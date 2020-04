La gente, asustada y con ansiedad: mexicano confinado en Francia

Era agosto del 2019, cuando Omar Castillo partió de México hacia Lyon, Francia, para estudiar la maestría en Historia del Arte en la Universidad de Lyon II durante un año.

Su estancia en Europa fue afectada por el coronavirus (covid-19), el país francés se convirtió en el tercer país con más contagios en el continente.

"Todos decíamos ´es la última noche´, riendo, pero sí se volvió real. Nuestro jefe nos dijo que tomáramos todo lo que se pudiera echar a perder rápido como carne, verduras", cuenta Omar a Milenio sobre el día que decretaron toque de queda en el sitio en donde vive.

A su llegada a Lyon, Omar consiguió un trabajo como mesero y cocinero en la cafetería del Instituto Lumiere, firmó un contrato de marzo a agosto, pero dejó de asistir porque suspendieron las actividades.

Desde entonces le han garantizado su salario completo por este mes, pero es posible que lo reduzcan si la pandemia continúa.

"No trabajo por el momento. Tengo un contrato que firmé de marzo a agosto y me van a pagar el 100%, pero cerraron lugares que nos son indispensables y yo trabajo en un lugar que no es indispensable. Nos cerraron un mes, pero si dura más nos bajan el sueldo a 70%".

Omar también hacía su servicio social en el Instituto Lumiere, por lo que su estancia académica también se vio afectada ante el brote de covid-19.

Para poder liberar su grado de maestría tiene que concluir todas sus clases y su servicio social.

En Lyon aún es posible salir a las calles bajo la condición de respetar las normas como imprimir un permiso en el que se especifique el motivo de la salida, incluso está permitido hacer deporte.

"Yo no tengo ganas de salir y hacer el mandado. Mi vida se restringe a estar aquí en el departamento y a veces salgo a correr como 30 o 40 minutos".

Omar relata que mucha gente toma el pretexto de hacer compras y tomar aire, ve a la gente está asustada y con ansiedad.

"Todos los días a las ocho de la noche salimos a la ventana y aplaudimos como reconocimiento a las personas que trabajan en el sector salud".

La estancia anual de Omar implica renovar su visa cada dos meses, sin embargo, el gobierno le dio un plazo de tres meses para realizar los trámites.

El plan de Omar es seguir en Francia y, para ello, aplicó a la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de Lyon, avanzó en el proceso, pero el coronavirus lo frenó y la entrevista que tenía programada se canceló.

"Ahorita me pongo a estudiar un poco de francés, pero dejé de leer el periódico para dejar de pensar en eso porque te pones mal".

En Francia suman 70 mil 478 casos de coronavirus y más de 8 mil muertes.

Con información de Milenio

(Rodrigo Gutiérrez)