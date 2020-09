"La pandemia nos arrebató nuestro primer día de clases en la UNAM"

Para Daniela Mata, estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UNAM, la modalidad de tomar clases por Internet le ha arrebatado la oportunidad de vivir las experiencias que se dan en la universidad, como el conocer a otros estudiantes o realizar alguna actividad extracurricular.

"Lo que más extraño de las clases presenciales es el conocimiento con mis compañeros. Creo que la dinámica de estar en un salón de clases es mucho mejor, pero sobre todo conocer a otras personas, y compartir historias de vida y experiencias hace que la escuela no sea solo un lugar de conocimiento, sino también de experiencias", dijo la joven de 21 años.

Sin embargo, la futura comunicóloga señaló que uno de los puntos a favor de tomar clases online - formato que se adaptó en la UNAM debido a la pandemia del coronavirus - es el ahorro económico y el desgaste físico que representaban para la estudiante el trasladarse desde su hogar a la universidad.

"Pero creo que mi desempeño en las clases en línea que en las presenciales, no es el mismo, porque en lo personal me distraigo mucho. Además, la dinámica de trasladar a una clase presencial a una en línea, no ha sido de todo lo mejor, y como mi carrera es muy técnica y de práctica, pues es muy difícil aprender cosas técnicas", señaló.

Cerca de 350 mil estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inician este lunes, de forma remota, por la pandemia del coronavirus, el ciclo escolar 2020-2021.

La máxima casa de estudios informó que las clases de este nuevo ciclo escolar, que formalmente inician este lunes, comenzarán de forma paulatina a lo largo de la semana y hasta el próximo lunes 28 de septiembre, según haya sido determinado por autoridades de cada facultad, escuela o plantel de bachillerato.

"La Universidad Nacional está consciente de que esta nueva realidad educativa no estará exenta de dificultades que, sin duda, tendrá que ir sorteando y resolviendo", se puede leer en el comunicado.

La máxima casa de estudios informó que atender de manera remota a todo el universo de una de las comunidades estudiantiles más grandes y diversas del mundo "requerirá seguramente de medidas extraordinarias". "De ese tamaño es el reto y de ese tamaño será la atención a los estudiantes".

BIENVENIDA DEL RECTOR

Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, dio la bienvenida al ciclo escolar 2020-2021 y reconoció que ingresarán en una situación compleja que no sólo ha afectado a la salud física y mental de la población, sino también a la educación, a la economía y a toda la dinámica social.

El regreso a clases, dijo, será vía remota para así cuidar a los alumnos y empleados ante posibles contagios por covid-19 y admitió que los docentes tienen claro las dificultades que los estudiantes enfrentarán al empezar un ciclo a distancia y, tanto ellos como las autoridades, se empeñarán para superar estos nuevos retos que impone la nueva realidad.

"Cuando regresemos, seguramente no estaremos exentos de dificultades, pero lo haremos en forma gradual, protegiendo a los grupos vulnerables y con las medidas sanitarias aprobadas, entre ellas el uso obligatorio del cubrebocas en todos nuestros espacios", indicó.

El rector recordó que los estudiantes ingresan a una de las 100 mejores universidades del mundo, de las primeras en Iberoamérica y la mejor institución de educación superior de nuestro país.

"ESTUDIARÉ A MI RITMO"

Marysol Reyes no es de recién ingreso. Llevará seis materias en el séptimo semestre de la carrera de Física en la UNAM. Esas materias son Física Estadística, Laboratorio de Electrónica, Electromagnetismo II, Biología Matemática y Topología y Geometría para Físicos.

Sus maestros le informaron que el método de estudio será una mezcla de clases "asíncronas y síncronas", es decir, los profesores colocarán materiales en las páginas de internet correspondientes a sus asignaturas (videos y textos) los cuales deberán ser estudiados por los alumnos en el momento que elijan y una vez a la semana se reunirán vía remota para resolver dudas.

Uno de sus maestros de las clases que tomará hoy (4 en total) les informó que será una clase "normal", es decir, una en la que el profesor explica los temas a sus alumnos, aunque sea de lejos.

- ¿Cómo te sientes con este sistema de estudio?

- Yo me siento más cómoda de esta forma porque en línea, como estuvimos estudiando antes de las vacaciones, fue muy complicado. Además de los problemas técnicos que siempre había, durante las clases a distancia si no entendías algo pues ya no había manera de resolverlo y ahora voy a poder estudiar a mi ritmo. Es buena idea que las clases sean con material y luego podamos resolver dudas.

Reconoce que en su carrera hay muchos que están sufriendo porque deben tomar varios laboratorios. "En mi caso es solo uno, Electrónica, y será mediante simulaciones en video. Para los alumnos de los primeros semestres va a ser más difícil porque deben tomar varios. Los maestros harán la práctica, la videograbarán o van a hacer simulaciones y las pondrán en la página de internet".

Señala que tiene un amigo que estudia Diseño Industrial y prácticamente en todas las materias tienen una parte de prácticas y ahora van a ser canceladas. "No sé cómo le van a hacer en Medicina o Veterinaria".

#EspecialesLSR | ¿Cómo transcurrió el primer día de clases en la #UNAM? Lee este testimonio de una de los estudiantes que hoy iniciaron clases a distancia. *ep https://t.co/TV38ab2CYh pic.twitter.com/9inLnpLWSw — La Silla Rota (@lasillarota) September 22, 2020

Su amiga Sofía, que estudia Química, le comentó que los profesores decidieron que los laboratorios los llevarán con videos de los sistemas, presentaciones y explicaciones de los profesores.

"AHORA ENTIENDO A LOS NIÑOS DE LA SEP"

Verónica es otra joven que se reintegra a sus estudios de periodismo en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el semestre 2021-1.

"La verdad es que ya estaba cansada de estar en casa por la pandemia y aunque ocupé parte del tiempo como autodidacta, no es lo mismo que llevar el ritmo escolar con tus maestros aunque ahora todo será virtual".

Desde temprano ingresó a la página virtual para obtener el correo electrónico de sus profesores, quienes por mail le enviaron los datos de ingreso para acceder a la plataforma virtual.

"Ya tuve dos clases, que más que clases como tal han sido más reuniones de reconocimiento con los profesores y como grupo a distancia; también un poco para agarrarle el modo a la plataforma igual y las técnicas de trabajo. Mentiría si dijera que estuvo muy padre, la verdad no; el internet está de la chingada ¡Peor que antes de la pandemia! A cada rato me saca de la plataforma o se queda pasmado. Creo que ahora entiendo a los niños de la SEP", lamenta.

Por ser su último año escolar, Verónica revisará ya las nuevas opciones de titulación que la UNAM abrió bajo el contexto de la pandemia.

"Son nuevas modalidades que se planearon porque la universidad sabe que esto va a tardar todavía, yo lo entiendo como parte de una nueva normalidad permanente al menos por un año más, creo. No está de más echarles ojo, más si ya tienes un pie afuera de la carrera ¿no? Estaba viendo que también las clases de idiomas serán a distancia, igual que las conferencias y seminarios. Creo que pasaré el año pegada al escritorio".

REZAGO TECNOLÓGICO

Más de 44 mil 303 estudiantes de Ciudad Universitaria lo harán con complicaciones debido a que no cuentan con acceso a internet, mientras que 23 mil 493 no tienen computadora. Además, 4 mil 506 no tienen un dispositivo móvil y 13 mil 047 no tienen internet ni equipo de cómputo.

De acuerdo con la Encuesta de Movilidad de la UNAM, en bachillerato el 35% no cuenta con computadora; en licenciatura y posgrado en Ciudad Universitaria, es el 17 por ciento.

Según la encuesta, las preparatorias y los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM son los menos favorecidos con la tecnología, ya que del total de 111 mil 067 estudiantes, alrededor de 46 mil 346 no tienen acceso a internet, el 42%; sin equipo de cómputo hay 39 mil 120, el 35%; sin celular, existen 4 mil 172, el 4%; y sin internet y sin computadora son 22 mil 044, el 20 por ciento.

En el caso de licenciatura y posgrado en CU de un total de 136 mil 221 estudiantes, el 33%, unos 44 mil 303 no cuentan con internet; y sin internet y sin computadora, el 10%, unos 13 mil 047.

"APRENDEREMOS POCO"

Alejandro regresó a clases este 21 de septiembre en la Prepa 7. Pese a que no es de reciente ingreso, ya pasó a tercer año, la experiencia de hacerlo a distancia fue nueva para él, y no le gustó.

"Me sentía diferente. Nunca me imaginé que iba a tomar clases desde mi casa porque era necesario. No es la misma emoción que se tiene del primer día, cuando las cases eran presenciales".

Sólo tres maestros se conectaron, los otros tres no. La maestra de la primera clase, de Orientación Educativa, no pudo conectarse a la cámara, por lo que los alumnos que sí se conectaron, sólo escucharon su voz. Otra maestra se quejó de que la UNAM no les dio apoyo suficiente para conectarse a distancia, pero se comprometió a hacer lo máximo para que las clases fueran buenas.

Alejandro en su regreso a clases siente que el aprendizaje a distancia no será el mismo y que además entre el paro que hubo en su escuela desde fines del año pasado y que acabó el 28 de enero y luego la suspensión de clases debida a la pandemia, perdieron más de medio año. Entre ambas circunstancias, una a causa de un movimiento feminista, y otra por la irrupción de una enfermedad mundial, prevé que aprenderán poco.

EN POSGRADO, LA TECNOLOGÍA RESUELVE

Midori Mendoza presentó su examen de admisión al doctorado en Ciencias Sociales de la UNAM en un auditorio lleno de personas, pero tan sólo unos meses después, deberá escoger a su tutor de tesis sólo con referencias de una búsqueda en Internet.

Esta semana iniciaron actividades académicas en las divisiones de posgrado de la UNAM, pero de una manera distinta, en un semestre que se adelanta para ser totalmente a distancia, con muy poca o nula interacción personal.

"Yo tendré que escoger a mi asesor de tesis sólo con lo que vea de su perfil en redes sociales y en Internet. Encontré ya a una doctora que me interesó por los comentarios de otros alumnos y sus temas que son el mismo que el mío, muy cercanos. Pienso que tal vez no la hubiera encontrado a ella de no ser por la epidemia", dice.

Leticia Bonifaz, exdirectora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral, asegura que extraña todo del modelo presencial de dar clases en la maestría en Derecho de la máxima casa de estudios, excepto no tener tiempo para acercarse más a sus alumnos.

"La relación con mis alumnos se hizo más estrecha. Pasé de no tener mucho tiempo, de andar corriendo siempre, a poder interesarme más en sus dudas, incluso investigar a profundidad y comentarlo en una clase posterior, sin querer, la distancia nos acercó".