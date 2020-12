La farsa de la mudanza de dependencias a los estados

El presidente lo reconoció en su segundo informe de gobierno el primero de diciembre: la mudanza de las dependencias de la 4T para descentralizar la administración pública, tal como ordenó hace dos años en 2018, es uno de los pendientes que le resta cumplir de los cien compromisos que planteó. Sin embargo, más allá de su orden como Poder Ejecutivo, la realidad es que las dependencias que deberían mudarse posponen, evaden o no acatan su instrucción; pese a que el planteamiento era ahorrar recursos al erario bajo el precepto de la austeridad republicana.

La Silla Rota realizó una investigación en diversas dependencias federales las cuales, vía solicitud de transparencia, respondieron nula o parcialmente a la información requerida. En unos casos se argumentó que la pandemia por coronavirus detuvo sus planes; no tener dinero; y en otros, inexplicablemente, afirmaron no contar con la información. Sólo una señaló haber acatado la orden. En otros casos, se realizó una consulta con autoridades locales.

¿PEMEX A CAMPECHE? SIN INFORMACIÓN

La paraestatal petrolera a cargo de Octavio Oropeza no ha cumplido con la orden presidencial para mudarse a Ciudad del Carmen, Campeche. En escueta respuesta aseguró no contar con la información correspondiente sobre el tema.

Pemex turnó la solicitud de información a la oficina de "gerencia de información patrimonial" y dicha área respondió que "no se cuenta con documentos que contengan información de enero de 2019 a la fecha relacionadas con la planeación de mudanza de Petróleos Mexicanos". Y remató "corresponde a las empresas productivas subsidiarias organizar en su caso a la mudanza".

¿ENERGÍA EN TABASCO?... SÍ, PERO NO

La "descentralización" de la Secretaría de Energía a Tabasco, prácticamente fue sólo de su titular Rocío Nahle quien viaja constantemente entre la Ciudad de México y esta capital; el resto de sus empleados siguen aquí en la CDMX. Por eso la funcionaria gasta en hoteles, restaurantes boletos de avión (cuyo costo promedio oscila en los siete mil pesos) para viajar a la construcción de la refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Pero esta "mudanza temporal" de su personal más cercano no significa que ahí será su residencia definitiva según respondió la dependencia a la solicitud hecha por transparencia.

"El inmueble con el que cuenta la dependencia en la ciudad de Villahermosa, Tabasco fue proporcionado en apoyo interinstitucional, en beneficio del sector energético y del interés social, para lo cual se comodataron algunos espacios físicos propiedad de Pemex Transformación Industrial y el IMP", refiriéndose en este último al Instituto Mexicano del Petróleo. Es decir, en este momento opera en dos inmuebles ´prestados´ por Pemex. Para tal fin en 2019 se contrató una mudanza "para el traslado de bienes informáticos al inmueble que ocupa la secretaría de energía en el estado de Tabasco con la persona física Lorena Ávila Cruz... por un importe de 37 mil 145 pesos sin IVA", precisó.

La dirección de Mantenimiento e Infraestructura informó también mediante oficio que a la fecha no existe documentación en donde exista una planeación de la mudanza de la Secretaría de Energía a la ciudad de Villahermosa, Tabasco. "En consecuencia, tampoco se tienen empresas contratadas para llevarla a cabo no habiéndose determinado fecha para dicha mudanza... A la fecha la dependencia no ha ejercido recursos presupuestales con motivo de la planeación y descentralización de sus oficinas las cuales sigue ocupando en la CDMX".

Por otro lado, la dirección de Adquisiciones, Recursos Humanos Materiales y Servicios Generales, informó no tener conocimiento de su mudanza a Villahermosa Tabasco. "Se trata de información que no es competencia de esta dirección de adquisiciones", precisó.

La Silla Rota visitó el lugar donde encontró que el inmueble en comodato se ubica en Prolongación de la avenida 27 de febrero; pero el inmueble prácticamente no es utilizado, "menos ahora por la llegada de la pandemia", comentó personal de vigilancia de Pemex. El amplio estacionamiento se encuentra semivacío. Hay un segundo inmueble en comodato a tres años; allí se instaló el personal que revisa el proyecto de la refinería. Se localiza en el tercer nivel del Edificio A de la sede regional del Instituto Mexicano del Petróleo, con 726 metros cuadrados, localizado en la esquina de las avenidas Giralda y Periférico, fraccionamiento Carrizal, en Dos Bocas.

Mientras tanto, las facturas y comprobaciones de gastos de Nahle en sus diversos viajes a Tabasco siguen corriendo a cargo del erario, según facturas consultadas por este portal -vía transparencia, de fecha 2019- con la firma de la funcionaria: hospedajes en el Hotel Crowne Plaza, comidas en el restaurante de mariscos "La Lupita" o el de cortes argentinos "Estancia del Bife".

TURISMO... A MEDIAS EN QUINTANA ROO

La secretaría de Turismo, una de las más golpeadas por la crisis económica causada por la pandemia, depende del aval de la Secretaría de Hacienda para cumplir la orden presidencial de mudar sus instalaciones a Quintana Roo. Han pasado dos años desde que el mandatario sostuvo que esta dependencia se mudaría de la CDMX a Chetumal, en el sur de Quintana Roo.

A la solicitud de información interpuesta por La Silla Rota, respondió "la subsecretaría de Planeación y Política Turística no cuenta con documentos relacionados a la descentralización de la Secretaría de Turismo, adicionalmente se informa que se está en proceso de investigación, evaluación y análisis para un traslado ordenado el cual está sujeto a la aprobación presupuestal de la secretaría de Hacienda y Crédito Público".

La fórmula a aplicar será primero el dinero, luego la mudanza. En diciembre 2019 el presidente López Obrador declaró que la dependencia contaba ya con oficinas en aquella entidad; pero la dirección general de administración respondió vía transparencia haber realizado ya una visita a los inmuebles propuestos a ocuparse en esa entidad, sin precisar cuáles ni cuántos son. Señaló que se encuentran en negociación con los espacios ofrecidos por el gobierno de Quintana Roo a través de la figura de comodato, es decir, que el gobierno estatal prestaría un inmueble a Sectur; pero no abundó en mayores detalles.

Agregó que cuenta con un mapeo y planeación de la distribución de oficinas, así como una proyección de costos; pero sin fecha programada para mudanza. En cuanto a costos por esta planeación la dirección general de Programación y Presupuesto informó que no se han ejercido recursos por lo que "no se cuenta con el dato de cuánto se gastó en esta planeación y cuánto se ha gastado en cuanto a la descentralización de esta oficina".

Desde Chetumal, el subsecretario de Promoción y Operación Turística de la Sedetur, Andrés Aguilar declaró a La Silla Rota que el lugar más sonado para concretar esta mudanza es la "megaescultura", un espacio en la Bahía de Chetumal cuya construcción inició en 2004 con una inversión de 120 mdp. Planeado para ser museo, luego planetario, después acuario, salón de fiestas, restaurante, mirador, área comercial, todo indica que terminará por ser remodelado para convertirse en oficina gubernamental a que, afirmó, sólo se mudarán algunas subsecretarías.

¿MEDIO AMBIENTE A YUCATÁN? DETENIDA POR PANDEMIA...

A dos años de recibir la orden para mudarse a la brevedad, no solo la pandemia parece interponerse sino también la voluntad de sus titulares. Desde el inicio de la 4T, tres funcionarios han estado al frente de la dependencia: Josefa González, Víctor Manuel Toledo Manzur y María Luisa Albores. A ninguno se le ha visto por aquella entidad. Y el hermetismo sobre su mudanza es tal que, en la oficina estatal, el área de prensa no responde ninguna pregunta.

Obligados por una solicitud de transparencia, la unidad de Administración y Finanzas de esta dependencia respondió "se ha llevado a cabo un ejercicio para identificar la mejor alternativa y el escenario financiero más idóneo y viable" para su reubicación en Mérida, Yucatán. Y agrega que la descentralización se ha detenido temporalmente como consecuencia de la emergencia sanitaria, de la ley federal de austeridad y el oficio 100-54 emitido por el secretario de Hacienda "relativo al óptimo aprovechamiento uso racional y eficiente y responsable de los bienes del estado mexicano".

Respecto a la búsqueda del inmueble informa éste se ha buscado a través de la página oficial del Indaabin (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales) "en su carácter de administrador del patrimonio inmobiliario federal, sin que a la fecha se ha observado una edificación que pudiera ser factible de utilizarse ya que la escasa disponibilidad de recursos económicos para invertir en construcción o arrendamiento, impide a esta dependencia tomar otra alternativa".

Sin embargo, en otro oficio de fecha 30 de marzo (días previo a la pandemia) Semarnat pretextó otro argumentó, circunstancias económicas; "dado que los recortes presupuestales en los que se ha visto afectado el sector reduce el margen de posibilidades". En el proceso de descentralización participarían diversas áreas administrativas: la dirección general de Desarrollo Humano y Organización, la dirección general de Programación y Presupuesto, dirección general de Recursos Materiales y la dirección general de Informática y Telecomunicaciones "analizando los diversos requerimientos para definir el mejor plan de ejecución considerando aspectos de carácter laboral social y económico".

Mientras esto ocurre, la oficina estatal de Semarnat comparte espacio -desde marzo- con la oficina estatal de Conagua, en un complejo de edificios localizado al poniente de la ciudad de Mérida, en el Fraccionamiento Yucalpetén.

ADUANAS A TAMAULIPAS

La mudanza a Nuevo Laredo de la Dirección General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda también sigue en suspenso. De las casi 800 agencias aduanales registradas en el país la mitad se ubica en Nuevo Laredo; de ahí la orden presidencial de trasladar la Dirección General de Aduanas hacia allá.

Para los agentes aduanales se ha hecho ya costumbre viajar con frecuencia a la CDMX para realizar trámites propios de su labor, lo que representa gastos. Miembros de la Asociación de Agentes Aduanales indicaron a La Silla Rota que a causa de la pandemia del coronavirus los trámites para importaciones y exportaciones de mercancías se tornaron más lentos porque en la Dirección General de Aduanas no hay personal suficiente.

EDUCACIÓN A PUEBLA

Ciudad Modelo o el municipio de Huejotzingo suenan como las opciones más viables para llevar allá la SEP, aunque ninguna se ha concretado. La promesa de su extitular, Esteban Moctezuma -recién nombrado nuevo embajador de México en EUA-, quedó en eso: en promesa. "Como me comprometí, estoy en Puebla hoy 2 de diciembre 2018 iniciando el estudio y programa para una gradual, planeada y ordenada descentralización. Es prioridad escuchar a los poblanos y respetar todos los derechos laborales. Será un programa voluntario como señaló @lopezobrador_."

Aquel día se reunió con Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, para comenzar a definir un plan. Adelantó que se entregaría en un lapso de ocho meses a la Secretaría de Hacienda. "Tuve suerte en que el presidente escogiera Puebla; es una ciudad señorial, bellísima, lo que es realmente peligroso y tentador es la comida. Espero no subir mucho de peso", celebró.

Nueve meses después, en agosto de 2019, Melitón Lozano (titular de la SEP estatal), declaró que la descentralización se concretaría hasta 2020, ya que aún no estaba lista la primera etapa que incluía procesos de planeación para el traslado y de infraestructura para alojar a todos los trabajadores de la dependencia federal. Y de acuerdo con éste, Moctezuma le dijo que la descentralización se estaba demorando porque hay que generar planeación, recursos y como son muchísimos los trabajadores dispuestos a mudarse a Puebla, se requería de una gran infraestructura.

En noviembre 2019 el gobernador Barbosa afirmó que, hasta esa fecha, no había tenido ninguna reunión él. Tal reunión ocurrió hace un año, en diciembre. "Comimos y hablamos de la descentralización", dijo. "No tiene una fecha para la llegada de la SEP. Todo va en marcha, le di dos propuestas: unos terrenos en Huejotzingo y Ciudad Modelo; y descartamos tanto el Centro Histórico como la opción del Instituto Tecnológico de Puebla, ubicado en la capital de la entidad".

A la fecha no ha ocurrido nada. Ciudad Modelo (un ambicioso proyecto de urbanización del exgobernador Moreno Valle, para crear 5 mil 29 viviendas) sigue estancado. Apenas cuenta con 597 departamentos, de los cuales se han vendido 202 y sólo 96 están ocupados por 310 habitantes; sus calles y parques están desiertos, la central de autobuses no funciona y sus edificios lucen deteriorados.

Mientras que, en Huejotzingo, la preferida del gobernador para convertirse en polo de desarrollo económico, "implicaría una inversión inmobiliaria y de servicios enorme", dijo en enero. En 2021 la SEP cumplirá un siglo de vida y es casi seguro que celebrará desde su sede en la CDMX.

CONAGUA EN VERACRUZ

La subdirección general de administración, coordinación de atención organismos fiscalizadores y la sugerencia de programas institucionales y especiales respondió que en marzo de 2020 trasladó y reubicó las oficinas de su cuerpo directivo en el edificio del organismo ubicado en Xalapa a un total de 60 empleados "por criterios de austeridad y eficiencia". Con ello, dio por concluida la orden presidencial; señaló que la información se hizo pública mediante comunicado de prensa. "Es importante señalar que, adicionalmente del cuerpo directivo, continúa albergando al personal de este organismo" precisó.

La Comisión Nacional del Agua señaló que esta mudanza no tuvo costo por emplear un edificio que ya tenía. "Para el traslado de las oficinas centrales de la Conagua Xalapa no se requirieron inversiones adicionales al contar ya con un edificio amplio moderno y funcional, factor que se consideró acorde con la política de austeridad del gobierno de México". Según el boletín en cuestión la titular de Conagua, Blanca Jiménez, "puntualizó que los subdirectores generales de la Conagua también despacharon en esas nuevas instalaciones lo cual contribuirá a promover el desarrollo de la ciudad de Xalapa y del estado de Veracruz".

Con información de Alejandra Galicia, Claudia Arriaga, Arnoldo García, Israel Velázquez y Roberto Barboza.