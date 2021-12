La novia rusa de Lozoya que visitaba en Valle de Bravo... con brazalete

Durante 17 meses, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) timo y burlo a las autoridades violando las restricciones de la libertad condicional que le fueron otorgadas por un juez en julio 2020.

De acuerdo con la columna de Raymundo Riva Palacio en El Financiero, Lozoya Austin logró durante estos meses negociar su libertad, pero no la de su madre, su hermana ni su esposa, a quienes probablemente embaucó para ocultar los sobornos que le dio la constructora brasileña Odebrecht.

Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya es heredera de una de las grandes fortunas europeas, inició el proceso de divorcio hace algunas semanas, de acuerdo con información recibida en México.

La relación de Lozoya con su esposa se alteró desde que empezó a esconderse de la justicia y a viajar por varios países, sobre todo a Rusia, donde comenzó a construir una relación con oligarcas petroleros desde 2013, cuando firmó un acuerdo de cooperación con Vagit Alekperov, exsubsecretario de Energía de la desaparecida Unión Soviética, y fundador de Lukoil, la empresa petrolera más grande de Rusia, para exploración y producción de petróleo.

Cuando Lozoya Austin se fue de México, antes de que se le girara una orden de aprehensión, Moscú fue su principal destino, donde los vínculos que hizo lo marcan hasta la fecha.

La relación con los rusos alcanzó niveles inimaginables, y trascendieron los negocios. A través de ellos conoció a una joven rusa con la cual estableció una relación personal.

La mujer que conoció el exdirector Pemex y que más tarde se convirtió en su pareja había sido Miss Rusia, hija de un general de la era soviética y experta en códigos de encriptación. Es decir, la exMiss Rusia estaba asociada a los servicios de inteligencia rusos, que son los únicos que en ese país trabajan esos sistemas.

De acuerdo con Riva Palacio, cuando Lozoya fue detenido en España en febrero de 2020 a petición de una orden de extradición de la FGR, el exdirector de Pemex estaba en el club de golf de los multimillonarios "La Zagaleta" en Marbella, y al momento de la captura llevaba un diccionario ruso y copias de lecturas en el mismo idioma.

Hasta antes de su detención Lozoya vivía en una de un empresario ruso y llevaba escoltas y acompañantes rusos. Lozoya regresó a México en julio de 2020 y a la par, también llegó a México su novia, la miss Rusia, que empezó a vivir en una casa en la zona de Valle de Bravo, en el Estado de México.

Cuando Lozoya fue extraditado nunca piso la cárcel ya que alcanzo a negociar el criterio de oportunidad a cambio de aportar pruebas, sin embargo, durante todos esos meses que gozo de libertad, el exdirector de Pemex viajó regularmente a Valle de Bravo para encontrarse con su novia, en violación total de las restricciones de su libertad condicional.

Hasta el momento no está claro cómo libró el control del brazalete, o si en la FGR sabían que estaba infringiendo los términos de la libertad acotada que tenía, y optaron por no hacer nada. El exdirector de Pemex no había tenido ninguna vigilancia especial para evitar que se fugara, hasta después de la cena en el Hunan.

Cabe mencionara que en enero de este año, el periodista Salvador García Soto en su columna en El Universal, había revelado que Lozoya había vivido en San Petersburgo y no en Alemania como se creía en un principio por la nacionalidad de su esposa Helene Eckes, sino que engañó a las autoridades mexicanas.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso García Soto, viajó a Estados Unidos, luego se desplazó por tierra a Canadá y más tarde, después de pasar por Alaska, llegó a Rusia.

El periodista reveló que Lozoya vivía en la antigua Leningrado, donde tenía una novia rusa e incluso gozaba de protección de la mafia rusa, lo que ha dificultado los intentos por iniciar un proceso de extradición.

Actualmente, el exdirector de Pemex se encuentra recluido en el Reclusorio Norte de la CDMX, luego de que un juez aceptó la petición de la FGR para retirarle el beneficio y recluir debido al "alto riesgo de fuga".

Sobre el exfuncionario pesan varias órdenes de aprehensión por presunta delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita derivados del caso Odebrecht, y otra relacionada con la compraventa de la planta Agro Nitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA).





















