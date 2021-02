La diputada que decidirá si quitan fuero o no a Mauricio Toledo

Anilú Ingram será quien incline la balanza en la votación que determinará dentro de la Sección Instructora, si el legislador morenista Pablo Gómez debe ser recusado o no, del juicio de desafuero al diputado petista Mauricio Toledo. La diputada priista reconoce el peso político que tendrá su decisión pues el plazo límite para decidir respecto a la petición de Toledo será este viernes.

En entrevista con La Silla Rota la legisladora veracruzana afirmó que las tres mujeres que conforman este órgano jurídico se encuentran en sesión permanente desde el fin de semana pasado: Martha Patricia Ramírez de Morena, la petista Ana Ruth García y ella.

"Estamos revisando con los asesores los argumentos de Toledo para resolver su situación, él argumenta entre otras cosas que Gómez y él han sido adversarios políticos históricos y lo fundamenta con una serie de notas periodísticas", explicó. "Que ha habido diferencias entre ellas, es lo que estamos analizando. Disculpe que no pueda contar más, pero debo ser muy cuidadosa".

Según la información obtenida por fuentes cercanas a este órgano, Toledo presentó como pruebas documentales un tweet publicado en la cuenta de esta red social de Pablo Gómez, de fecha junio 2018 además de algunas notas periodísticas. Al respecto la priista dijo "él ha presentado una documentación extensa, han sido varios documentos" refirió sin ofrecer mayores detalles sobre contenido o volumen.

La Silla Rota informó el 25 de enero que la Fiscalía de Justicia capitalina solicitó a la Cámara de Diputados desaforar al exalcalde de Coyoacán (hoy diputado federal sumado a la bancada del partido del Trabajo), por considerar que hay elementos para probar el delito de enriquecimiento ilícito. Con el expediente que presentó la Fiscalía, la Sección Instructora aceptó el caso y dio a Toledo un plazo de siete días naturales para que él respondiera por la vía legal en su defensa.

Lo que no esperaban era que él, además de dar su versión legal, solicitará también que Gómez (quien preside la Instructora) quedara fuera del análisis de su caso; es decir, se recusara. En caso de ser desaforado, Toledo perdería el fuero y podría ser procesado jurídicamente por la fiscalía capitalina.

"Tendremos que tomar una decisión en ese sentido, no pasa del viernes, y posterior a que resolvamos la recusación continuaremos con el procedimiento normal dentro de la Sección Instructora", dijo Ingram.

EL SENTIDO DEL VOTO

El sentido del voto de dos de las tres mujeres puede advertirse: se da por hecho que Morena votará en contra de la solicitud de Toledo mientras que el PT votará a favor. Ingram será entonces el desempate para que Pablo Gómez pueda o no continuar en el análisis del caso. Otra posibilidad es que su voto sea de abstención y el procedimiento quede entrampado.

Por eso los habitantes de la alcaldía de Coyoacán le dejan mensajes en cómo estos en su cuenta de Twitter.

Recuerde que también esperamos que se pronuncie contra el enriquecimiento ilícito de Mauricio Toledo. pic.twitter.com/jo5abh7mKS — Acción Comunitaria Pedregales (@ZodesNoCoy) February 9, 2021

Hoy también se reunirán para decidir el #DesafueroAToledo pic.twitter.com/rUHu3hdkr4 — Acción Comunitaria Pedregales (@ZodesNoCoy) January 28, 2021

A pregunta expresa dijo "yo no puedo adelantar hechos, desconozco cómo votarán mis compañeras, cada uno de los casos que hemos manejado han sido apegados a derecho". Y aunque La Silla Rota insiste en la pregunta ella evita responder. Sólo advierte que su decisión será apegada a derecho; y aunque no lo dice abiertamente, se sobre entiende que en comunicación con el coordinador de su bancada el guerrerense René Juárez.

"No tengo el gusto de conocer a diputado Toledo personalmente, a pesar de que somos compañeros en el pleno; y ahora que llevamos varios meses en el sistema semipresencial, menos. Pero puedo decir que mi conducción dentro de este órgano no va de carácter personal", dijo. En los últimos días Gómez se ha mantenido al margen del tema "ha sido respetuoso de los procesos", señaló. "Lo único que puedo decir es que no puedo adelantar ningún tipo de juicio y todo se va a resolver de manera legal".