"La distracción de un chofer me dejó cuadrapléjico"

"Todos podemos ser ese chofer del camión que por un momento se confía y en un segundo, toma una decisión irresponsable, muy a la par de esta cultura mexicana de ´a mí no me pasa nada, no me va a pasar´, y nos tomamos a la ligera las cosas. La gente, aunque sabe del peligro lo sigue haciendo, tenemos un complejo de Superman de ´no me va a pasar´. Más que accidentes lo correcto es llamarlo incidentes porque pudieron ser prevenidos".