La "limpia" del grupo Hidalgo en Segob

Lo primero que van a llegar a hacer es ver el manual de organización porque no tienen algunos ni idea de a donde llegan, después tienen que ver el manual de procedimientos porque no saben que es lo que se hace (…) Son cambios improvisados, muchos de ellos no tienen ni idea de los objetivos que se plantearon en el Plan Nacional de Desarrollo de hace cinco años, luego entonces se trastoca el proyecto de nación, la administración pública programática y eso va a tener como consecuencia que no se concluyan los objetivos que hace cinco años y medio se propusieron para el actual sexenio”, declaró.