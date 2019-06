La noche que Juan Zepeda le dijo "no" a López Obrador

JORGE RAMOS PÉREZ 11/06/2019 02:33 p.m.

Una y otra vez, Andrés Manuel López Obrador declaró que con el PRD "ni a la esquina", durante las elecciones para gobernador en el Estado de México en 2017. Pero algo lo hizo cambiar de opinión.

El viernes 19 de mayo, el hoy presidente de México y entonces líder de Morena, puso fecha fatal al PRD para que declinara por la candidata de Morena, Delfina Gómez. Les dio cuatro días para hacer una alianza, salvo la condición: Juan Zepeda debía declinar en favor de Delfina.

"Vuelvo a llamar a los dirigentes del PRD a que se definan ahora, que digan con quién están: el pueblo o la mafia del poder", dijo López Obrador en un mitin.

"Y no es amenaza, es advertencia, no soy autoritario, no soy intransigente", agregó.

Desde el 5 de mayo, López Obrador había llamado al PRD a declinar por Delfina. Lo hizo desde Compostela, Nayarit. Y pedía que lo hicieran en Coahuila, Nayarit, Veracruz y Estado de México.

"Si no es ahora, en 2018 vamos solos, Morena va a ir solo", anticipó el tabasqueño.

Fue el momento en que, según el relato de quienes estuvieron involucrados en la negociación, Juan Zepeda fue invitado a la casa de un perredista en el Estado de México. "Te quiere saludar", comentaron a Zepeda para convencerlo.

Al llegar al domicilio, Zepeda se sorprendió porque había varias camionetas afuera. Quien lo había invitado se sinceró: "Andrés Manuel está adentro. Quiere hablar contigo".

El perredista, hoy senador, frunció el ceño. "No me dijiste", le respondió. Pero se animó a entrar.

Adentro había no más de cinco personas. López Obrador lo saludó y fue al grano. "Declina por Delfina", le planteó, palabras más, palabras menos.

"Eso no lo decido yo, Andrés. Yo soy el candidato. Por qué no lo ves con la dirigencia del partido, nacional y del Estado de México", devolvió Zepeda, hoy senador del PRD con licencia.

"No, con ellos no tengo nada qué hablar. Es contigo", insistió López Obrador.

"No, Andrés, es con las dirigencias", explicó Zepeda.

La declinación nunca sucedió. Delfina y Juan Zepeda perdieron, lo mismo que la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota. El gobernador del Estado de México es hoy Alfredo del Mazo. En 2018, en efecto, Morena caminó por encima del PRD, partido que está al borde de la inanición.

El pasado fin de semana, Juan Zepeda apareció en un acto donde el legislador Carlos Torres Piña se sumó a las filas de Morena en Michoacán. "Lo hice más como un gesto de amistad (con Torres Piña) y así lo expresé en mi mensaje. Fue grato ver cómo los recibieron", aclaró Juan Zepeda.

