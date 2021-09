La desaparición de niños y niñas: otra pandemia

"Ahí fue donde empezó mi peregrinar, un 31 de diciembre de 2019. En el caso de mi hijo yo puse la denuncia en la fiscalía el 1o de enero me hicieron mi denuncia. Yo pensé que ellos me iban a ayudar en la fiscalía y que yo iba a tener a mi hijo en casa pero eso no sucedió", explicó Estela.