ fueron sacrificados en un tiroteo”.





