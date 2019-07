La muerte de Benito Juárez y la conmemoración de AMLO

Benito Pablo Juárez García falleció a la edad de 66 años, cerca de la medianoche, en específico a las 23:30 horas, del 18 de julio de 1872 por una angina de pecho, en su habitación en el ala norte de Palacio Nacional, que tenía entonces el número 1 de la calle Moneda en pleno corazón de la capital del país.

En su libro "Muerte y vida eterna de Benito Juárez. El deceso, sus rituales y su memoria", la investigadora María del Carmen Vázquez Mantecón, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, cuenta que Juárez comenzó a decaer desde marzo de 1870.

Manifestaba ya severos daños en la región del corazón", se puede leer en su libro que retoma el diagnóstico que entonces hicieron los médicos Rafael Lucio e Ignacio Alvarado.

En el libro, la académica menciona que Ignacio Chávez relató lo que aconteció al presidente el día de su muerte, pues él se mantuvo al lado del enfermo porque su estado de saludo era "francamente grave".

A Juárez le habría afectado gravemente la muerte, un año antes, el 2 de enero de 1871, de su esposa Margarita Maza, por una enfermedad. Las condiciones cambiantes del país provocaron que Juárez no pudiera vivir el duelo de uno de los episodios más tristes de su vida.

Ignacio Alvarado, que era su médico de cabecera, detalló el siguiente episodio horas antes de la muerte del entonces presidente de México.

"Serían las once de la mañana de aquel luctuoso día, 18 de julio, cuando un nuevo calambre dolorosísimo del corazón lo obligó a arrojarse rápidamente al lecho; no se movía ya su pulso, el corazón latía débilmente; su semblante se demudó, cubriéndose de las sombras precursoras de la muerte, y en el lance tan supremo tuve que acudir, contra mi voluntad, a aplicarle un remedio muy cruel, pero eficaz: el agua hirviendo sobre la región del corazón. El señor Juárez se incorporó violentamente al sentir tan vivo dolor, y me dijo, con el aire del que hace notar a otra una torpeza:

–¡Me está usted quemando!

–Es intencional, señor; así lo necesita usted.

EI remedio produjo felizmente un efecto rápido, haciendo que el corazón tuviera energía para latir, y el que diez minutos antes era casi un cadáver, volvió a ser lo que era habitualmente: el caballero bien educado, el hombre amable y a la vez enérgico", dice el relato de Alvarado.

Sin embargo, los dolores no dejaron de causar molestias al presidente, pero no impidieron que recibiera, debilitado, al ministro de Relaciones Exteriores, José María Lafragua, y al general Ignacio Alatorre, quien fue a pedirle instrucciones sobre un combate que debía emprender en contra de rebeldes en Puebla.

Momentos después, Alvarado notificaba a sus familiares el desenlace: "se acabó".

En el acta de defunción de Juárez se asentó que la causa de su muerte fue una "neurosis del gran simpático".

El cuerpo de Benito Juárez fue expuesto por tres días en el Salón Embajadores del Palacio Nacional y posteriormente fue inhumado el 23 de julio de 1872 en el Panteón San Fernando en la actual colonia Guerrero, de la Ciudad de México, junto con los restos de su esposa y de cinco de sus 12 hijos.

El presidente Adolfo Ruiz Cortines inauguró 106 años después de la muerte de Juárez un museo de sitio que exhibe de forma permanente una importante colección de objetos y documentos que pertenecieron a Benito Juárez y su familia. Dicho recinto se instaló en el área donde Juárez vivió sus últimos años como presidente.

Ceremonia luctuosa en honor a Benito Juárez, cada 18 de julio: Gutiérrez Múller

El presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró este jueves el 147 aniversario luctuoso del expresidente Benito Juárez, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México.

En la conmemoración, el presidente, su esposa y funcionarios federales, como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, realizaron un recorrido por la habitación donde murió Juárez en 1872 en Palacio Nacional.

Después pasaron el Primer Patio Mariano donde se encuentra la estatua de Benito Juárez.

Gutiérrez Müller evocó el discurso íntegro que el abogado y periodista Jesús Urueta pronunció el 18 de julio de 1901 en el Teatro Renacimiento ante estudiantes de jurisprudencia en el 29 aniversario luctuoso del ex mandatario.

Benito Juárez no está bajo la lápida mortuoria convertido en ceniza; está dentro de nuestras almas convertido en idea, en sentimiento, en inspiración, cariño a la patria, deseos de libertad, sacrificios por el deber, luchas contra el mal, recuerdos de dolor y gloria, ideales también de dolor y gloria todo eso es Juárez", dijo Gutiérrez Müller quien aseguró que los días 21 de marzo se celebrará el natalicio de Juárez en Guelatao, Oaxaca y los 18 de julio se conmemorará su fallecimiento en Palacio Nacional.

