La dolorosa muerte de un hijo: el testimonio de Luis Pérez de Acha

"Si el destino me planteara "te presto a Jorge 27 años, cinco meses y cuatro días, ¿lo aceptas?", mi respuesta sería siempre la misma: "sin duda".

"Los hijos también mueren", así arranca la columna de Luis Pérez de Acha en la que narra la muerte de su hijo Jorge. "Byeeeee, te quiero pa", fueron las últimas palabras que el abogado no sabía que escucharía de su vástago de 27 años a través de un video de 19 segundos enviado minutos antes de sufrir un accidente.

Los padres del joven se trasladaron desde la Ciudad de México hacia el puerto en el los hermanos vacacionaban, para ir al hospital donde se encontraba Jorge. Javier, el otro hijo de Pérez de Acha los recibió con un sombrío semblante, escribe para la revista Nexos.

El médico de guardia les permitió la entrada a la habitación de Jorge, quien yacía sobre la cama "dormido y rozagante, con rostro sereno".



Espasmos breves y sincopados suplicaban más vida. Tan fácil como despertarlo cuando niño en su primer día de clases, pero tan imposible como someter al destino. Me vencí: lloré a capela, a grito abierto", escribe el padre.

Jorge permaneció hospitalizado por ocho días, lapso en el que fue visitado por sus papás, quienes hablaban con él pese a que estaba inconsciente. Su padre reproducía la Quinta Sinfonía de Beethoven, la favorita de Jorge para las "experiencias fuertes de su vida"; hasta que un domingo, sus signos vitales comenzaron a fallar.

Ante la noticia, no hubo más que espasmo por parte de Liuis Pérez de Acha. "Me quedé turbado. Entré de nuevo al hospital y subí corriendo a la unidad de cuidados intensivos (...) ´No, Yuyín, no te mueras´, le grité en silencio. Su respuesta, desde un distinto espacio: "byeeeee, te quiero, pa". Calladamente lloré, y lloré; lo abracé, y lo abracé. Así sellamos nuestro pacto final para la eternidad".

En palabras de su padre, Jorge era cariñoso, mientras él un "apapachador compulsivo". "Le di cientos, miles de besos; nos dimos cientos, miles de abrazos. Me faltaron millones más".

"Extraño a mi hijo. Si en la madrugada del 20 de enero de 1992 el destino me planteara "te presto a Jorge 27 años, cinco meses y cuatro días, ¿lo aceptas?", mi respuesta sería siempre la misma: "sin duda".

