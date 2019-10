"La gente nos pide que nos pongamos a trabajar y eso hice": taxista

"Estoy en contra del gobierno, es el que se está llevando todo y a nosotros nos está haciendo a un lado, nos está pidiendo muchos requisitos para hace lo que hacen ellos (las aplicaciones), no nos está dando las garantías para poder trabajar a gusto. Es algo ilógico que nos levanten multas de hasta 100 salarios mínimos cuando, ¿cuánto creen que ganamos nosotros? Es un sueldo variable, sí, pero no tenemos para pagar una revista de 6 mil pesos anualmente, un tarjetón de 3 mil 800 junto con la licencia, las verificaciones y mantenimiento del carro. El gobierno no sabemos que piense de nosotros los taxistas. Estamos en competencia desleal porque si nos pusieran esa tarifa que trae Uber sin impuestos yo también lo sería, es algo lógico, pero el gobierno nos tiene abajo".