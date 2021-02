La epidemia en México comienza y no estamos preparados, alerta experto

La epidemia de coronavirus (covid-19) comienza y no estamos preparados, asegura el Samuel Ponce de León Rosales, médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en su artículo “La Pandemia aquí y ahora”.

Para Ponce de León, la actual pandemia de coronavirus fue uno de los pocos eventos predecibles, sabiendo todos que iba a ocurrir, sin embargo, esta condición, dice, fue desdeñada por varios países del mundo y ahora sufrimos las consecuencias.

En México, precisa, el problema se agrava por el déficit de infraestructura para la atención médica que data de décadas atrás, las medidas tomadas no serán suficientes.



Samuel enlista la escasez no sólo de insumos, sino también de personal: “Es real la falta de insumos, materiales, medicamentos y personal capacitado. Wuhan puede ser nuestro espejo pero con menos recursos”.

Para el experto, lo siguientes días enfrentaremos la realidad de tener un exiguo sistema de salud, sin capacidad de respuesta hospitalaria que se dejó decaer irresponsablemente.

“El problema no se resuelve comprando ventiladores, monitores, y construyendo terapias intensivas. No contamos con las médicas, enfermeros y técnicos que se requieren para operar un mayor número de equipos de apoyo ventilatorio. No es un asunto de comprar equipos. No hay solución en nuestras condiciones de infraestructura”.

Han hecho falta, lamenta, pruebas de diagnóstico para seguir la huella de la infección, no imprescindibles pero sí útiles.

En contraste, Ponce de León pide entender que no existe una única respuesta perfecta que ante estos fenómenos siempre llegaremos a destiempo, o antes o después, nunca justo a tiempo.

“Sorprende que ante esta complejidad, o acaso por esto, surjan múltiples críticos de las acciones que la Secretaría de Salud pone en marcha y de la temporalidad de las acciones”, sentencia.

Y añade: “Ciertamente es muy importante mantener una acción crítica constructiva ante las propuestas y acciones de respuesta institucionales, y participar activamente con acciones que sumen intentos de solución. Pero es lamentable que ante la amenaza que se configura nos perdamos en los detalles, en el pleito ideológico, en la arrogancia de pretender conocer la mejor respuesta en una situación que no tiene en ninguna perspectiva una buena respuesta”.

En estas condiciones, dice, el desorden, la descalificación, los comentarios peyorativos, son elementos que solo contribuyen al desconcierto y desorientan a la población.

El médico cirujano asegura que no será fácil superar la epidemia, pero si todos participamos de una forma coherente y con un ánimo de colaboración será menos difícil.

“La epidemia está por empezar en su mayor expresión en nuestro país, y nada puede evitarlo [...] En cualquier caso no habrá un buen final para esta historia”.





(Rodrigo Gutiérrez)