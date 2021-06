La mamá de "El Chapo" Guzmán estuvo afiliada al PRI

María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", el líder fundador del Cártel de Sinaloa, estuvo afiliada al Partido de la Revolución Institucional (PRI).

Así lo señalan documentos del partido tricolor consultados por La Silla Rota a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

La mamá del capo -actualmente recluido en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos- estuvo por lo menos cuatro años afiliada al PRI.

Loera Pérez comenzó su afiliación al priismo desde el 1 de enero del 2014, unas semanas antes de que el gobierno de Enrique Peña Nieto capturara por primera vez a "El Chapo" Guzmán en su sexenio.

El último registro de la afiliación de la mamá de Guzmán Loera fue el 10 de julio del 2018, nueve días después de que Andrés Manuel López Obrador ganara las elecciones presidenciales.

La ficha de afiliación del PRI destaca que María Consuelo Loera Pérez es de Badiraguato, Sinaloa, un pequeño municipio con poco más de 26 mil habitantes que ha visto nacer a varios narcotraficantes como el propio Guzmán Loera.

Y efectivamente, es sabido que la madre de "El Chapo" Guzmán tiene un rancho en el poblado de la Tuna en dicho municipio sinaloense que es conocida como "la casa rosa".

Incluso ese rancho ha sido blanco de ataques, como el ocurrido en junio del 2016, cuando un grupo de más de cien hombres armados irrumpió, disparó y saqueó el hogar de Loera Pérez.

La Plataforma Nacional de Transparencia también señala que una persona identificada como María Consuelo Loera Pérez recibió, por lo menos en 2019, subsidios de Agroasemex, un órgano del gobierno federal encargado de proteger el patrimonio y la capacidad productiva del sector rural.

No se puede determinar que realmente sea la madre de "El Chapo" pues no da más datos sobre dicha beneficiaria, sin embargo, no sería la primera vez que familiares de "El Chapo" se hicieran de subsidios del gobierno en apoyo al campo, pues sus hermanos Jesús, Ofelia y Aureliano Guzmán Loera han aparecido como beneficiarios del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo).

La mamá de Joaquín Guzmán Loera ha sido un personaje polémico en la actual administración federal pues ha recibido un trato especial del propio López Obrador.

El 29 de marzo del año pasado, durante una gira justo en Badiraguato, Sinaloa, López Obrador se encontró con María Consuelo Loera Pérez, se bajó de su vehículo y acudió al de ella para saludarla.

Si saludo del presidente a Loera Pérez fue por sí mismo controvertido, lo fue aún más por la fecha en la que lo visitaba, el día del cumpleaños número 30 de Ovidio Guzmán López, hijo de "El Chapo" y nieto de María Consuelo, quien protagonizó el "Culiacanazo" cinco meses antes.

"Ya recibí tu carta". Así fue el saludo de mano del presidente @lopezobrador_ a la mamá de "El Chapo Guzmán" durante su visita en Badiraguato pic.twitter.com/y3PjkHjVf2 — La Silla Rota (@lasillarota) March 30, 2020

Por ese encuentro, incluso el PRI pidió al presidente una explicación, calificando el hecho como una agenda que no está a favor de los mexicanos.

"Solicitamos al Presidente de la República una explicación clara sobre los motivos para sostener un encuentro con la madre de un narcotraficante. Es lamentable que mientras los mexicanos luchamos contra el #Coronavirus, él mantenga una agenda que no es en favor de los mexicanos", escribió el partido en su cuenta de Twitter aquel entonces.

Solicitamos al Presidente de la República una explicación clara sobre los motivos para sostener un encuentro con la madre de un narcotraficante.

Es lamentable que mientras los mexicanos luchamos contra el #Coronavirus, él mantenga una agenda que no es en favor de los mexicanos. — PRI (@PRI_Nacional) March 30, 2020

No solo fue ese encuentro, un año antes el propio López Obrador dijo que los abogados de la madre de "El Chapo" Guzmán le habían enviado una carta para que presidente le ayudará en la aprobación de una visa humanitaria y pudiera ver a su hijo detenido en Estados Unidos.

El presidente incluso dio a conocer la carta que le envió la madre de Joaquín Guzmán Loera. Posteriormente, la visa humanitaria les fue aprobada.