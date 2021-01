La "guerra" por las vacunas dentro de Morena llega en el Congreso

El reclamo de diputados de Morena para transparentar el gasto que hace el gobierno federal por las vacunas covid ha llevado a dimes y diretes entre legisladores de este partido. Primero surgió la versión en el sentido de que los diputados Daniel Gutiérrez y Javier Lamarque solicitaron durante una reunión virtual de la bancada, que fueran vacunados de manera anticipada al plan de vacunación federal con la finalidad en que pudieran hacer campaña política en las elecciones 2021, sin miedo a la covid.

Sin embargo, en entrevista con La Silla Rota, ambos legisladores ofrecieron una segunda versión. Gutiérrez afirmó "No soy el tipo de diputado que se queda callado... Les dije que como integrante de la comisión de presupuesto nosotros autorizamos transferir al Ejecutivo 32 mil mdp del fideicomiso del Insabi para las vacunas. Sin embargo, han pasado varios meses y vemos que ha sido lento el plan de vacunación, por eso propuse al grupo parlamentario a través de legislativo hacer un llamado para tener mayor certeza sobre el plan de vacunación".

"Hubo imprecisiones, me tocó la mala suerte", declaró el diputado federal por Sonora, Javier Lamarque. "Quizás fue mi error haber intervenido en una participación que no era mía... Yo sugerí que se instalará un módulo de vacunación en la Cámara para los legisladores de tercera edad, con comorbilidades y vulnerables, en la etapa en que le toque, se pudieran vacunar dentro del Congreso. Lo demás, de que yo pedí vacunarme antes, me cargaron el muerto. No fue mi declaración, he visto las reacciones en las redes sociales que no son nada favorables".

En el caso de Daniel Gutiérrez, diputado federal por Oaxaca con 44 años de edad, recibiría su vacunación covid después de junio según el calendario oficial de vacunación federal. Él está interesado en la figura de la reelección legislativa; si logra el aval de Morena para repetir en el cargo, tendría que hacer campaña territorial para buscar de nuevo el voto del electorado en el distrito 10 de Miahuatlán de Porfirio Díaz.

"Quiero dejar claro que me dio covid en noviembre", dice, "este momento estamos bien... me registré para estar en el proceso de reelección pero no depende de mí, sino del partido definir quién será el mejor posicionado... En caso de lograrlo y hacer campaña el objetivo sería cuidar la sana distancia y trabajar con redes sociales".

Mientras que Javier Lamarque, diputado federal por el distrito 6 de ciudad Obregón en Sonora, tiene 67 años y no se ha contagiado de coronavirus. En apego el calendario Federal por vacunación covid, a él le tocaría vacunarse en las próximas semanas cuando llegue a México la vacuna rusa Sputnik V.

Respecto al tuit del coordinador Ignacio Mier del 26 de enero, en el que desmintió que los legisladores federales tuvieran preferencia para la vacunación, Lamarque respondió "no, él no se enojó, entendió bien mi posición".

Ante la información que circula en redes aclaro: aunque la actividad legislativa es fundamental, NO es esencial. Las y los @DiputadosMorena tendremos un estricto apego al Plan Nacional de Vacunación de COVID que establece tiempos y fechas. Lo fundamental es continuar cuidándonos. — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) January 27, 2021

Sin embargo, Gutiérrez atribuye "fuego amigo" dentro del grupo parlamentario. "Mi pregunta fue revisemos el plan nacional de vacunación y hagamos una sugerencia, un exhorto desde legislativo para pedir que camine, y Mier respondió que hay que esperar el plan del gobierno federal... Respeto mucho a mis compañeros, creo que esto fue para dañar no sólo la imagen de un servidor sino también de Nacho Mier... Nuestra función como diputado es que aprobemos un presupuesto y revisemos la ejecución como lo marca la constitución... Soy parte de la comisión de Presupuesto, Hacienda y Auditoría Superior de la Federación, y daremos puntual seguimiento no sólo a lo aprobado sino también a lo que se adquirió y en su momento también revisaremos qué tan efectivo ha sido el tema de la vacuna".

En las últimas semanas el tema de la aplicación de las vacunas se ha politizado; primero porque políticos y funcionarios públicos han conseguido que se les vacune sin ser personal de salud adscrito a áreas covid. Después porque gobernadores estatales pidieron a la Secretaría de Gobernación que se les incluyera y no se les marginara, en la conformación del plan de vacunación por entidad. Y por último, porque partidos de oposición cuestionaron la vacunación "prioritaria" de los llamados Siervos de la Nación en las brigadas "correcaminos" que recorrerán en país en los próximos meses para vacunar a los mexicanos.