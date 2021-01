La empresa de "El Canaca" sí existe ¿le robaron sus 50 mil pesos?

"El hijo del papá", como se identifica el propio López Langarica, nos regaló en el video frases memorables como "Me amarraron como puerco". (Especial)

La Promotora Mexicana Gaitán (Promega), empresa de la que Guillermo López Langarica, alias "El Canaca" dijo ser comerciante en un video -que se hizo viral en el lejano 2007- en el que aparece detenido por conducir en estado de ebriedad; sí existe.

Un usuario de la red social Twitter, identificó el nombre de la empresa a la que refiere "El Canaca" en el video, así como la dirección de la compañía.

"Compré una piña y El canaca no nos mentía amigos, estoy llorando", dice el mensaje del usuario que acompaña con una fotografía de la etiqueta de la fruta que compró.

Compre una piña y El canaca no nos mentía amigos, estoy llorando ????????

Calle 6 630... 671 33-33 pic.twitter.com/6sowjZr9p2 — Belial (@Dr_Asthenia) September 30, 2020

"El hijo del papá", como se identifica el propio López Langarica, nos regaló en el video frases memorables como "¿Y? No he chocado?", "¿Y mis 50 mil pesos qué?" y "Me amarraron como puerco". Asegura, además que Canaca son las siglas para Centrales de Abasto de la República Mexicana, organización de la que dijo su papá era presidente.

El estado etílico de López Langarica provocó que muchas personas pusieran en tela de juicio lo que afirma en el video, pero la precisión en la dirección de Promega hace pensar a más de uno si en verdad le habrán robado sus 100 billetes de 500 pesos.

(djh)