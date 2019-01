La pregunta que puso en aprietos al juez de "El Chapo"

REDACCIÓN 30/01/2019 10:51 a.m.

El juicio contra Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", continúa, hoy los fiscales inician con sus argumentos finales del caso. Sin embargo, antes de reanudar el caso, la palabra del jurado se hizo presente por primera vez en la sala de Brooklyn, Nueva York.

Así lo han informado los periodistas Keegan Hamilton de Vice y Alan Feuer de the New York Times.

El juez del caso, Brian Cogan, relató que uno de los miembros del jurado se le acercó para preguntarle si "El Chapo" está pagando por sus propios abogados o no, argumentando que este dato es importante para el juicio.

Cogan dijo al jurado que era lógico dicho cuestionamiento, sin embargo, ese detalle no define el futuro de Guzmán Loera, sino las pruebas que los fiscales presenten, así como la postura de la defensa.

En respuesta, el miembro de jurado que hizo la pregunta inicial le dijo al juez: "sí, he escuchado la evidencia y si eso es lo que estoy basando mi decisión, estoy bien", "¿Usted no tiene ninguna duda de eso?", preguntó Cogan, "no tengo ninguna duda sobre eso", reviró el jurado.

Cabe mencionar que en un inicio, "El Chapo" tenía defensores públicos, pero luego se sumaron Eduardo Balarezo, Jeffrey Lichtman y William Purpura.

Actualmente es un misterio cómo es que Guzmán Loera está pagando a estos famosos defensores de grandes criminales.

Hace unas semanas, El País aseguró que el líder del Cártel de Sinaloa pagaba 5 millones de dólares a sus defensores, aun así, el tema es un misterio.

Todo indica que la respuesta a esta interrogación por parte del jurado será ofrecida por el juez, pero en privado.

