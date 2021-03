"La ´fuerza moral´ de AMLO": crisis a un año de la frase de López-Gatell

"La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio", fueron las palabras que expresó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, hace exactamente un año al referirse a Andrés Manuel López Obrador y el riesgo que corría por hacer sus giras. Sin embargo, de nuevo le fallaron los cálculos, porque ni el mandatario se salvó de la covid-19 y la pandemia ha dejado un saldo de casi 200 mil muertes en el país.

En la conferencia matutina del 16 de marzo de 2020, una reportera preguntó a López-Gatell si era necesario que, por prevención, se le hiciera la prueba de diagnóstico del virus Sars-CoV2 al presidente, ya que a pesar de la pandemia seguía realizando sus giras de trabajo.

El subsecretario, vistiendo una corbata roja y un saco gris, respondió que no era necesario hacerle la prueba a López Obrador y desde ahí comenzó a defender su postura de que no es necesario testear a todas las personas porque así no funciona la vigilancia epidemiológica.

Incluso en aquella ocasión, cuando había sólo 29 casos confirmados de coronavirus en la República, el subsecretario afirmó: Esta enfermedad, igual que una enorme cantidad de las infecciones respiratorias causadas por virus, se curan solas, el sistema de defensas del cuerpo, llamado sistema inmune, genera anticuerpos que son sustancias, moléculas, proteínas que combaten al virus y lo aniquilan solo, y es por eso que la enorme cantidad de la enorme mayoría de las personas se recuperan espontáneamente".

El tiempo demostró lo contrario en todos los temas. En octubre el presidente López Obrador dijo que le hacían una prueba de detección de covid-19 cada martes, el aumento en el número de pruebas en la Ciudad de México ayudó a tener un mejor manejo de la pandemia en el rebrote de finales de 2020 y el coronavirus no se cura solo.

¿QUÉ PASÓ CON LA FUERZA MORAL Y NO DE CONTAGIO?

Sin embargo, la frase que más resaltó en esa conferencia fue la que dijo López-Gatell al ser cuestionado si había riesgo de que López Obrador contagiara, en caso de que fuera portador del virus, a personas de las comunidades marginadas que visitaba durante sus giras.

"La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio, en términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros. El presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo, y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad. El presidente no es una fuerza de contagio. Entonces, no, no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas; o al revés, como lo dije antes, o al revés", aseguró López-Gatell.

Esas palabras suenan ahora muy lejanas. Dos días después ocurrió la primera muerte oficial por covid-19 en México y a un año de distancia se reportan 194 mil 944 ciudadanos que fallecieron por esta causa, mientras que 2 millones 167 mil 729 se han infectado.

Igual que las proyecciones del pico de la curva o del escenario catastrófico de muertes por covid-19, al subsecretario también le falló la estimación de la fuerza moral del presidente quien dio positivo a covid-19 el pasado 24 de enero y estuvo fuera de cámara durante dos semanas.

Posteriormente siguió el subsecretario López-Gatell, quien tardó 19 días en reaparecer por la covid-19 y cuando regresó fue criticado por pasear en la colonia Roma siendo positivo al virus todavía.

Aunque curiosamente parece que el subsecretario sí tuvo razón al decir que el presidente López Obrador no era fuerza de contagio, porque cuando el mandatario dio positivo a covid-19, ninguno de los miembros del gabinete se infectó, a pesar de que algunos estuvieron cerca hasta el mismo día que se supo que se había infectado.