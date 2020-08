La pandemia les abrió la oportunidad de cambiar de giro de negocio

"Nos dimos cuenta de que es un negocio que nace a partir de la búsqueda de oportunidades o de la necesidad por la misma pandemia, pero que es un negocio que obviamente llegó para quedarse, no nada más puede durar este tiempo, sino que puede permanecer y ya lo podemos visualizar como una nueva oportunidad que se nos dio", enfatizó Roberto Carrillo Arias, quien junto con su esposa Alicia Padilla comenzó a vender cochinita pibil y chamorros a domicilio durante la emergencia por covid-19.

Roberto tiene una empresa de organización de eventos corporativos desde hace cinco años, pero todos los congresos, convenciones y reuniones de ventas, tanto en México como en el extranjero, fueron cancelados o pospuestos debido al coronavirus.

"Teníamos ya algunos proyectos para viajar a Estados Unidos con unos clientes y desde marzo empezaron las cancelaciones, teníamos un viaje a Orlando que no se pudo hacer, después otro a Miami y de ahí en cascada", relató. Esta familia pensó que la situación sería pasajera, pero en abril se dieron cuenta de que sería más complicado y largo de lo que creyeron.

Una noche le expresó a Alicia que estaba preocupado porque seguían las cancelaciones y había mucha incertidumbre para todos los colaboradores que dependían de la empresa. Algunos días después, en medio de la adversidad comenzó una nueva oportunidad de negocio para esta familia, la venta de cochinita pibil a domicilio.

Se acercaba el cumpleaños de Alicia y sus suegros, quienes viven muy cerca de ellos, decidieron prepararle cochinita pibil como regalo. Este platillo es una especialidad de la familia, ya que el abuelo paterno de Roberto era originario de Yucatán.

Entonces a Alicia se le ocurrió que podían comprar más carne para venderla entre amistades y vecinos, sólo para probar suerte. La idea de tener un negocio para vender cochinita pibil había cruzado por su mente en varias ocasiones, pero nunca se había concretado, la pandemia de covid-19 fue una oportunidad para aventurarse a hacerlo.

Esta idea nace más bien de darle apoyo a mi esposo, al hombre que nos ha procurado dar todo en la medida de lo posible. Como él dice, ya veíamos el panorama un poco complicado y a final de cuentas los gastos en casa siguen corriendo también, tenemos dos hijas en la escuela, una en la universidad y otra en la prepa, y esos gastos obviamente no iban a detenerse

"Cuando vi a mi esposo tan preocupado, en las noches que no dormía, pues yo también me empecé a preocupar y ese día en la noche pensé ¿qué es lo que no dejamos de hacer a pesar de la contingencia, a pesar de la pandemia? ¡Pues comer!", expresó Alicia.

EL REGALO DE CUMPLEAÑOS QUE SE MULTIPLICÓ

Sus hijas les ayudaron a hacer un flyer que Alicia envió por WhatsApp, ese mismo día recibieron varios pedidos. Así fue cómo surgió Morada Pibil 17, que fue creciendo cuando Roberto les dijo a amigos, conocidos y también publicó en Facebook y Twitter, donde tuvieron gran aceptación y lograron ganar más clientes.

"Incluso hay una anécdota, porque justamente como fue mi regalo el día 17 de abril, me hacen burla, me dicen que yo vendí mi regalo. Les digo que, a final de cuentas, gracias a Dios ese regalo se ha multiplicado mucho", expresó Alicia.

La familia Carrillo Padilla vive en Cuautitlán Izcalli, primero sólo llevaban los pedidos a zonas cercanas, pero ahora entregan estos platillos en toda la Ciudad de México y área metropolitana. Los clientes tienen que hacer sus pedidos con algunos días de anticipación para recibirlos hasta su puerta el sábado o el domingo.

Empiezan a repartir de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde, porque la garantía es que estará en la mesa de los clientes para la hora de la comida. En promedio, venden 40 kilos de cochinita pibil y 40 chamorros, ya que tienen entre 35 y 40 pedidos por semana.

"El producto es rico, ha gustado mucho a la gente, la sazón de Alicia es espectacular. Por un lado, tenemos una comida rica, por otro lado, ese valor agregado de que te lo entregamos en tu casa prácticamente en donde vivas, y somos bien de antojos aquí en México, se te puede antojar cochinita, porque es un platillo bien popular", destacó Roberto.

CON LA COCHINITA PIBIL LLEVAN FELICIDAD A LA PUERTA DE LOS CLIENTES

Morada Pibil 17 ha ganado clientes poco a poco, Roberto dijo gustoso que ya tienen una base de consumidores que les han comprado cinco o seis veces, uno de ellos se Jean Paul, quien vive en Estados Unidos, pero los contactó porque quería apoyarlos y les hace pedidos para que los entreguen con amigos suyos en la Ciudad de México.

"Este detalle para mí ha significado mucho, porque, aunque él no está aquí en México, desde Estados Unidos ha tratado de apoyar en esto que hemos emprendido, a veces son dos o tres kilos cada semana, él busca a quien los va a mandar y nos manda las direcciones, vamos a entregarlas a nombre de él, todo para apoyar", expresó agradecida Alicia.

Roberto explicó que no sólo se trata de llevar cochinita pibil y chamorros a sus clientes, sino de lograr que disfruten un momento en medio de toda la adversidad que ha causado la pandemia de covid-19.

"La situación es bien difícil para todos, ya ves que ahora vienen muchos temas de ansiedad, de depresión, de desesperación, de incertidumbre y nosotros pensando en eso, decíamos a mí me da gusto que, de alguna manera mediante esta comida, además del apoyo podamos generar que la gente tenga momentos de felicidad. Generamos un pequeño eslogan que es ´felicidad a tu puerta´, esa es la idea, no nada más vendo comida, hacemos esto por salir adelante, pero lo más importante es generar emociones a nuestros clientes", resaltó.

