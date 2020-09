"La mejor satisfacción es ver a un paciente vencer el covid-19"

"Desde el momento en que me enteré, fue una sorpresa, no me lo creía hasta el día de hoy que estuvimos allá enfrente de Palacio Nacional y fue así como de tener los nervios a flor de piel, sentía que se me salía el corazón y la verdad, debo resaltar que sí se me salieron unas lágrimas cuando tomé la presea en mis manos", enfatizó Karina del Carmen Castillo Hernández, enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien recibió la Condecoración Miguel Hidalgo.

Castillo Hernández es enfermera general del Hospital General de Zona 46 de Villahermosa, Tabasco, en donde ha brindado atención médica a muchos pacientes con covid-19 a lo largo de estos meses de pandemia, su esfuerzo y dedicación la hicieron merecedora de este reconocimiento que entregó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se otorgó la Condecoración Miguel Hidalgo en Grado Collar a 58 trabajadores del Sector Salud, 22 de ellos del Seguro Social, por los actos heroicos que han realizado al colaborar directamente en la atención clínica de los pacientes con covid-19.

Aunque el cubrebocas ocultaba su sonrisa, su mirada reflejaba la felicidad de Castillo Hernández mientras sostenía la presea. "la verdad sigo emocionada, sigo sin creerlo, sigo así como en shock, sigo sorprendida por lo que pasó el día de hoy, la verdad fue algo muy hermoso", destacó.

Ella lleva ocho años trabajando en el IMSS, que siempre fue su sueño porque su mamá también fue enfermera en esta institución. Recordó que al principio de la pandemia sintió mucho miedo e incertidumbre, pero que ha contado con el apoyo del Seguro Social y junto con sus compañeros ha formado un muy buen equipo de trabajo que da todo de ellos para sacar adelante a los pacientes.

Sin embargo, también han sido meses complicados, "desde cargar el uniforme, el overol, estar con el calor, que no puedas ver bien con los googles, pero la satisfacción de que estás dando lo mejor de ti, sacando el plus en ese momento para que tu paciente se sienta bien, el que aún así, con la distancia de un guante le puedas tomar la mano y decirle estamos contigo, eso la verdad es que nos conforta bastante".

La enfermera tabasqueña destacó que todos los pacientes han marcado su paso por esta pandemia, tanto los que se van a su casa como los que lamentablemente mueren, porque aunque es un impacto muy fuerte, ella se queda con la satisfacción de que luchó y dio todo su esfuerzo para que estuvieran bien en sus últimos momentos.

Después de haber recibido esta condecoración, Castillo Hernández regresa muy emocionada a Tabasco para celebrar con sus hijos este logro. Afirmó que va a seguir dando lo mejor de ella porque esto representa un reconocimiento muy importante para el personal de salud.

"Hoy que lo vemos aquí hecho realidad es algo la verdad muy bonito y que se le agradece mucho a Dios, a la vida, a los pacientes y a la Federación que nos está dando este premio", enfatizó.

Ver a un paciente recuperado es la mayor satisfacción, dice médico galardonado

"La mayor satisfacción yo creo que es el poder ver a un paciente después de haber salido de covid, esa satisfacción me la dieron hace una semana, cuando me visitó un paciente que tuvimos muy grave, me tocó platicar con él, estar con él, atenderlo y llegó a la oficina a darme las gracias", recordó muy emocionado el doctor del IMSS, Luis Humberto Barrón García, quien fue reconocido con la Condecoración Miguel Hidalgo.

Barrón García es jefe de Urgencias del Hospital General de Zona 11 de Xalapa, Veracruz, desde 2009 comenzó a laborar en el Seguro Social, en donde hizo su internado y ha ido creciendo como profesional.

"El IMSS es mi vida, mi madre fue enfermera naval, posteriormente también fue enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social, al momento de terminar mis estudios de licenciatura ingresé al IMSS como internado médico y de ahí el Instituto me ha cobijado desde el servicio social, la especialidad, me dio mi primer empleo por así decirlo y aquí seguimos, tratando de cuidar la institución y, sobre todo lo más importante, cuidar a nuestros derechohabientes", destacó.

El doctor manifestó su alegría por haber recibido esta condecoración, resaltó que es muy importante para él y para todo el personal de salud que está en la línea de batalla contra el coronavirus porque se está dando importancia a la labor que llevan a cabo cada día.

"Se ha sentido la diferencia de voltear a ver a los servicios de salud, que es algo que conviene a la población en general y definitivamente a nosotros porque nos dan más herramientas para poder hacer el trabajo con mayor calidad de la que ya teníamos", dijo el especialista del IMSS.

Barrón García detalló que en estos meses han enfrentado diversos retos: "Como jefatura de Urgencias han sido muchas cosas difíciles en el ámbito administrativo, en el ámbito operativo, porque también tocó entrar a atacar covid-19 como operativos, como médico, como lo han hecho también muchos de mis compañeros de las jefaturas en toda la República y en todos los hospitales federales, UMAE, Unidades Médicas Familiares del Instituto Mexicano del Seguro Social.

"Creo que lo más difícil es lo emocional, a veces, en el momento en el que tienes que darle una noticia a un familiar en la puerta de entrada, yo soy urgenciólogo, por lo tanto los recibo, veo la gravedad y tengo que dar informes inmediatamente a los familiares y explicarles que su paciente está muy grave, probabilidades, pronóstico y estado de salud, eso es lo más difícil, porque sabes que muy posiblemente el familiar no va a volver a ver a su mamá, a su papá, a su esposo, cuando tienes que dar la noticia de un paciente muy grave", expresó.

El doctor del IMSS destacó que regresa a Veracruz muy orgulloso por representar a su hospital, a su delegación y que va a continuar de pie para combatir al virus Sars-CoV2. Enfatizó que este reconocimiento le ayudó a recargar la batería al 100% tras este tiempo de fatiga física y emocional que él y sus compañeros han vivido.

Los 58 galadonados

Al menos 58 trabajadores del sector salud fueron quienes recibieron la Condecoración "Miguel Hidalgo" por hacer frente a la pandemia de covid-19 con actitud heroica, profesionalismo y alto nivel de compromiso.

La entrega de la presea fue a manos del presidente Andrés Manuel López Obrador tras el desfile militar del 16 de septiembre.

La Condecoración en Grado Collar es la más alta distinción que otorga el Estado Mexicano a sus nacionales, con la cual se reconocen actos heroicos de difícil repetición.

La mayoría de los galardonados fueron miembros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 22 premiados.









Personal médico









· Jhovana Ivonne Ruiz Cruz, Chiapas

· Jose Roberto Chevez Cruz, Ciudad de México

· Noé Raiz Laurent, Ciudad de México

· Jorge Alejandro Morales Treviño, Guanajuato

· Alberto Rosas Herrera, Guerrero

· Rubén Isaí Islas Montaño, Hidalgo

· Esther Azucena Fernández Hernández, Morelos

· Aldo Ariel Ponce De León, Nuevo León

· Ana Luisa Martínez Pérez, Oaxaca

· Juan Alejandro Arredondo Pacheco, Sinaloa

· Jesús Manuel Armenta Velderrain, Sonora

· Beatriz Alejandra De La Garza Cepeda, Tamaulipas

· Luis Humberto Barrón García, Veracruz

· Roberto Ibarra Infante, Zacatecas









Personal de enfermería









· José Iván Campos Moreno, Chihuahua

· Norma Estela Coluna Mares, Estado de México

· Elizabeth Bustamante Rodríguez, Hidalgo

· Rebeca Raiz Hernández, Jalisco

· Jaime Leura Hernández, Nuevo León

· María del Rosario Juárez Olivarez, Puebla

· Christian Barrientos Ramírez, San Luis Potosí

· Karina del Carmen Castillo Hernández, Tabasco









También fueron galardonados miembros de la Secretaría de Salud:









· Israel Quiroz Guerra, Baja California Norte, enfermería

· Karla Daniela Ramos Sandoval, Baja California Norte, enfermería

· Héctor Gonzalo Casanova Pacheco, Campeche, médico

· Bracilia Del Rosario Valle Quevedo, Campeche, enfermería

· Jorge Luis Ruiz Toledo, Ciudad de México, médico

· Ernesto Castellanos Flores, Ciudad de México, médico

· Verónica Rosas Hernández, Ciudad de México, enfermería

· María Isabel Carmona Zuñiga, Ciudad de México, médico

· Junue David Martínez Gutiérrez, Ciudad de México, enfermería

· Alejandro Rivera Mora, Estado de México, médico

· Patricia Alejandra Meza Meneses, Estado de México, médico

· Luis Alberto Delgadillo Pliego, Estado de México, médico

· América Campos León, Guerrero, médico

· Yulet Erenia Ceseña Leal, Jalisco, enfermería

· Ángel Israel Galván Muñoz, Jalisco, enfermería

· Gonzalo Martínez Mariano, Oaxaca, enfermería

· Omar Calderón Pale, Quintana Roo, médico

· Jesús Ulises Hernández Zacarias, Tabasco, enfermería

· Nora Hilda Vega Camacho, Tamaulipas, médico

· Jose Efraín Ramos Martínez, Veracruz, médico

· Victoria Shantal Mesa Cortés, Veracruz, enfermería

· Pedro Pablo Bojórquez Cob, Yucatá, enfermería

· Stefanny Del Carmen Tec, Yucatán, enfermería









De la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena):









· María Teresa Vázquez Herrera, Ciudad de México, enfermería

· Aldo Radamez Garza Sánchez, Coahuila, médico

· José Antonio Gallegos Vargas, Estado de México, médico

· Alejandro Salgado Chávez, Oaxaca, médico

· Alfonso Rodríguez Jaramillo, Quintana Roo, médico

· Silvia Gabriela Aldecoa Ríos, Tabasco, enfermería

· Eva Lorena Martínez Hernández, Yucatán, médico









De la Secretaría de Marina (Semar):









· Luis Rey Calderón Leal (póstuma, recibió su esposa), Veracruz, médico









Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE):









· Tania Concepción Sánchez Sánchez, Ciudad de México, enfermería

· Alejandro Arreola Morales, Hidalgo, médico

· Erick Alberto Gomez Lara, Veracruz, médico









Y de Petróleos Mexicanos (Pemex):









· Nidia Lyzette Heredia González, Guanajuato, médico

· Sergio Jonathan García Mortera, Guanajuato, médico