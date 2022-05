La fragilidad de la vida, sello de la fotografía de nota roja de Enrique Metinides

La muerte de Enrique Metinides cierra de manera simbólica toda una época de la fotografía de nota roja en México, completamente libre y hasta brusca, pero que se encuentra en proceso de extinción, afirmó el fotoperiodista Ulises Castellanos.

Enrique "El niño" Metinides, leyenda del fotoperiodismo de nota roja en México, falleció este 10 de mayo a los 88 años de edad.

"Con su primera cámara, obsequio de su papá, tomaba fotos de monumentos, del tráfico, de ferrocarriles, de la Alameda y de todo lo que se estuviera delante de su lente. El pequeño fotógrafo iba mucho al cine a ver películas de gangsters y de la mafia italiana en Estados Unidos, filmes en los que se basaba para hacer sus fotos", describe Cuartoscuro.

A los 8 años –contaba- ya le publicaban las fotos que, más que juego, eran su pasión: escenas de calle, un choque. Enrique Metinides llevó la fotografía de nota roja a una dimensión artística. Celebramos su obra: toda una vida en la prensa mexicana. Descanse en Paz.



El columnista de La Silla Rota y analista político Ulises Castellanos consideró que la lente de Metinides captó imágenes que en la actualidad tienen un valor documental y que exhibieron la fragilidad de la vida.

Sin embargo, comentó que la nota roja, tal y como la cubrió el fallecido fotorreportero, va rumbo a la extinción, por lo que si hubiera seguido activo su trabajo no tendría la trascendencia que alcanzó incluso a nivel mundial.

"Tenía un toque interesante, sería muy difícil mencionar las fotografías que publicó, él trabajó con la tragedia y no hay nada más difícil que trabajar con la tragedia, porque la muerte no tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida".

"Me parece que tenía ese toque, hacía fotografías que de alguna manera te permitían reflexionar sobre lo frágil de la vida, él retrató la fragilidad de la vida, yo no diría que es un fotógrafo de muerte, sino más bien todo lo contrario", puntualizó.

Castellanos señaló que, en la actualidad, Enrique no podría hacer el trabajo que realizó en décadas pasadas, cuando cubrió hechos de sangre, homicidios, accidentes, choques o volcaduras de vehículos.

"Metinides no podría ser él mismo en el 2022; fue ese tipo de fotógrafo porque trabajó en la segunda mitad del siglo veinte, en donde el tema de la nota roja atraía a un público por morbo y los medios se los daban, era otra época, además había muy buenos fotógrafos también".

"La relevancia de Enrique está en que brincó otra esfera porque se publicaron libros con sus imágenes, como Las 101 Tragedias de Enrique, salieron entonces de la coyuntura", agregó.

Sostuvo que en estos tiempos la nota roja ha perdido impacto, incluso son ya escasos los medios de comunicación que siguen explotando estas fotografías.

Ya no puedes ponerlo en portada, ya se argumenta una revictimización de los fallecidos, es un cambio de época que está afectando sobre todo a las publicaciones que vivían de eso, porque en realidad a quien le afecta es a las publicaciones de nota roja y el hecho fundamental de que va de salida es que hace años que desapreció la revista Alarma

"Me parece que los pocos periódicos que quedan de nota roja le han bajado mucho el tono, por supuesto que hay muy buenos fotógrafos de nota roja, pero me da la impresión que sus espacios de publicación se están viendo acotados".

El fotoperiodista manifestó que hoy la sociedad es muy distinta y no quiere ver a sus muertos en las páginas, no sólo de periódicos, sino en la web o en las páginas y espacios donde la gente consume información.

Además, advirtió, ahora con los dispositivos móviles cualquier persona puede tomar una imagen de siniestros, lo que también complica el trabajo de los fotoperiodistas que cubren la nota roja.

Hay un libro muy famoso de una editorial de Estados Unidos que se llama Las 101 tragedias de Enrique y ahí están una centena de fotografías de él, es un libro que recomendaría, ahí está la señora del accidente del Datsun, están las fotografías de incendios, volcaduras de autobuses, era una época en la que fotografiabas a los policías y el policía tenía el arma blanca en la mano y la posaba al fotógrafo

"Diría que el contraste con el día de hoy es que ya no se puede hacer eso. Me hubiera gustado tener su talento, yo nunca trabajé nota roja, pero sí acompañé en varias coberturas a compañeros, se trataba de estar en tu coche o moto de guardia, esperando interceptar alguna noticia de la frecuencia policiaca, lo que ya no ocurre tanto debido a las redes sociales".

Desde la perspectiva de Ulises Castellanos, la sociedad se ha vuelto conservadora y no quiere ver muertos, particularmente por la gran violencia que se vive en el país.

"Las redes sociales ha acotado lo que podemos ver o no ver, y todo resulta hoy en día ofensivo para un sector, ahora el valor de la nota roja se da cuando aporta información, no sólo morbo", concluyó.