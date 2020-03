La peste como analogía del Covid-19

MILÁN.- Han pasado casi seis siglos desde que el norte de Italia fue duramente golpeado por la peste, una epidemia infectiva de origen bactérica que se difundió entre los años de 1629 y 1633, que entre varias zonas de la llamada Italia septentrional, alcanzó al Gran ducado de Toscana y llegó hasta Suiza, acabando casi con la mitad de la población de la época.

Su máxima difusión fue en 1630 y fue justo Milán, la antigua capital del Ducado de Milán, una de las zonas que mayormente fueron golpeadas por esta enfermedad, de acuerdo a una colaboración desde Italia para La Silla Rota.

#ExclusivaLSR Así luce el centro de Milán totalmente vacío debido a la alerta por el coronavisus https://t.co/W0srJHBxaJ pic.twitter.com/qEDhaIYt5y — La Silla Rota (@lasillarota) March 2, 2020

Antes, en 1300, hubo otra epidemia de peste que afectó directamente a Venecia y donde desde esa fecha se inventó la palabra cuarentena para imponer el aislamiento de las naves que llegaban y así evitar que los tripulantes bajaran al menos durante 40 días. Escenas ampliamente descritas por Giovanni Bocaccio en el Decamerón.

Así, en estos días donde los números siguen preocupando a buena parte de la población por el rápido contagio que el coronavirus ha presentado en el norte de Italia, es justo de la peste que se ha recomenzado a hablar y también a recordar a escritores y poetas que narraron los hechos de la época.

Al día de hoy suman ya más de mil 700 contagios, donde el 90 por ciento de los casos se concentran en el norte: Lombardía, Véneto y Emilia Romagna.

De hecho, la peste que en aquellos años se propagó en el nord italiano, es conocida también como "peste manzónica" pues fue el escritor Alessandro Manzoni quien la describió ampliamente en su novela "Los novios" en el pasaje histórico "Historia de la columna infame".

"La peste que el tribunal de la salud había temido que pudiera entrar con las bandas alemanas en Milán, entraron de verdad como es sabido, así como es sabido que no se detuvo aquí, sino que invadió y despobló una buena parte de Italia", comienza así el capítulo 31 de "Los novios", donde describe la locura, la psicosis, las teorías impensables sobre su origen, los remedios.

Describe también la escena de un extranjero en Milán que toca un muro del Duomo y es linchado por la multitud, acusado de difundir la enfermedad.

#ExclusivaLSR Así lucen las afueras del museo Casa Manzoni en Milán. La gente se ha aislado ante el brote de coronavuris en el país https://t.co/W0srJHBxaJ pic.twitter.com/2mXCspchVI — La Silla Rota (@lasillarota) March 2, 2020

"Un texto iluminante y de extraordinario modernidad", señala Domenico Squillace, profesor de una secundaria de Milán, quien escribió a sus estudiantes aprovechar estos días de paro forzoso para leer a Manzoni "con atención, especialmente en estos días tan confusos".

"Dentro estas páginas está todo, la verdad de la peligrosidad hacia los extranjeros, los desencuentros violentos con las autoridades, la búsqueda incansable de los ´culpables´, el deprecio hacia los verdaderos expertos, la cacería de brujas, las voces incontrolables, los remedios más absurdos, la falta de productos de primera necesidad y la emergencia sanitaria".

Los historiadores hoy recuerdan los casos de Manzoni y Bocaccio, quienes con documentos, el primero, y con vivencias reales, el segundo, lograron describir momentos de humanidad y deshumanidad en dos diferentes épocas que Italia vivió a causa de la peste.

"El efecto más terrible de la peste era la destrucción del ´vivir civil. Porque el vecino empezaba a odiar al vecino, el hermano empezaba a odiar al hermano, e incluso los hijos a los padres. La peste ponía a los hombres cada uno contra el otro", describe Bocacció las consecuencias en El Decamerón.





SEIS SIGLOS DESPUÉS...





Los datos no dejan de ser son preocupantes. Hasta el 1 de marzo de 2020 los casos de contagio por coronavirus en Italia seguían creciendo en una media de más de 300 personas por día. El número de muertos acertados es ya de 34, aunque las autoridades no dejan de subrayar que ningun caso ha sido a causa del Covid-19, sino con el virus, pues todas las personas muertas ya tenían algún problema de salud previo y todos eran muy mayores.

Así, Italia, que este fin de semana llegó casi a los mil 700 casos, por el número de personas infectadas sigue ocupando el tercer lugar en el mundo después de China, con más de 89 mil, y Sudcorea, con 4 mil 200.

Un protagonismo que, aunado a su atractivo turístico (quinto lugar al mundo en ser visitado por los extranjeros), lo ha llevado a estar en el ojo de este huracán llamado Coronavirus.

Los registros oficiales durante el 2019 han puesto a Italia en quinto lugar preferido por los turistas para visitarlo después de Francia, España, Estados Unidos y China.

#ExclusivaLSR Así luce Piazza del Duomo, la plaza principal de Milán, donde normalmente está llena de turistas. Hoy se aprecia con poca gente debido a las restricciones por el coronavirus en Italia https://t.co/W0srJHBxaJ pic.twitter.com/wjMW2sprRB — La Silla Rota (@lasillarota) March 2, 2020

El año pasado se registraron 216,6 millones de visitas en este país que hoy, es justo en el plano turístico donde ya empezó a ver las millonarias pérdidas, de ahí que el Gobierno italiano haya echado a andar un plan para ayudar al sector, hoy desesperado por el número de vuelos cancelados que siguen haciendo a raíz de esta emergencia.

El último golpe lo ha dado Estados Unidos, quien apenas el sábado a través de sus líneas aéreas (Delta Airlines) anunció que cancelaba todos sus vuelos hacia Milán, al menos hasta el 24 de abril. Otro país que se suma a la ya larga lista de naciones (17 países en total) que han decidido restringir sus viajes, así como considerar a los italianos como visitantes non gratos por el momento.

Un verdadero gancho visto que son los norteamericanos los segundos visitantes en Italia después de los alemanes, según las cifras del Sistema Estadístico Italiano.

Quizá por ello, aunque este fin de semana Francia, con sólo 100 casos confirmados con el Coronavirus en todo el país, decidió cerrar las puertas del Museo de Louvre, Itala hizo lo contrario. A partir de este lunes, abrirán los museos y lugares de culto en todo el territorio, pues del total de los 216.6 millones de visitas que registraron en el 2019, 113.4 millones asistieron a los museos y lugares de culto, es decir, la mitad.

#ExclusivaLSR Las calles más importante de Milán lucen vacías debido a las restricciones por el coronavirus en Italia https://t.co/W0srJHBxaJ pic.twitter.com/bNDtbGx6sk — La Silla Rota (@lasillarota) March 2, 2020

Por ello, Roberto Gualtieri, ministro de Economía, ha anunciado una serie de medidas que intentan ayudar al sector durante este periodo de emergencia que se vive en el país, como la suspensión de contributos para hoteleros, restauranteros y personas y empresas que se dediquen al turismo.

De acuerdo con las cámaras de comercio italianas, las pérdidas económicas para este primer semestre serán de 3.9 mil millones de euros donde más de 60 mil puestos de trabajo estarían en riesgo.

La emergencia no ha pasado. Italia es en los hechos una zona roja para el resto del mundo, y aunque los expertos no han logrado transmitir que de coronavirus no se muere, hoy también los italianos, como los chinos y coreanos, representan la nueva amenaza mundial tal como ocurría hace seis siglos.

Puede ser que leyendo a Manzoni o Bocaccio recordemos que "sólo siendo humanos es como el mundo se salvará".





(Luis Ramos)