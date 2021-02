Las figuras maternas y paternas cumplen una función importante en la vida de niñas, niños y adolescentes (NNA), pues fortalecen sus habilidades emocionales, afectivas y sociales.

De acuerdo con el estudio La figura paterna en México, elaborada por Guardianes, Lexia Insigths Solutions y Netquest el 87% de los hombres que desempeñan el rol de figura paterna en México son padres biológicos, experiencia que 7 de cada 10 describe como un hecho que los hace sentir afortunados.

El reporte muestra la complejidad de las relaciones entre padres y niños, niñas y adolescentes (NNA) en tiempos en que las relaciones de pareja se viven con separaciones y divorcios. De ahí se desprende, por ejemplo, que 8 de cada 10 padres vive con los NNA que cuidan y atienden. En los casos en que la convivencia no es diaria, el promedio de reuniones es de 3 veces por semana.

Para los hombres la falta de tiempo y el dinero son los principales factores que limitan el mejor desarrollo de su rol como figura paterna aunque algunos se consideran poco capaces (4%) y otros mencionan a la madre y “no me permiten participar más” como obstáculos (15%).

Aunque en lo general están presentes en la vida de NNA en incluso tienen espacios propios, exclusivos padres-hijos(as) de convivencia (80%), las actividades que realizan en estos son en su mayoría recreativas y no formativas o domésticas, lo que contribuye al fortalecimiento del vínculo entre madre e hijos(as) dejando al padre el rol de consentidores del hogar. Esto no siempre es positivo pues disminuye el vínculo de confianza ya que aunque los padres consideran que sus hijos confían plenamente en ellos, saben que en caso de un problema 2% de los NNA evitaría contarles, 10% se acercaría a ellos con miedo y 22% con respeto.

Para mejorar su desempeño como padres, 47% cree que deberían convivir más con NNA, 24% considera que debe cambiar su carácter, algunas actitudes y ser más paciente, mientras que para un 19% es necesario involucrarse más y mejorar la comunicación con sus hijas(os).