La pandemia dejó al hijo de Renato sin medicamentos para su epilepsia

Una medicina deberá cruzar la frontera de México con Estados Unidos, en medio de la pandemia por coronavirus (covid19), para que Oliver, un niño de ocho años, pueda continuar con su tratamiento tras ser diagnosticado con epilepsia refractaria (ausencia combinada con convulsiones). Etosuximida, se llama.

Él no es el único, son miles de pacientes en México. Previo al coronavirus, este medicamento era fabricado en el país por el laboratorio Valdecasas, pero la situación de la pandemia derivó en que ésta dejara de llegar a territorio mexicano creando un problema de salud que, a la fecha, ha pasado inadvertido en el radar de las autoridades.

“Dejar de tomar un anticonvulsivo es un tanto grave porque el paciente puede caer en un estado epiléptico muy fuerte, le darán más convulsiones y eso le puede provocar un daño cerebral, no es como dejar de tomar una aspirina. Los laboratorios dejaron de producir el medicamento hace dos meses y nunca avisaron de manera oficial que dejarían de fabricarlo por la pandemia” explica a La Silla Rota el papá de Oliver, Renato Corona.

“Somos muchos los que estamos en riesgo de que la salud de nuestros hijos se complique. Entiendo el escenario internacional, pero entre una u otra cosa, mi hijo no se puede quedar sin medicamento como mucha gente que depende de él”.

Hace unos días, Oliver celebró su cumpleaños ocho encerrado en casa, mientras Renato salió a vender donas para financiar gota a gota su medicina; como muchos, recién quedó sin empleo pues en este momento nadie ha solicitado sus servicios como técnico en informática.

Por eso el 3 de abril comenzó una carrera contra el tiempo para conseguir dinero y comprar la medicina de Oliver a través de la venta de donas. Así pidió auxilio a la red social Twitter:

“Por medio de @donasamericanas ayudaran con un donativo por cada dona que yo entregue a los hogares en col #alamos #postal #narvarte #delValle, las colonias fueron escogidas de acuerdo a nuestra ubicación ya que únicamente soy yo para entregarlas a la puerta de las casas y para lograr nuestra meta necesitamos vender #3000donas al próximo lunes y recabar el dinero para que Oliver continúe con su tratamiento, pido la enorme ayuda de todas y todos para lograr los pedidos necesarios y cumplir nuestro objetivo”

Renato cuenta que vender donas no se le ocurrió así nomás: “preguntamos al médico si podíamos cambiar el medicamento, pero dijo que no porque el cuadro clínico de Oliver no se prestaba. Así que nos sugirió contactar con un intermediario que consigue la Etosuximida en cinco días, pero a un costo de quince mil pesos. Normalmente una botella de 120 ml de Valdecasas cuesta 230 pesos; el consumo mensual de mi hijo equivale a mil 600 pesos promedio. La única forma de conseguirlo fue pagando diez veces más su precio fue con este señor”.

Para quienes no ubiquen el nombre de #DonasAmericanas @donasamericanas, seguramente en alguna ocasión habrán pasado por #coyoacan en su tradicional @CAFELJAROCHO, pues ahí venden esas ricas donas pic.twitter.com/8Q3uHHgoF6 — Renato Corona (@recoayo) April 4, 2020

“Mi mamá tenía el contacto con un proveedor de donas americanas para venderlas por internet. Hice el cálculo de vender 3 mil donas en 14 pesos cada una para juntar los 15 mil pesos. Tenía como mil 500 pesos ahorrados y solo pude vender 500 donas; sabía que no juntaría los 15 mil pesos vendiendo donas en siete días”.

“La gente empezó a replicar el mensaje y gente que no conocía, solo por su bondad, nos ayudó a juntar un promedio de ocho a nueve mil pesos. Me llamaban para decir ten 200 pesos, ten 300, ten 100. Gente que ni me conocía ni tenía idea que Oliver existía ¡Fue impresionante y muchos, sin comprarme, me depositaron dinero!”, agradece.

Amig@s aquí está el fruto de su enorme bondad, sencillamente sin ustedes no lo abríamos logrado, por favor sientansé orgullosos de haber dejado una "inmensa alegría" a una familia y por favor sigan compartiendo el mensaje de #3000donas, este frasco nos alcanza para 16 días ?????? pic.twitter.com/nTiVhlYuxj — Renato Corona (@recoayo) April 12, 2020

Pero la alegría de esta historia duró poco, pues si bien el dinero alcanzó para comprar la medicina a un precio exorbitante, ésta está por terminarse; Oliver solo cuenta con medicamento hasta el próximo lunes por la noche.

Entonces, la búsqueda de la misma medicina pero a un precio más accesible, empezó de nuevo a contrarreloj, buscando opciones para adquirirla en Estados Unidos y Canadá cuyas fronteras están cerradas.

El 9 de abril Renato envío un SOS al embajador de Canadá en México quien revisó el tema para dar la siguiente respuesta oficial que en resumen, pide a Renato solicitar al IMSS que busque a los proveedores del medicamento en Canadá.

Buenos días sr embajador @GClark_CA, tenemos un problema con un medicamento "ethosuximide" que aqui en México lo dejaron de producir y encontré que en su nación Canada lo elaboran, de la manera más atenta y urgente le pido interceder ya que cientos de niños dependen... — Renato Corona (@recoayo) April 8, 2020

He consultado con mis oficiales y desafortunadamente no es un asunto sencillo. Una vía posible: que el IMSS, a través de su embajada en Ottawa, se acerca a los proveedores en el mercado canadiense. Que le parece @JJGomezCamacho ? — Graeme C. Clark (@GClark_CA) April 9, 2020

“Sería un trámite largo, el IMSS está ahora en otros temas del covid-19. Voy contra reloj para conseguir el medicamento de Oliver, por eso continúo vendiendo donas; creo que llevo 800 no llevo la cuenta. Calculo que el costo del medicamento sea 4 mil pesos más el envío; y por ser otra presentación, calculo que le duraría a Oliver un mes; espero no sea más porque no sé qué haré. Lo complejo ahora es cómo lograr traer la medicina desde Estados Unidos porque necesito una receta médica de aquel país y lo que nos cobre el médico por expedir la receta”.

“No sé a quién más recurrir, en verdad. La ayuda que ahora necesitamos es internacional y estamos desesperados. Lance un tuit con el fin de vender donas pero nunca pensé que la gente nos quisiera ayudar ¡Tanta gente tan amable y noble! Todavía me preguntan por Twitter cómo va todo y ya están al tanto de la situación. Las personas que no conoces aparecen en ese momento para ayudarte. El trago amargo de la falta de medicinas por el covid es un tema inadvertido en este momento; pero confío en que lleguemos a la persona correcta para recibir ayuda en medio de esta crisis sanitaria, sin tantos trámites ni burocracia. Ha sido tanta la labor para vender las donas que ni siquiera he tenido tiempo de contarle a mi hijo esta historia”.