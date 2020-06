La Iglesia se adapta y ya da consejos espirituales vía online

Una videollamada se ha convertido en la salvación de 216 personas que en poco más de dos meses, se han comunicado a este proyecto nacido en la Arquidiócesis de México. #VideollamadaCovid es, por así llamarlo, un 911-espiritual donde 15 asesores, 50 sacerdotes y 70 médicos atienden las llamadas de quien lanza un grito virtual de ayuda.

En tiempos de COVID-19, las personas que tengan ansiedad, estrés, depresión, violencia intrafamiliar o solo quieran recibir acompañamiento, pueden llamar al número: 55 2122 9725

Recuerda, el horario es de las 10 de la mañana a las 8 de la noche.

Álvaro Ramírez, director de la pastoral de la salud, es el médico que relata a La Silla Rota cómo surgió este proyecto, cuando la pandemia por el coronavirus impidió el contacto físico con los feligreses. "Este call center ha sido muy enriquecedor ¡Nunca antes se había hecho! Todo era presencial en las parroquias principalmente en la basílica de Guadalupe. Ahí nació este proyecto el 23 de abril y hemos presenciado una evolución. Al principio las llamadas que recibíamos eran por miedo, tensión, furia; empezaron a llegar llamadas de gente que los habían suspendido de trabajo, otros ya no tenían. El problema económico ha sido fundamental".

Pero ahora las llamadas ya no son tanto por miedo sino estrés, problemas económicos, violencia con los hijos y eso generó otro problema que es violencia intrafamiliar pues en varios casos es grave el hacinamiento

Uno de los sacerdotes que brinda este apoyo es el padre Horacio Palacios, Vicario Episcopal Laicos. Su vivencia en este proyecto ha sido determinante. "En general solo es escuchar, que la gente se desahogue: con eso tiene una ganancia porque en este mar de covid y esta realidad, no hay quién te escuche ni te ponga atención. Es dejar que la gente hable y poder orientarlos hacia la parte humana y trascendente de Dios", relata.

Las personas hablan porque están pasando por un momento de depresión, ansiedad o búsqueda de Dios, entonces por las videollamadas escuchamos. Buscamos entender lo que está pasando y de ahí orientarlos hacia la fe y esperanza porque finalmente la fe es generadora de esperanza y la fe nos provoca paz

El doctor Ramírez tiene los números en la mano: de estas 216 llamadas, el 98 por ciento han sido mujeres de entre 40 y 50 años. El dos por ciento restante son hombres de entre 30 y 50. Pese a que el call center está en la CDMX han recibido llamadas de los 31 estados y hasta del extranjero (Estados Unidos, Colombia y Guatemala). Y esto significa mucho para la iglesia.

Videollamada #Covid_19 es un servicio donde doctores dan consejo médico a quienes consideren tienen síntomas de COVID-19; mientras que los sacerdotes dan consejo espiritual a pacientes, familiares o a quienes atraviesan diversos sentimientos de angustia por la pandemia

"Últimamente lo que nos ha llegado más son problemas de duelo porque muchas personas han perdido a familiares", señala el médico. "Y como no se les ha podido hacer una despedía, velar, enterrar de una manera normal, muchos están muy dolidos. Muchos se culpan de que no los atendieron bien como familia, que nos los llevaron a tiempo. Nos han tocado familias donde han muerto cuatro familiares casi al mismo tiempo porque toda la familia se enfermó: afortunadamente los más jóvenes se solidarizan y salen rápido, pero para ellos es un caos familiar y económico por eso parte de la ayuda que nos solicitan son despensas, apoyo económico y en esta última semana mucho apoyo médico porque hay personas mayores que son diabéticas, hipertensas, que no tienen servicios en hospital y los dispensarios esta cerrados".

Un sacerdote en línea

El padre Horacio marca sus claves de acceso a la plataforma y pone en su estado "disponible". Entonces, en sus ratos libres, atiende al azar videollamadas que no pueden durar más de 30 minutos. "Esta no es una dirección espiritual, tampoco una confesión ni una consulta médica. Explicamos que es solo una orientación médica o espiritual, que es lo que a mí me corresponde. Lo que más palpo es depresión, miedo, tristeza, violencia y la búsqueda de esperanza. Por eso recurren a nosotros", cuenta.

Continúa a tu disposición el Centro de Escucha Telefónica de la Arquidiócesis de México, para personas afectadas emocionalmente por el aislamiento que hoy vivimos.

-El encierro ha despertado mucho los choques al interior de la familia: y nuestra ayuda es para despertar la fe y no perderla, ayuda para calmar la depresión ante los problemas económicos, el desempleo. Para mucha gente es un problema no poder llevar una vida a como estábamos acostumbrados, la gente piensa que les robaron su estilo de vida y quiere regresar a ella.

- ¿Cuál es el consejo en ese caso?, se le pregunta.

-Buscar la paz y reencontrar lo que es la familia, su valor; como dice el Papa: la familia es el mejor hospital del alma y cuerpo. Y cuando lo vemos como una bendición y un don, en ese momento entra la parte trascendente para procurar no perder la paz.

- ¿Y en los casos de dificultades económicas?

-En la falta de empleo que es algo mucho más fuerte, los orientamos a la providencia de Dios, la fortaleza a la familia, aprender a compartir, tener su imaginación creativa para pedir a Dios que su providencia este en nuestra casa.

- ¿Qué lee usted en las caras de estas videollamadas?

-Empiezas una videollamada con una persona en shock que habla y habla hasta el final, y cuando platicas con ellos, es evidente, se quedan en paz. Igual y se quedan llorando, pero ya su rostro es otro.

Para mí esto ha sido aprender a hacer una nueva manera de la iglesia. La pandemia nos ha enseñado a ser una nueva iglesia con formas nuevas; y ahora a través de las misas virtuales tenemos una nueva manera a través de la tecnología.

Videollamada COVID es un servicio en el que los usuarios, con sólo ingresar a https://t.co/CmvvoMRm5q, podrán recibir consejo espiritual por parte de un sacerdote, o consejo médico por parte de un médico

El doctor Ramírez habla también de lo que este call center ha significado para asesores y médicos. "Es importante emocionalmente su esfuerzo, que las horas dedicadas están dando frutos. Han hecho seguimiento de pacientes y los han ayudado ¡Es una satisfacción! Ninguno percibe un sueldo, ninguno tiene un apoyo económico: todo es voluntario y en adelante hay que demostrar con hechos la importancia de nuestra iglesia para todo el mundo, sean creyentes o no".

El padre Horacio va más lejos: "es un hambre de ayudar a la ciudadanía y construir una nueva civilización, ¡Esta es la oportunidad!", dice con emoción. "Esta nueva normalidad va para mucho tiempo, quizás para enero se tener una vida más o menos normal. Terminaremos el 2020 y existe la posibilidad de una segunda oleada del coronavirus, así que la iglesia no va a dejar esta experiencia, pase o no el covid. Lo que se aprendió hoy es una riqueza que se asume porque sería una pobreza perder lo que se ha avanzado".

El centro de escucha está atendido por especialistas de la salud mental y sacerdotes.

