La intromisión del Gobierno en elecciones de Morena

Dos de los contendientes por la presidencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acusan cierta intromisión del Gobierno federal en las elecciones internas en las que se determina si el proceso interno se lleva cabo a través de encuestas o congresos.

Injerencia en las decisiones de órganos internos, actos de proselitismo de Servidores de la Nación y operaciones fraudulentas de delegados federales; son algunas de las acusaciones que se hacen, de acuerdo con información de Reforma.

Te puede interesar Pedirán a dirigencia de Morena intervenir por disputa en Congreso local

La presidenta actual de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien también concursa por la dirigencia nacional, acusó a Gabriel García Hernández, Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo de la administración federal, de inmiscuirse en las decisiones de Morena.

En concreto, denuncia que García está a cargo de los funcionarios denominados "Servidores de la Nación", cuerpo que participa en las sesiones del Consejo Nacional, en tener intromisión en el proceso interno del partido.

"Algunos de los Servidores de la Nación sí son consejeros, pero el Presidente les ha pedido que no se metan y que no se metan quiere decir que no tienen ni que ir al Consejo Nacional", precisó Polevnsky.

La política se ha manifestado a favor de la decisión de la dirigencia del partido a través de encuestas.

En tanto, Alejandro Rojas Díaz Durán, concursante a la presidencia de Morena, detalló que funcionarios del Gobierno federal intervienen en al menos seis estados para "acarrear" militantes.

"La facción que apoya a Bertha Luján está operando ya una elección fraudulenta, porque están utilizando un padrón quirúrgicamente preseleccionado, a fin de acarrearle a sus incondicionales, como sucedió en Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Estado de México, Guanajuato y Jalisco, vía los delegados", expuso Polevnsky.

"Este proceso de renovación de su dirigencia es una gran oportunidad para unirse y demostrar que no somos igual a los demás, que tenemos principios y valores y que sabemos que la lucha no es por cargos, sino por el proyecto de la transformación".

En el proceso de renovación de la dirigencia de #Morena, sigamos el ejemplo democrático de nuestro Presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/OJFWrebNvl — Mario Delgado (@mario_delgado) September 29, 2019

djh