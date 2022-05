La razón por la que Guillermo del Toro abandonó México

El clamado director de cine, el tapatío Guillermo del Toro reveló en una entrevista durante la 75 edición del Festival de Cannes 2022, la razón por la que dejó de vivir en México, el secuestro de su padre, Federico del Toro.

Durante una entrevista de poco más de 9 minutos, donde el ganador al Oscar en la categoría de "Mejor Director" y "Mejor Película" por "La forma del Agua", comentó que le hubiera gustado quedarse "toda la vida en México", pero el secuestro de su padre cambió a su familia y no tuvieron más remedio que mudarse.





"Me hubiera quedado en México toda mi vida, pero el secuestro de mi padre en 1998 cambió mi vida. Empecé haciendo películas en Estados Unidos porque tenía mucho dinero por mi primera película en México, Cronos. Empecé a trabajar en la industria americana, después pensé que me quedaría haciendo películas españolas, entonces... nunca estuvo planeado, solo pasó", dijo Del Toro.

El director que fue nominado al Oscar 2022 por su película "El Callejón de las Almas", reveló que los secuestradores le pidieron un millón de dólares para liberar a su padre, pero acaba de invertir en la cinta de "Mimic". Por ello, le pidió prestado a James Cameron, para que finalmente su padre pudiera ser liberado tras 72 días de secuestro.

We couldn´t cut it, it´s too strong and we´re too fan. Guillermo del Toro´s exclusive interview, special guest at the 75th edition of the Festival de Cannes, is a cinephile delight to share. #Cannes2022 @RealGDT pic.twitter.com/XPL15KwIqX — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 26, 2022

El director del ''Laberinto del Fauno'' comentó que los criminales que secuestraron a su padre siguen libres, por lo que la inseguridad es un asunto que le preocupa y lo que motivo su salida de México.

Del Toro también hablo su presente y futuro en la industria del cine, actualmente se encuentra promocionando la película animada "El Libro de la Vida" de la que es productor.

El tapatío comentó que dentro de sus planes a futuro como guionista está el dirigir una versión de la obra de la dramaturga Mary Shelley: "Mi sueño sería hacer mi versión de Frankenstein".













kach