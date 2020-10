La historia de amor-odio entre López-Gatell y el cubrebocas

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró este martes que el uso del cubrebocas, como medida para evitar la propagación del coronavirus Sars-CoV2, es una medida que está subestimada. Conviene recordar que en reiteradas ocasiones, quien ha estado a cargo del manejo de la pandemia de covid-19 por parte del gobierno federal, ha referido que no existe evidencia científica sobre la eficacia de este insumo de protección.

"El uso del cubrebocas se ha sobreestimado", dijo López-Gatell durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador de este martes 27 de octubre. "No estamos diciendo que no lo recomendemos, lo que estamos diciendo es que la evidencia demuestra que es un elemento auxiliar, complementa otras medidas", agregó.

Enfatizó en que la importancia de la utilidad de la mascarilla es la protección de uno mismo, pues ayuda más a que no se contagie a nadie más en caso de ser portador de algún virus, como el causante de la covid-19.

El uso del cubrebocas, así como la aplicación masiva de pruebas de detección de la enfermedad, formaron parte de las primeras recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que los países se prepararan para combatir la epidemia del Sars-CoV2.

El uso obligatorio del cubrebocas en México, como una medida implementada a nivel federal, significaría salvar la vida de casi 20 mil personas, según advirtió un estudio del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington publicado el 13 de octubre pasado.

Este lunes, el país rebasó la marca de las 89 mil defunciones.

LÓPEZ-GATELL Y EL CUBREBOCAS

A finales de abril, el primer mes que fue abarcado por la Jornada de Sana Distancia y a unos días de iniciada la fase 3 de propagación de la covid-19, el subsecretario dijo durante el informe diario sobre las cifras de la pandemia en México, que la evidencia científica sobre la afectividad de usar cubrebocas para frenar al coronavirus no es determinante para considerar a este insumo como esencial para evitar un contagio.

El subsecretario resaltó, documenta La Silla Rota, que los virus respiratorios, como el de la actual pandemia, pueden transmitirse por medio de los ojos, por lo que preponderar el uso del cubrebocas podría distraer a la población de implementar medidas más efectivas, como la sana distancia y el constante lavado de manos.



El gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, implementó el uso del cubrebocas en el espacio público como recomendación activa de las actividades desde principios de abril.

DICE SÍ A LA MASCARILLA

Pasados 63 días de de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el 25 de mayo, el titular de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que el uso del cubrebocas será una medida auxiliar para evitar la propagación del coronavirus covid-19 en los espacios de trabajo, ante la preparación del gobierno federal para dar comienzo a la Nueva Normalidad y la reapertura económica tras tres meses de confinamiento.

A través de Twitter, López-Gatell explicó que en el lineamiento de seguridad sanitaria, el cual los espacios de trabajo con actividades esenciales deberían adoptar desde el 1 de junio, el cubrebocas será una medida auxiliar para evitar la propagación de coronavirus y se suma a las medidas de higiene y sana distancia, las cuales permanecerán en la sociedad para prevenir el virus y otras infecciones de transmisión.

"A mí, tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo López-Gatell me han dicho que no necesito el cubrebocas si mantengo la sana distancia y en los lugares donde sí es necesario pues la norma, por no decir obligatoria, ahí me lo pongo, en el avión lo piden, me lo pongo en el avión", explicó Andrés Manuel López Obrador el 24 de julio.

SÍ, PERO EN ESPACIOS CERRADOS

Para el 28 de julio, López-Gatell aseguró que la recomendación a la ciudadanía de usar cubrebocas se hacía para adoptarlo como medida en los espacios cerrados en que es difícil mantener la sana distancia. Es decir, que se trata de una medida complementaria de las demás, como protección del estornudo y acudir al médico en caso de presentar algún síntoma.

''No hay ninguna resistencia al uso de cubrebocas en México'', declaró al participar en la "mañanera" desde Palacio Nacional, pero, agregó, "no es lo suficiente eficaz para impedir que una persona que no se quiera contagiar, se contagie, excepto que sea el cubrebocas indicado".

Dos días después, durante el informe diario de la pandemia, aseguró, ante el cuestionamiento de un reportero, que "el gobierno de México ha recomendado el uso del cubrebocas desde el inicio de la epidemia y eso sigue vigente".

Reconoció, no obstante, que la evidencia científica sobre la eficacia de la mascarilla "tiene un área de imprecisión" puesto que "resulta complicado generar evidencia útil, y es el uso correcto contra el uso no correcto".

USO OBLIGATORIO, CONTRA DERECHOS HUMANOS

López-Gatell aseguró en la "mañanera" del pasado 12 de agosto que el establecer el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos, incluso la imposición de multas o penas de cárcel por incumplimiento, representa el riesgo de abuso a los derechos humanos y tensión social.

"Cuando se hace responsable a la persona por lo que ocurre a los demás con carácter obligatorio, se establece cohesión por parte de las fuerzas del Estado, no necesariamente la fuerza pública, pueden ser sanciones administrativas", expuso el subsecretario.

"Eso en un país que ha sido asolado por abusos de autoridad, por actos de violación de los derechos humanos, por violencia social muy lamentable, puede resultar en enorme riesgo de que se vuelva a abusar de los derechos humanos", agregó.

(djh)