La oposición está pasmada y noqueada, alertan Zavala y Gil Zuarth

Margarita Zavala y Roberto Gil Zuarth advierten que la oposición en México hoy está pasmada y noqueada por el avasallamiento derivado del movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la Mesa de Opinión El Heraldo de México – La Silla Rota, transmitida este jueves en el 98.5 de FM, ambos políticos reconocieron los yerros de Acción Nacional. De hecho, ella dejó de militar cuando fue relegada de cualquier participación partidaria. Ahora está en la búsqueda de crear un nuevo partido político.

Roberto Gil, ahora dedicado a la academia en el ITAM, al ejercicio de la abogacía y consultoría, también prende alertas.

Zavala dijo que “nosotros queremos libertades, económicas y políticas, por supuesto una defensa del Estado de derecho y respeto a las leyes. Creo que todos tenemos nuestros caminos, pero el instrumento político es fundamental para construir la oposición que ahorita está pasmada y que además creo que la tenemos que construir entre todos”.

Roberto Gil agregó que hoy la oposición está “pasmada y noqueada”, en lo que coincidió con Zavala, durante la mesa conducida por los periodistas Jorge Ramos, director de Información de La Silla Rota, y Alfredo González, director editorial de El Heraldo de México.

“Lo que le toca a la sociedad es recuperar el derecho. Esa expresión es de talante autoritario y creo que es momento de recuperar la dignidad del derecho… el amparo es una aportación al mundo jurídico contra el abuso del poder. Las organizaciones que lo usan a mí me parece es que es esperanza de que algo se está construyendo”, expuso Zavala.

Para Roberto Gil “el corazón de la democracia es el pluralismo, que pensamos diferente, que votamos diferente y eso de alguna manera armoniza la pluralidad, la conduce institucionalmente. Una característica de la democracia es para controlar al poder, limitar, y habla de plataformas y los partidos son vehículos de participación de la gente para hacer valer el principio del auto gobierno”.

El panista dijo que “una democracia vigorosa tiene partidos fuertes y organizaciones de la sociedad civil fuertes. Y deben tener en condiciones de objetividad acceso a recursos públicos para que puedan llevar a cabo su misión de controlar el poder, no sustituir al poder. Y no son amenazas al Estado”.

Zavala agregó que muchas de esas organizaciones de la sociedad civil que ahora critica el jefe del Ejecutivo federal “lo apoyaron. E independientemente de lo anecdótico, además son parte del Estado esas organizaciones”.

En referencia a dichos del presidente López Obrador de que la oposición “sabotea” a su gobierno, Roberto Gil acotó que “este tufo de lo que el presidente dice los entiende como amenazas al Estado y esta palabra de ‘sabotaje’ no hay que dejarla, hay que ponerle el dedo porque un sabotaje es un delito y es un conjunto de actos que realizan personas para afectar al Estado. E interponer amparos y referirse a esas estrategias como saboteadores me parece algo bastante preocupante”.

Por otra parte, Margarita Zavala también se refirió al financiamiento de los partidos y a las críticas al INE.

“Está mal y creo que el dinero a los partidos ha generado inequidad y creo que un partido debe vivir en función de sus votos, pero al tener tanto dinero creo que se pasó y yo sí estoy por la reducción del gasto a partidos y por la rendición de cuentas, por supuesto. Ahora, lo que me preocupa enormemente es el debilitar al Instituto Nacional Electoral, que sí es un organismo democrático y fue parte de la transición y por lo que él llegó al poder y me preocupa en ese sentido”, explicó.

“Me parece que querían llegar a balazos y se les atravesó la democracia y entonces querían llegar y construir todo de cero y pues no, se les apareció la democracia y ahí están las instituciones y a empezarlas a destruir. Me preocupa que el ataque sea constante a un órgano autónomo. No es Lorenzo Córdova ni los consejeros sino la importancia que tu voto sea contado por una autoridad imparcial y tú puedas tener una autoridad sin intereses partidistas y lo que significa de orden. Quitar al árbitro es para mandar yo”, anotó la ex panista.

Roberto Gil dijo que “más allá del nombre de los consejeros o del INE es la razón de ser, que es el arbitraje. Cuando no hay arbitraje en el Pumas Cruz Azul pues acaban a golpes. Cuando no lo hay en política se sustituyen los procesos de consenso por la violencia y se juega sin reglas”.

JGM