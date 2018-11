La primera fuga de "El Chapo", relatada por "El Rey" Zambada

REDACCIÓN 16/11/2018 11:34 a.m.

Por segundo día consecutivo, Jesús Reynaldo Zambada García, mejor conocido como "El Rey" Zambada, fue el protagonista en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

El hermano de Ismael "El Mayo" Zambada, líder fundador del Cártel de Sinaloa, asintió que Guzmán Loera era líder de la organización criminal trasnacional, luego aseguró que sobornó a innumerables autoridades nacionales e internacionales.

Ahora también relató cómo fue la primera fuga de "El Chapo" el 19 de enero de 2001 en el penal federal de Puente Grande en Jalisco.

En su relató de más de cinco horas de duración, "El Rey" Zambada contó que a finales del 2000 "El Mayo" le advirtió que Guzmán Loera ya preparaba su fuga de la cárcel de máxima seguridad.

En ese momento, Zambada García no conocía a "El Chapo" en persona, sabía que era jefe del cártel, junto a su hermano.

"El Rey" relató que Joaquín Guzmán se escapó de Puente Grande escondido en un carrito de lavandería.

El hermano de Zambada García replica la versión oficial dada por autoridades mexicanas y que hasta la fecha provoca dudas.

Versiones extraoficiales, en cambio, sostienen que el escape fue más sencillo. Incluso el propio Guzmán Loera presumió que él no se fugó, sino que le abrieron la puerta.

Estas palabras de "El Chapo" se las dijo al general Mauricio Acosta Chaparro, quien por órdenes del entonces presidente Felipe Calderón se reunió con todos los capos de la droga para realizar un pacto.

Esta versión del pacto que buscaba Calderón con los cárteles han sido abordada por varios periodistas e incluso Édgar Valdés Villarreal, "La Barbie", cabecilla del Cártel de los Beltrán Leyva, confirmó los hechos en una carta difundida por los medios luego de ser detenido en 2010.

De acuerdo con José Antonio Sánchez Ortega, hombre cercano a Acosta Chaparro, cuando el general se reunió con "El Chapo", éste le preguntó cuánto le costó la fuga, a lo que el capo respondió "la libertad no tiene precio".

Tras insistir sobre el dinero que gastó para fugarse, Acosta Chaparro le preguntó a Guzmán Loera cómo se había fugado, a lo que este contestó "No me escapé. Me abrieron la puerta".

Al salir de Puente Grande, continúa Zambada García, él y "El Mayo" le consiguieron a "El Chapo" un helicóptero para escapar, pues las autoridades ya le seguían el paso al capo.

"El Rey" y "El Mayo" personalmente recibieron al capo en Querétaro para huir en el helicóptero, para luego ser trasladado por el mismo Jesús Reynaldo en carretera a la Ciudad de México.

En la capital, territorio que dominaba "El Rey" Zambada", Guzmán Loera fue recibido por un grupo de agentes policiales que estaban a su sueldo para darles protección.

Sin embargo, "El Chapo" desconocía que los uniformados estaban de su lado, por ello se puso nervioso cuando una patrulla y una motocicleta interrumpieron su paso.

Zambada intentó calmarlo. "Le dije: ´No te preocupes´", le contó al jurado. "Esta es nuestra gente. Están aquí para protegernos".

Gran parte del relato de "El Rey" se basó en la feroz guerra que "El Chapo" protagonizó contra los Arellano Félix.

Esta guerra finalizó con la caída de los hermanos Arellano Félix y la desintegración del Cártel de Tijuana.

"El Chapo" ha escuchado con atención las palabras de "El Rey" Zambada, el primero de una larga serie de testigos que declararán en su contra.