"La Jefa", pieza clave de la narcopolítica en Morelos: informes de inteligencia

La tarde el sábado en un fraccionamiento de Oaxtepec en el municipio de Yautepec, Morelos fue detenida Esther Yadira Huitrón Vázquez, alias "La Jefa" y quien se hacía llamar Rosario Herrera, vinculada el grupo criminal Guerreros Unidos.

Yadira Huitrón es hermana de Claudia Huitrón Vázquez, presidenta del partido político Redes Sociales Progresistas, el cual se encuentra vinculado a la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo.

De acuerdo con Héctor de Mauleón en su columna en El Universal, a "La Jefa" se le ha vinculado con varios políticos, como es el caso del senador Ángel García Yáñez, con quien incluso se le relaciona sentimentalmente, pero ya ha desmentido dicha información.

"He sido señalado por acusaciones de una persona detenida. Yo no soy responsable de conocer a cualquier tipo de gente... en su momento fue colaboradora, hace tiempo, en campaña ya antepasada, pero a mí se me ha señalado siempre (como) el preferido del crimen organizado aquí en Morelos, me han querido vincular".

De Mauleón documento en abril de 2020 que tras un tiroteo con las autoridades en Morelos fue detenido José Arturo Zamarrón, alias ''El Maytuli'', operador del jefe criminal Javier Rodríguez Hernández, conocido como ''El Señorón''. ''El Maytuli'' llevaba entre sus pertenencias una credencial firmada por el senador García Yáñez, la cual lo acreditaba como uno de sus asesores.

Ese mismo año, Etwin Emmanuel Marquina fue detenido con un kilo de mariguana y dos cajas de cartuchos, entre sus ropas le fue encontrada una credencial que lo señalaba como asesor de García Yáñez.

En 2014, cuando Ángel García Yáñez se desempeñó como alcalde de Zacualpan de Amilpas, fue señalado de brindar protección al crimen organizado.

LOS NEXOS DE YADIRA HUITRÓN CON LA POLÍTICA

Esther Yadira "N" y/o Rosario Herrera apareció en distintas fotos haciendo campaña política con candidatos del Redes Sociales Progresistas en varios municipios de Morelos, pero destacan las gráficas con el candidato a diputado federal, Enrique Alonso, quien en el 2018 fue detenido por el delito de homicidio y presuntos vínculos con una organización criminal de la zona sur del estado, pero horas después fue puesto en libertad al no probarse su culpabilidad.

Redes Sociales Progresistas ganó una curul en el Congreso local por la vía plurinominal, y el espacio fue ocupado por Erika Hernández Gordillo, sobrina de la maestra Elba Esther Gordillo.

El sábado pasado se logró la detención de Rosario "N" alias "La Jefa" en un operativo en conjunto entre la @SEMAR_mx , la @FGRMexico y el intercambio de información entre autoridades estatales y federales que forman la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz. pic.twitter.com/OVVs216HgM — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) November 8, 2021

En octubre de 2019, según un reporte de inteligencia, fue nombrada secretaria de vinculación nacional de Redes Sociales Progresistas.

Además Esther Yadira había fungido como testigo protegido de la PGR en tiempos de Marisela Morales. Se le acusaba de sobornar a elementos policiacos a nombre del crimen organizado. Con el nombre de clave de "Libre", señaló al general Tomás Ángeles Dauahare de operar para "El Chapo" Guzmán y acusó al abogado José Gerardo Ortega de comprar información relacionada con las averiguaciones previas en contra de miembros del cártel.

Desde marzo de 2021, el nombre de Yadira Huitrón apareció en varios narcomensajes en los municipios de Tlaquiltenango, Jiutepec, Tetecala, Miacatlán, Emiliano Zapata, Temixco, Cuautla y Cuernavaca.

En sus redes sociales figuran fotos suyas con buena parte de la clase política morelense. Las labores de inteligencia la relacionan con los alcaldes de Coatlán del Río, Xochitepec y Jantetelco, así como con el líder de la delincuencia Crispín Gaspar, quien fue líder de Guerreros Unidos- Cártel Jalisco Nueva Generación en Temixco –y cuya pareja sentimental aparece como afiliada a Redes Sociales Progresistas.

De acuerdo con reportes de inteligencia, el 8 de diciembre de 2020, Esther Yadira y el senador García Yáñez se reunieron con miembros de la delincuencia en Oaxtepec, a fin de favorecer el triunfo de algunos candidatos y pactar una alianza entre cabecillas de Morelos a esa reunión asistieron ''El Señorón'', Israel Blanco Nava, ''El Seven'', Cristhian Valverde Montalván (detenido un día después) e Irving Solano, ''El Gato''.

















kach