La empresa consentida de la 4T

Con oficinas en un departamento en la colonia Narvarte, sin página de internet y con una fanpage en Facebook que tiene 12 seguidores, la microempresa DCI Consulting SA de CV consiguió 1.3 millones de pesos en cursos con el gobierno federal en 2019, desde ortografía, inglés y manejo del programa Excel hasta relaciones laborales sanas y productivas, sin competir contra otras firmas.

Después de un año de ascenso silencioso con 15 contratos que sumaron 1 millón 209 mil 56 pesos, pero que, por sus montos individuales, eran otorgados en su mayoría por adjudicaciones directas, esta firma consiguió este 2020 hasta 3 millones 480 mil pesos en un contrato para impartir cursos de inglés al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), uno de sus clientes recurrentes en el primer año de la Cuarta Transformación (4T), pese a que no dispone de acreditación oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En los contratos obtenidos, disponibles en la base de datos de Compranet, DCI Consulting señala como su domicilio La Quebrada 162, Colonia Narvarte, en la Delegación Benito Juárez. En su fanpage cuenta con tres publicaciones, dos del 20 de mayo y una del 26 de ese mes, en la que ofrece un “Curso de Alineación para Certificación de Competencias Laborales” en 300 pesos.

Con la 4T, el contrato más alto que ha recibido es por 299 mil 980 pesos, sin impuestos, por capacitación del personal del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Aunque lo obtuvo mediante el proceso de licitación pública LA-011L4J999-E446-2019, fue el único concursante en la partida que ganó, de acuerdo con las actas de apertura de propuestas y de fallo consultadas por La Silla Rota.

Foto: Marco Antonio Martínez

El Colegio de Postgraduados otorgó otro contrato por 89 mil 868 pesos para que sus trabajadores recibieran cursos de Word y Excel, intermedio y avanzado, cada uno con duración de 21 horas. En este caso, en el que también hubo una licitación, LA-0081ZC999-E489-2019, cuatro empresas más fueron desechadas por incumplimientos en la entrega de documentación.

Además, con base en el acta de apertura de propuestas, las que presentaban sus competidores discrepaban en demasía con las del ganador. Por ejemplo, Consultoría Imagen, Diseño y Servicios SA de CV tenía un precio con IVA incluido de 182 mil 662 pesos por cada curso, en tanto que DCI de 17 mil 374 pesos.

En los 13 contratos restantes, la empresa nunca compitió, porque las adjudicaciones fueron directas.

Foto: Marco Antonio Martínez

Enseña sobre lo que las dependencias deben saber

El IMSS de Zoé Robledo la contrató para dos cursos: uno, por 39 mil 678 pesos libres de impuestos, para que les enseñara sobre “Investigación de Mercado, Sistema Compranet y Criterios de Evaluación" y otro por 66 mil 998, sobre la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento.

La versatilidad de esta firma alcanza para explicarle al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) “el ACB de la contabilidad” con un cobro de 45 mil 980 pesos que, además, es posible aprender en un lapso de 25 días, del 6 al 31 de mayo de 2019, así como explicarle a la misma institución la “Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su reglamento”, que estuvo disponible del 16 al 30 de abril del año pasado con un costo sin IVA de 58 mil 448 pesos.

La microempresa también vendió seis cursos presenciales en materia de lenguaje y comunicación, dirigidos al personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en 80 mil 208 pesos; el curso gestión de documentos y administración de archivos, así como un taller de “clasificación, descripción y valoración documental” al Instituto Nacional de Cancerología, en 40 mil 596 pesos, y una capacitación en línea enfocada en la construcción de “relaciones laborales sanas y productivas”, para el Centro Nacional de Control de Energía, en 69 mil 998 pesos.

De igual forma, percibió 111 mil 212 pesos por capacitaciones en Sistemas de Gestión de Riesgos de la Calidad”, “Interpretación e Implementación de la Norma ISO 9001-2015”, “Administración de Riesgos en el Marco de Control Interno” y “Auditor Interno para un Sistema de Gestión”, para el personal del Instituto Nacional de Cancerología, vigente entre el 19 de agosto y el 2 de octubre pasados.

Por “capacitación en competencias operativas”, obtuvo 71 mil 800 pesos más del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; por “capacitación en herramientas informáticas”, 199 mil 500 del Instituto Nacional del Emprendedor, y por cursos de planeación estratégica y Excel intermedio, 43 mil 996 pesos del Instituto Nacional de Desarrollo Social.

Foto: Marco Antonio Martínez

Al Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora" igualmente le vendió un curso “en materia de Access básico y Excel financiero” en 43 mil 796 pesos sin IVA, mientras que a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos uno de “ortografía y redacción ejecutiva”, en 46 mil 998 pesos.

En su fanpage, DCI Consulting remite a la dirección electrónica de Grupo Orsa, que se define como un “programa de formación en aptitudes, valores, competencias y destrezas personales que impactan de manera general al personal que conforma las organizaciones del sector público a través de metodologías de alto impacto”, con la misma dirección en la colonia Narvarte

La Silla Rota buscó a DCI Consulting para conocer cómo accede a los procedimientos por adjudicación directa, sin tener plataformas de contacto que visibilicen su trabajo y a su marca, así como su multifuncionalidad en áreas del conocimiento, pero no accedió. En el teléfono enlazado a su fanpage respondió una persona que aseguró que ese era el número de la empresa. Al solicitar una entrevista sobre los contratos recibidos con la actual administración federal, dijo no tener conocimiento de que estos existieran; no obstante, cuando se le refirieron las asignaciones que recibió, con base en los archivos de Compranet, rectificó, aunque excusó que el área de finanzas era responsable, por lo que comprometió una respuesta de parte de ellos.

—¿De dónde obtuviste nuestros datos, disculpa? —, cuestionó

—De la página inactiva que tienen en Facebook. Tiene, nada más, dos publicaciones y 12 seguidores, pero antes revisamos los contratos en Compranet y ahí corroboramos sus datos.

La persona, que dijo llamarse Jorge Ortiz, después comentó que estaba en capacitación en DCI Consulting y que el número enlazado no era de la empresa, sino su teléfono particular.